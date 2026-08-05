Ngay từ khi chào đời, ba người con của Thân vương William và Vương phi Kate đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Trong đó, Hoàng tử George được định sẵn là người sẽ kế vị ngai vàng trong tương lai, còn Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis thường được nhìn nhận là những người sẽ đồng hành, hỗ trợ anh trai trong các hoạt động của Hoàng gia.

Tuy nhiên, theo một tác giả chuyên nghiên cứu Hoàng gia Anh, đã đến lúc mô hình này cần được thay đổi để hai em của George có nhiều quyền lựa chọn hơn cho cuộc sống của mình.

Quan điểm này được Simon Vigar, tác giả cuốn Four Wives of Windsor: Rivalries, Influence, and the Real Power Behind the Crown, chia sẻ trong chương trình A Right Royal Podcast của tạp chí Hello! .

Theo ông, Hoàng gia Anh nên tìm ra một hướng đi mới thay vì tiếp tục áp dụng mô hình truyền thống vốn đã tồn tại qua nhiều thế hệ.

"Tôi tin rằng phải có một cách tốt hơn. Chắc chắn phải có cách để Charlotte và Louis vừa có thể đồng hành, hỗ trợ anh trai trong nhiều thập kỷ tới, vừa được sống cuộc đời của chính mình", Simon Vigar nói.

Nhận định này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi nhiều năm qua, Hoàng gia Anh thường được chia thành hai nhóm khá rõ ràng: Người kế vị ngai vàng và những thành viên còn lại. Trong lịch sử, không ít "người con thứ" từng đối mặt với áp lực tìm kiếm vị trí của bản thân bên cạnh người sẽ trở thành quốc vương.

Chính vì vậy, khi nhìn vào thế hệ của George, Charlotte và Louis, nhiều người kỳ vọng Thân vương William sẽ mang đến những thay đổi khác biệt.

Simon Vigar cho biết ông không thể khẳng định chắc chắn Thân vương William và Vương phi Kate đã có những cuộc thảo luận cụ thể về tương lai của các con hay chưa. Tuy nhiên, theo ông, William nhiều lần phát đi tín hiệu rằng ông muốn đổi mới cách vận hành của Hoàng gia khi đến thời điểm kế vị.

"Tôi không biết chắc William và Catherine đã bàn về điều này chưa, nhưng William vẫn thường nhắc đến sự thay đổi, đúng không?", tác giả chia sẻ.

Đây cũng là quan điểm ông từng đề cập trong một cuộc phỏng vấn khác với GB News. Simon Vigar dự đoán khi trở thành Vua, Thân vương William nhiều khả năng sẽ điều chỉnh đáng kể cách Hoàng gia Anh làm việc với truyền thông.

Theo ông, đến khi George, Charlotte và Louis hoàn thành đại học và bước vào độ tuổi đôi mươi, những quy định liên quan đến quyền riêng tư chắc chắn sẽ khác hiện nay.

"Tôi nghĩ sẽ có những cuộc trao đổi tương tự, bởi luật về quyền riêng tư luôn thay đổi theo thời gian", ông nói.

Simon Vigar cũng cho rằng trong tương lai, truyền thông và Hoàng gia có thể tiếp tục xảy ra những tranh luận xoay quanh việc đâu là ranh giới giữa quyền được đưa tin và quyền riêng tư của các thành viên trẻ trong Hoàng gia, đặc biệt khi họ bắt đầu hẹn hò hoặc xây dựng cuộc sống riêng.

"Nhiều khả năng sẽ có những cuộc tranh luận về việc truyền thông được phép đăng tải những gì liên quan đến đời sống tình cảm của các thành viên trẻ trong Hoàng gia. Điều đó chắc chắn sẽ tiếp tục thay đổi theo thời gian", ông nhận định.

Điều đáng chú ý là Simon Vigar không cho rằng tương lai của Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis đã được định sẵn từ bây giờ. Trái lại, ông tin hai người hoàn toàn có thể vừa duy trì mối liên kết với Hoàng gia, vừa phát triển sự nghiệp và cuộc sống theo hướng phù hợp với bản thân.

Quan điểm này cũng phản ánh sự thay đổi đang diễn ra trong Hoàng gia Anh những năm gần đây. Không phải mọi thành viên mang tước hiệu Hoàng gia đều đảm nhận nhiệm vụ chính thức. Nhiều người lựa chọn theo đuổi sự nghiệp riêng, hoạt động kinh doanh hoặc công việc xã hội thay vì gắn bó hoàn toàn với các nghĩa vụ Hoàng gia.

Trong bối cảnh Thân vương William nhiều lần bày tỏ mong muốn xây dựng một Hoàng gia tinh gọn và hiện đại hơn, giới quan sát cho rằng cách định hình vai trò của Charlotte và Louis sẽ là một trong những quyết định đáng chú ý nhất khi anh kế vị ngai vàng.

Dù tương lai vẫn còn ở phía trước, nhiều ý kiến cho rằng thế hệ của Hoàng tử George có thể chứng kiến một Hoàng gia Anh khác với trước đây, nơi người kế vị vẫn thực hiện trách nhiệm với Vương quốc, còn các em của mình có nhiều không gian hơn để lựa chọn con đường riêng, phát triển sự nghiệp và xây dựng cuộc sống theo mong muốn, thay vì chỉ tồn tại trong vai trò "người hỗ trợ" như mô hình truyền thống đã kéo dài suốt nhiều thế hệ.

Theo marieclaire