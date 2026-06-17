Harriet Sperling vừa kết hôn với Peter Phillips - cháu trai cả của cố Nữ hoàng Elizabeth II vào ngày 6/6 trong một buổi lễ thân mật tại Cotswolds, có sự hiện diện của Quốc vương Charles, Vương hậu Camilla, Thân vương xứ Wales William, Vương phi xứ Wales Kate cùng nhiều thành viên hoàng gia. Vậy mà chưa đầy hai tuần sau, cặp đôi tân hôn đã cùng nhau bước ra ánh đèn sự kiện lớn nhất trong lịch trình mùa hè của hoàng gia Anh.

Tên mới, diện mạo mới

Ngày 16/6, danh sách xe ngựa diễu hành chính thức của Royal Ascot ghi tên cô dâu hoàng gia là Mrs. Peter Phillips - đây là lần đầu tiên cái tên mới này được công bố công khai. Huy hiệu vào khu Royal Enclosure của Harriet cũng in rõ dòng chữ đó. BBC từng đưa tin trước đó rằng Harriet sẽ dùng họ chồng sau khi kết hôn, và giờ đây điều đó đã được xác nhận một cách chính thức nhất có thể.

Đây không phải lần đầu Harriet có mặt tại Royal Ascot. Cô từng tham dự giải đua này cùng Peter cả năm 2024 lẫn 2025, và chính sự xuất hiện của cô trong đoàn diễu hành ngựa hoàng gia hồi tháng 6 năm ngoái đã khiến nhiều người đồn đoán chuyện đính hôn sắp xảy ra. Tám tháng sau, họ thông báo đính hôn; tám tháng tiếp theo, họ làm đám cưới.

Ngồi cùng xe với mẹ chồng

Cặp đôi đi trong chiếc xe ngựa thứ hai của đoàn diễu hành hoàng gia, ngay sau xe của Quốc vương và Vương hậu. Điều đáng chú ý là Harriet ngồi cạnh mẹ chồng Vương nữ Anne trong suốt hành trình. Trên khán đài Royal Box, cô còn trò chuyện với em dâu Zara Tindall, và không ít lần trao cho Peter những ánh nhìn đầy tình cảm trong khi cả hai nhâm nhi đồ uống.

Với một người vừa bước vào gia đình hoàng gia, màn xuất hiện tại Royal Ascot như thế này không chỉ là một sự kiện xã hội thông thường, đây là bài kiểm tra đầu tiên trước con mắt công chúng và báo giới.

Peter Phillips và cuộc hôn nhân thứ hai

Peter Phillips là cháu của cố Nữ hoàng Elizabeth II và là thành viên đầu tiên trong thế hệ cháu ngoại của bà tái hôn. Anh từng kết hôn với Autumn Kelly, người phụ nữ Canada gốc Irish, và có hai cô con gái: Savannah và Isla. Cuộc hôn nhân đó kết thúc vào năm 2021.

Harriet Sperling là y tá thuộc Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS). Cô cũng đã trải qua một cuộc hôn nhân trước với huấn luyện viên thể dục Antonio St. John Sperling, và có con gái Georgina. Cả ba cô gái Savannah, Isla và Georgina đều xuất hiện trong ngày cưới với vai trò phù dâu, một chi tiết đẹp và ý nghĩa mà nhiều tờ báo không bỏ qua.

Trong ngày cưới, Harriet diện chiếc vương miện Pragnell Tiara lấp lánh. Lễ cưới diễn ra tại nhà thờ All Saints Church ở làng Kemble, Cotswolds nơi được giữ kín đến phút chót nhưng không thiếu uy nghi.

*Theo People