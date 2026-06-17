Đúng 5/5 Âm lịch, 4 con giáp này đón lộc lớn, song hỷ lâm môn, công việc lẫn tiền bạc đều có tin vui

Trong văn hóa phương Đông, ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch hay còn gọi là Tết Đoan Ngọ vốn được xem là thời khắc dương khí cực thịnh, vạn vật giao hòa, là dịp để con người thanh lọc cơ thể lẫn tâm trí, đón những điều tốt lành. Năm nay, theo quan niệm dân gian, có bốn con giáp được dự báo gặp vận may bất ngờ trong ngày đặc biệt này. Không chỉ tiền bạc rủng rỉnh mà tin vui trong công việc, gia đạo cũng dồn dập kéo đến, tạo nên cảnh "song hỷ lâm môn" mà nhiều người mong đợi.

Tuổi Tý: Quý nhân chìa tay, công việc thông suốt như nước chảy

Người tuổi Tý vốn nhanh nhạy, biết quan sát và đặc biệt giỏi nắm bắt thời cơ. Trong dịp Tết Đoan Ngọ năm nay, con giáp này được sao tốt chiếu mệnh, đặc biệt thuận lợi trong các mối quan hệ làm ăn. Một người bạn cũ hoặc đối tác từng cộng tác trước đây có thể quay lại với lời mời hợp tác mới, mở ra một hướng đi mà tuổi Tý đã ấp ủ từ lâu. Đối với người làm văn phòng, đây là quãng được cấp trên ghi nhận, có thể nhận thêm khoản thưởng hoặc lời đề bạt quan trọng.

Bên cạnh tài lộc, tuổi Tý còn được dự báo gặp tin vui trong gia đình. Có thể là tin một thành viên đậu kỳ thi quan trọng, một đứa cháu chào đời, hoặc một mâu thuẫn kéo dài bỗng được hóa giải nhẹ nhàng. Lời khuyên cho tuổi Tý là đừng vội khoe khoang khi mọi việc thuận lợi. Hãy biết ơn người đã giúp đỡ mình, dù chỉ bằng một bữa cơm hay một lời thăm hỏi chân tình. Phúc khí của tuổi Tý dày lên chính từ những hành xử có trước có sau như vậy.

Tuổi Ngọ: Bản mệnh năm tỏa sáng, tiền vào nhiều ngả

Tết Đoan Ngọ chính là ngày của những người tuổi Ngọ, bởi đây là tháng và ngày trùng với bản mệnh. Năng lượng của con giáp này trong dịp 5/5 Âm lịch được khuếch đại rõ rệt, từ sức khỏe, tinh thần đến tài chính đều có sự bứt phá. Người làm kinh doanh có thể chốt được hợp đồng lớn vốn đã đàm phán nhiều tháng. Người làm nghề tự do bất ngờ nhận thêm dự án từ khách hàng mới, thậm chí có người được trả tiền cao hơn mức kỳ vọng ban đầu.

Đặc biệt, tuổi Ngọ năm nay có quý nhân là người lớn tuổi hơn, có địa vị hoặc kinh nghiệm dày dạn. Một cuộc trò chuyện tưởng chừng ngẫu nhiên trong dịp lễ có thể mở ra cánh cửa mà tuổi Ngọ chưa từng nghĩ tới. Tuy nhiên, cá tính mạnh mẽ và đôi khi nóng nảy của tuổi Ngọ cũng là điểm cần lưu tâm. Khi vận may dâng cao, hãy nhớ rằng lời nói nhẹ một chút, hành xử khiêm nhường một chút sẽ giúp giữ lộc bền lâu hơn. Tiền vào nhiều ngả thì cũng cần có một kế hoạch chi tiêu rõ ràng, tránh tiêu xài theo cảm hứng để rồi tiếc nuối về sau.

Tuổi Thân: Trí tuệ sắc bén, danh tiếng đi xa

Người tuổi Thân vốn lanh lợi, có khả năng học hỏi nhanh và xoay xở giỏi trong những tình huống bất ngờ. Vào ngày 5/5 Âm lịch, con giáp này được dự báo có bước nhảy đáng kể trong sự nghiệp. Một ý tưởng từng bị bỏ ngỏ có thể được "đào" lại và mang về hiệu quả ngoài mong đợi. Đối với người làm trong lĩnh vực sáng tạo, truyền thông, giáo dục hoặc kinh doanh online, đây là quãng dễ tạo được tiếng vang, thu hút sự chú ý của những đối tác tiềm năng.

Tin vui thứ hai dành cho tuổi Thân nằm ở khía cạnh tình cảm. Người độc thân có thể gặp được người khiến mình rung động thật sự sau quãng dài chỉ tiếp xúc xã giao. Người đã có gia đình thì có dịp hâm nóng tình cảm qua một chuyến đi ngắn hoặc một bữa cơm sum vầy. Lời khuyên cho tuổi Thân là đừng đa nghi quá mức khi điều tốt lành xuất hiện. Hãy cho phép bản thân tin tưởng, mở lòng, đồng thời giữ một góc tỉnh táo để đưa ra quyết định đúng đắn.

Tuổi Hợi: Phúc khí dày, gia đạo êm ấm, tài lộc đi kèm

Khép lại danh sách là tuổi Hợi, con giáp được xem là có hậu vận tốt nhờ tính cách hiền hòa, biết nhường nhịn. Trong dịp Tết Đoan Ngọ năm nay, tuổi Hợi đón vận may đến từ chính sự kiên nhẫn và lòng tốt đã tích lũy bấy lâu. Tiền bạc đến từ nhiều nguồn nhỏ cộng lại thành khoản đáng kể: Một khoản nợ được trả, một món quà bất ngờ, một cơ hội bán được tài sản nhàn rỗi với giá tốt.

Gia đạo của tuổi Hợi cũng êm ấm khác thường. Đây là dịp thích hợp để bàn chuyện cưới xin, mua nhà, sửa sang nơi ở hoặc khởi động kế hoạch dài hạn. Tuổi Hợi nên dành thời gian chăm sóc sức khỏe trong dịp này, bởi khi tinh thần thoải mái và cơ thể khỏe mạnh, vận may mới có chỗ để phát triển trọn vẹn.

Theo quan niệm dân gian, ngày Tết Đoan Ngọ nên ăn rượu nếp, hoa quả mùa hè, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ và đặc biệt là nói lời tử tế với người thân. Một nén hương thơm dâng lên bàn thờ tổ tiên, một lời cảm ơn dành cho cha mẹ, một cuộc gọi hỏi thăm bạn bè cũ đều là cách để mở rộng phúc khí. May mắn không tự nhiên ở lại với ai mãi mãi, nhưng sẽ ở lại lâu hơn với người biết trân trọng nó.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.