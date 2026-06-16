Mỗi năm một lần vào tháng Sáu, Lâu đài Windsor lại khoác lên mình vẻ trang trọng của Lễ hội Garter, nghi lễ hiệp sĩ cổ xưa nhất nước Anh. Và mỗi năm, Vương phi Kate lại cho thấy tại sao phong cách của cô ấy không thể bị sao chép. Năm nay, cô không chỉ gây ấn tượng bằng một bộ đầm đặt may riêng với vải dệt thủ công, mà còn khiến người xem chú ý vì một chi tiết nhỏ mang ý nghĩa rất lớn: Đôi bông tai cưới năm 2011.

Bộ trang phục không chỉ đẹp mà còn đầy dụng ý

Vừa trở lại sau màn xuất hiện rực rỡ tại Trooping the Colour 2026 với chiếc áo khoác xanh baby của Catherine Walker, Vương phi xứ Wales tiếp tục gây chú ý khi cùng Quốc vương Charles và Vương hậu Camilla có mặt tại Lâu đài Windsor cho Lễ hội Garter thường niên. Bước ra từ đoàn rước, cô diện một chiếc đầm coat màu vàng bơ dáng midi may bespoke của nhà thiết kế Patrick McDowell, với cổ đơn hàng khuy, eo thắt nhẹ và túi hông thanh lịch.

Theo nhà thiết kế Patrick McDowell, vải làm nên chiếc đầm này được dệt riêng cho Vương phi tại xưởng Stephen Walters and Sons ở Suffolk. Đây không chỉ là một bộ trang phục đẹp, mà còn là một tuyên ngôn về phong cách bền vững mà Kate gắn bó trong nhiều năm qua. Thiết kế này hiện được đặt tên là "The Wales Coat Dress" trên website của McDowell để vinh danh Vương phi.

Đôi bông tai cưới và lời nhắn gửi thầm lặng

Điều khiến người hâm mộ hoàng gia không khỏi xúc động chính là phụ kiện được chọn để đi kèm. Vương phi Kate đã đeo lại đôi bông tai kim cương, vốn là món quà cưới của gia đình Middleton, do thợ kim hoàn Anh Robinson Pelham chế tác, và cô từng đeo chúng trong ngày cưới với Thân vương William năm 2011. Giữa không khí trang trọng của Garter Day, chi tiết nhỏ này lại trở thành điểm nhấn lãng mạn nhất của toàn bộ outfit.

Ngoài ra, cô còn đội mũ boater phối tông và để tóc xoăn nhẹ tự nhiên, toàn bộ vẻ ngoài toát lên sự thanh lịch không cần cố gắng.

Công thức phong cách không bao giờ lỗi mốt

Nhìn lại hành trình của Kate tại Garter Day qua từng năm, có thể thấy rõ một công thức nhất quán: áo khoác hoặc đầm coat cấu trúc, mũ phối tông, giày trung tính và phụ kiện tinh tế. Từ chiếc áo khoác Katherine Hooker xám nhạt năm 2011, áo Alexander McQueen trắng năm 2012, đến Catherine Walker năm 2019, rồi thiết kế Alexander McQueen xanh năm 2022 và đầm Self-Portrait trắng năm 2025, Kate chưa bao giờ xuất hiện lạc tông với đại lễ này.

Năm 2025, sau khi vắng mặt tại Garter Day 2024 vì đang điều trị ung thư, Vương phi đã trở lại với chiếc đầm Self-Portrait trắng đã mặc lần thứ tư, kết hợp mũ vành rộng của Sean Barrett. Sự trở lại ấy thầm lặng mà mạnh mẽ. Năm 2026, cô tiến thêm một bước, chọn trang phục bespoke với ý nghĩa sâu sắc hơn về chất liệu Anh và thời trang bền vững.

Với lần xuất hiện này, màu vàng bơ của Vương phi Kate rõ ràng đang kéo theo xu hướng thời trang hè 2026, và giới mộ điệu dự đoán màu sắc này sẽ sớm phủ sóng khắp nơi. Đây là thứ mà Kate làm rất tốt: Không chạy theo trend, nhưng bất kỳ thứ gì cô mặc đều trở thành trend.

*Theo MC