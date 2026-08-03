Công chúa Charlotte lại "gây sốt" với váy chấm bi

Những lần gia đình xứ Wales cùng xuất hiện trước công chúng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt, nhưng lần đồng hành tại Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung 2026 ở Glasgow càng trở nên ý nghĩa hơn khi đây là một trong những sự kiện quốc tế lớn đầu tiên mà cả năm thành viên cùng tham dự trong năm nay.

Xuất hiện trên khán đài để theo dõi các nội dung thi đấu, Thân vương William, Vương phi Kate cùng ba con là Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ lẫn truyền thông. Bầu không khí thoải mái, những cuộc trò chuyện tự nhiên và các khoảnh khắc cả gia đình cùng cổ vũ cho các vận động viên khiến nhiều người nhận xét đây là một trong những lần xuất hiện gần gũi nhất của gia đình Hoàng gia Anh trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, nhân vật chiếm trọn "spotlight" lần này lại là Công chúa Charlotte.

Ở tuổi thiếu niên, Charlotte ngày càng cho thấy phong cách thời trang rất riêng nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch đặc trưng của Hoàng gia Anh. Trong sự kiện lần này, cô bé diện chiếc váy chiffon nền trắng chấm bi xanh navy của thương hiệu Guess, thiết kế tay bèo nhẹ tạo cảm giác mềm mại và phù hợp với lứa tuổi. Charlotte kết hợp cùng đôi giày bệt màu trắng của Pretty Ballerinas, không đeo trang sức cầu kỳ nhưng vẫn nổi bật nhờ vẻ ngoài trong trẻo và phong thái tự tin.

Nhiều người hâm mộ nhanh chóng nhận ra đây không phải lần đầu Charlotte lựa chọn váy chấm bi khi xuất hiện trước công chúng. Từ nhỏ, cô bé đã nhiều lần diện những thiết kế có họa tiết chấm bi với nhiều màu sắc và kiểu dáng khác nhau. Có ý kiến cho rằng chấm bi dường như đã trở thành một trong những họa tiết yêu thích của Charlotte, bên cạnh các gam màu xanh navy, trắng và xanh dương - bảng màu thường xuyên xuất hiện trong tủ đồ của cô.

Điều thú vị là trang phục của Charlotte lần này còn tạo nên sự đồng điệu với mẹ.

Vương phi Kate lựa chọn chiếc váy trắng với điểm nhấn là họa tiết kẻ ngang ở phần ngực, khoác ngoài blazer xanh lá của Ralph Lauren. Bộ trang phục vừa giữ được nét thanh lịch quen thuộc vừa mang đến cảm giác trẻ trung, hiện đại. Kate hoàn thiện diện mạo bằng vòng tay Halcyon Days cùng đôi hoa tai ngọc trai của Annoushka – những món phụ kiện tinh tế thay vì quá nổi bật.

Dù không diện đồ giống hệt nhau, Kate và Charlotte vẫn tạo cảm giác "mẹ con ton-sur-ton" nhờ cùng sử dụng tông trắng làm chủ đạo và các chi tiết xanh dương, giúp tổng thể hài hòa mà không gượng ép. Đây cũng là cách phối đồ mà Vương phi Kate nhiều lần áp dụng khi xuất hiện cùng con gái trong các sự kiện chính thức.

Trong khi đó, Thân vương William cùng hai con trai George và Louis đều lựa chọn áo sơ mi lịch sự kết hợp quần dài, tạo nên hình ảnh chỉn chu nhưng không quá cứng nhắc. Nhiều người nhận xét George ngày càng giống bố từ vóc dáng đến thần thái điềm đạm, còn Louis dù vẫn giữ nét tinh nghịch quen thuộc nhưng đã chững chạc hơn rất nhiều so với vài năm trước.

Đáng chú ý, đây cũng được xem là lần đầu tiên cả ba anh em George, Charlotte và Louis cùng tham gia một hoạt động công khai chính thức tại Scotland với vai trò thành viên Hoàng gia. Vì vậy, sự xuất hiện của các em nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Không chỉ ngoại hình, phong thái của Charlotte cũng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều người nhận xét cô bé ngày càng giống Thân vương William ở gương mặt, đặc biệt là đôi mắt và nụ cười. Tuy nhiên, về khí chất, Charlotte lại khiến không ít người liên tưởng đến cố Nữ hoàng Elizabeth II khi luôn giữ được sự bình tĩnh, tự tin và điềm đạm trong các sự kiện đông người.

Có ý kiến còn cho rằng Charlotte đang dần bộc lộ phong thái của một thành viên Hoàng gia thực thụ. Cô bé biết mỉm cười đúng lúc, lắng nghe người lớn trò chuyện và theo dõi các nội dung thi đấu với sự tập trung đáng ngạc nhiên.

Trong nhiều năm qua, Thân vương William và Vương phi Kate luôn cố gắng cân bằng giữa việc chuẩn bị cho các con làm quen với trách nhiệm hoàng gia và giữ cho các em một tuổi thơ bình thường. George, Charlotte và Louis được tham dự những sự kiện phù hợp với lứa tuổi nhưng không xuất hiện quá dày đặc trước truyền thông. Chính vì vậy, mỗi lần cả ba cùng đồng hành với bố mẹ đều tạo nên sức hút rất lớn.

Đối với Vương phi Kate, thời trang chưa bao giờ chỉ là quần áo. Giới chuyên gia nhận định cô luôn lựa chọn trang phục phù hợp với thông điệp của từng sự kiện, đồng thời khéo léo tạo sự kết nối với các con thông qua màu sắc hoặc phong cách. Việc hai mẹ con cùng diện tông trắng trong lần xuất hiện này được xem là một ví dụ điển hình cho sự tinh tế ấy.

Sau quãng thời gian điều trị ung thư và dần trở lại với các hoạt động hoàng gia, hình ảnh Kate cùng chồng và ba con xuất hiện đầy đủ trước công chúng mang nhiều ý nghĩa với người hâm mộ. Không còn chỉ là một gia đình Hoàng gia với những nghi thức trang trọng, họ mang đến cảm giác gần gũi hơn qua những ánh mắt trao nhau, những cuộc trò chuyện nhỏ trên khán đài hay khoảnh khắc cùng cười trước diễn biến của trận đấu.

Đặc biệt, sự trưởng thành của ba anh em George, Charlotte và Louis cũng khiến công chúng không khỏi xúc động. George ngày càng chững chạc, Louis vẫn giữ nét hồn nhiên đáng yêu, còn Charlotte dần trở thành cô bé được yêu thích nhất mỗi lần xuất hiện nhờ sự kết hợp giữa vẻ ngoài thanh lịch, phong thái tự tin và gu thời trang phù hợp lứa tuổi. Nếu trước đây người hâm mộ thường nhắc đến Charlotte như "cô công chúa nhỏ", thì giờ đây nhiều người tin rằng cô bé đang từng bước trở thành một trong những biểu tượng phong cách trẻ của Hoàng gia Anh trong tương lai.