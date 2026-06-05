Khi Peter Phillips bước vào lễ đường lần thứ hai vào ngày 6/6, điều đáng chú ý không chỉ là đám cưới của anh mà là những gì sẽ xảy ra phía sau cánh gà: Ba cô bé ở độ tuổi teen đang dần trở thành một gia đình thực sự. Đây là điều mà ngay cả Vua Charles III hay Thân vương William cũng không có được trong suốt những năm tháng trưởng thành của họ.

"Gia đình hòa hợp" hiếm có trong hoàng tộc Anh

Hôn lễ ngày 6/6 của Peter Phillips (47 tuổi) - cháu trai lớn nhất của Vua Charles III và là con trai duy nhất của Vương nữ Anne và y tá NHS Harriet Sperling được giới hoàng gia theo dõi với sự quan tâm đặc biệt. Không phải vì đây là đám cưới xa hoa, mà vì nó đánh dấu một mô hình gia đình chưa từng xuất hiện trong lịch sử gần đây của Vương thất Anh: Một gia đình tái hợp thực sự, với ba đứa trẻ từ hai cuộc hôn nhân khác nhau có thể thực sự lớn lên bên nhau.

Peter có hai con gái với người vợ đầu Autumn Kelly gồm Savannah (15 tuổi) và Isla (14 tuổi). Harriet là mẹ của Georgina Sperling (13 tuổi), con gái với người chồng cũ Antonio St. John Sperling. Ba cô bé đã có lần đầu xuất hiện cùng nhau trước công chúng tại Lễ Phục Sinh ở Nhà thờ Thánh George, Windsor hồi tháng Tư và theo những người trong cuộc, cả ba "hợp nhau từ đầu".

Cuộc ly hôn "không ồn ào" mở đường cho điều tốt đẹp hơn

Hannah Furness, biên tập viên hoàng gia của tờ The Telegraph, đã chỉ ra một điểm then chốt trong bản tin "Your Royal Appointment": Cuộc chia tay giữa Peter và Autumn Kelly diễn ra "gần như không có drama công khai". Đây chính là nền tảng khiến Savannah, Isla và Georgina có xuất phát điểm thuận lợi hơn nhiều so với các thành viên trẻ thế hệ trước trong hoàng tộc.

Để so sánh: Cuộc hôn nhân của Vua Charles và Cố Công nương Diana kết thúc trong bê bối ngoại tình với Vương hậu Camilla, được phát sóng trên toàn thế giới. Hệ quả là Thân vương William và Vương tử Harry chưa bao giờ thực sự lớn lên cùng hai người con riêng của bà Camilla là Laura Lopes và Tom Parker Bowles. Các con của Vương hậu Camilla đã ở độ tuổi khác, gia đình đã quá chia rẽ, và mọi thứ diễn ra quá muộn để tạo ra một mái nhà chung thực sự.

Furness nhận xét thẳng thắn: "Những nơi mà các con hoàng gia khác đã quá lớn, hoặc những cuộc hôn nhân tan vỡ quá phức tạp để họ cùng lớn lên với nhau, nhóm Phillips-Sperling có thể trở thành một gia đình hòa hợp thực sự".

Harriet được chào đón sớm hơn bất kỳ ai

Một chi tiết không nhỏ: Harriet Sperling đã được gia đình nhà Phillips chào đón "sớm hơn bất kỳ bạn gái hay hôn thê nào trước đây", theo Furness. Thực tế, hai người gặp nhau tại một sự kiện thể thao mà cả Savannah, Isla lẫn Georgina đều tham dự, có nghĩa là các con là trung tâm, không phải ngoại lệ, ngay từ những bước đầu của mối quan hệ này.

Đây cũng là điểm khác biệt với tiền lệ trong hoàng tộc. Khi Vương nữ Anne tái hôn với Thiếu tướng Sir Tim Laurence năm 1992, ông không có con riêng để "nhập hộ khẩu" cùng với Peter và Zara lúc bấy giờ nên không có câu chuyện gia đình hòa hợp nào để kể. Còn Vương nữ Beatrice, tuy có con riêng của chồng, cậu bé Christopher Woolf Mapelli Mozzi (hay còn gọi là Wolfie) nhưng cô không trải qua cuộc ly hôn nào, bối cảnh vì vậy hoàn toàn khác.

Furness tổng kết bằng một nhận định đáng suy nghĩ: Sự chào đón sớm dành cho Harriet "nói lên một gia đình đang hiện đại hóa một cách bình tĩnh và từ từ, song hành cùng nước Anh". Không có tuyên bố rầm rộ, không có cải cách truyền thông, chỉ là ba cô bé ngồi cạnh nhau trong nhà thờ Windsor một buổi sáng tháng Tư, tự nhiên như thể chúng đã là chị em từ lâu.

Và đó có lẽ là hình ảnh hoàng gia đáng nhớ nhất trong năm nay không phải vương miện hay lễ phục, mà là ba đứa trẻ đang học cách gọi nhau là "chị" và "em".

*Theo MC