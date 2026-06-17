Hoàng tử George sắp nhập học trường nội trú danh giá bậc nhất nước Anh

Có những khoảnh khắc trong cuộc đời hoàng gia mà dù đã biết trước, người ta vẫn không khỏi bồi hồi. Hoàng tử George, cậu bé xuất hiện trên bậc thềm bệnh viện Lindo Wing năm 2013 trong vòng tay của Thân vương William và Vương phi Kate, giờ đây sắp khoác lên mình bộ lễ phục áo đuôi tôm đen, quần kẻ sọc và cổ cồn trắng cứng để bước qua cánh cổng Eton College. Đây không chỉ là một bước ngoặt trong cuộc đời cậu, mà còn là thời điểm một truyền thống gia đình hoàng gia tiếp tục được trao truyền.

Theo bước cha và chú

Cung điện Kensington xác nhận Hoàng tử George sẽ nhập học Eton College vào tháng 9. Trường nội trú danh giá tọa lạc tại Windsor, Berkshire, từng là nơi học tập của Thân vương xứ Wales William (từ năm 1995) và Vương tử Harry. Trường cũng gắn với không ít tên tuổi quyền lực trong lịch sử Anh, từ Bá tước Spencer cho đến 20 cựu Thủ tướng. Nữ hoàng Elizabeth II, hay "gran gran" của George theo cách gọi trong gia đình, cũng từng theo học chương trình gia sư riêng theo giáo trình Eton, dù trường truyền thống chỉ dành cho nam sinh.

Điều đáng chú ý là dù Eton cách nhà George, tức Forest Lodge tại Windsor, chỉ một quãng xe ngắn, cậu vẫn sẽ ở nội trú như hầu hết học sinh tại đây. Đây cũng là lần đầu tiên George sống tách gia đình thật sự, sau bốn năm theo học tại Lambrook School cùng với em gái Charlotte và em trai Louis.

Nghi thức ký tên sẽ diễn ra thế nào?

Khi Thân vương William nhập học Eton năm 1995, Thái tử Charles và Công nương Diana đã đứng bên cạnh khi anh ký tên vào cuốn sổ đăng ký học sinh lịch sử của trường. Đây là nghi thức không thể thiếu tại Eton, nơi mỗi tân sinh viên chính thức ghi danh bằng chữ ký của mình. George sẽ tiếp nối truyền thống đó, với sự hiện diện của Thân vương William và Vương phi Kate trong ngày đầu tiên bước vào mái trường mà cha cậu đã gắn bó suốt những năm tháng thiếu niên. Tên George sẽ được ghi trong sổ đăng ký bên cạnh tên cha, tên chú và hàng chục cựu Thủ tướng Anh.

Riêng Charlotte phải chọn trường khác

Với cơ cấu chỉ dành cho nam sinh, Eton đồng nghĩa với việc Công chúa Charlotte sẽ không thể theo bước anh trai vào ngôi trường này. Trước đó, Marlborough College, trường cũ của Vương phi Kate, từng được đề cập như một lựa chọn tiềm năng cho Charlotte. Riêng Hoàng tử Louis, em trai George, có thể sẽ tiếp nối anh tại Eton trong vài năm tới nếu gia đình giữ truyền thống như hiện nay.

Cũng đáng nói, trong suốt thời gian dư luận đồn đoán về trường học của George, nhiều tên tuổi như Oundle hay Marlborough từng được nhắc đến. Nhưng quyết định chọn Eton của Thân vương William và Vương phi Kate cuối cùng vẫn nghiêng về nơi cha cậu đã trưởng thành, cho thấy sợi dây kế thừa truyền thống trong gia đình hoàng gia vẫn mạnh mẽ hơn bất kỳ sự đổi thay nào.

*Theo MC