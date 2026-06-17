Nếu bạn nghĩ phụ nữ qua tuổi 50 trong hoàng gia chỉ mặc vest chỉn chu và váy midi kín đáo thì Vương hậu Mary của Đan Mạch vừa chứng minh điều ngược lại. Bà xuất hiện tại buổi thiện nguyện thường niên với một bộ trang phục mà bất kỳ cô gái nào cũng có thể học theo: Jeans ống rộng, áo lụa bèo nhún điệu đà và slingback Chanel. Không cần váy dạ hội, không cần bộ trang sức lộng lẫy, Vương hậu Mary vẫn đẹp rực rỡ theo cách hoàn toàn bất ngờ.

Vương hậu Mary "nói không" với trang phục hoàng gia truyền thống

Sự kiện lần này là chuyến thăm thường niên của Vương hậu Mary đến tổ chức từ thiện LEGO tại Billund, Đan Mạch, thuộc khuôn khổ hoạt động của Mary Fonden (Quỹ Mary). Đây là chương trình đóng gói balo chứa quần áo, đồ dùng thiết yếu và đồ chơi cho trẻ em đang sống trong các trung tâm hỗ trợ khủng hoảng. Không phải dịp lễ trang trọng, không phải tiệc chiêu đãi ngoại giao, thế nhưng cách Vương hậu Mary lựa chọn trang phục cho buổi sáng tình nguyện đó vẫn đủ khiến cả thế giới thời trang phải dừng lại nhìn.

Bà mặc một chiếc áo lụa từ thương hiệu Me+Em với chất liệu silk-cotton nhẹ, họa tiết tinh tế, viền ren mỏng và thiết kế bèo nhún đặc trưng mang lại vẻ thanh thoát, nữ tính. Bên trong những lớp bèo điệu đà đó, bà khéo léo điểm thêm trang sức của Delight Jewelry, vừa đủ để ánh sáng chạm vào mà không làm loạn tổng thể. Phần dưới là jeans ống rộng hiện đại, thoải mái theo đúng nghĩa đen. Và điểm nhấn hoàn hảo nhất chính là đôi slingback Chanel làm từ chất liệu denim, với logo Chanel bleach-washed mờ nhạt, không quá phô mà vẫn đủ để nhận ra ngay.

Khi một Vương hậu đóng gói balo đồ chơi

Đặt giữa không gian đầy màu sắc của những chiếc balo xanh lá cùng các tình nguyện viên, Vương hậu Mary không hề trông xa cách hay khó gần. Bà trực tiếp nhét gấu bông, sách thiếu nhi và hộp Duplo vào từng chiếc balo, đeo kính Gucci và mỉm cười với mọi người xung quanh. Theo The Mary Foundation, những chiếc balo này không chỉ là vật phẩm thực tế mà còn là công cụ trị liệu vì tình nguyện viên sẽ dùng đồ chơi bên trong để giúp trẻ em cởi mở hơn trong quá trình hỗ trợ tâm lý.

Chọn trang phục thoải mái, gần gũi cho một buổi tình nguyện thực chất như thế này không phải ngẫu nhiên. Đó là một thông điệp được Vương hậu Mary gửi đi rất rõ ràng: bà đến đây để làm việc, không phải để trình diễn.

54 tuổi, đi dép bệt denim và vẫn là người dẫn đầu xu hướng

Điều khiến Vương hậu Mary khác biệt so với phần lớn các thành viên hoàng gia khác là sự dứt khoát trong việc đón nhận thời trang đương đại. Gần đây bà đã thử nhiều kiểu tóc cuộn khăn, diện giày ballet acid-wash và xuất hiện với phong cách casual tinh tế trong nhiều dịp khác nhau. Bà không cố bám vào hình ảnh "quyền quý kinh điển" mà chọn cách thể hiện bản thân theo đúng những gì phụ nữ ngoài 50 ngày nay muốn mặc thực dụng, nữ tính, hiện đại và không xin phép ai.

Bộ trang phục tại Billund lần này là một bài học nhỏ nhưng rõ ràng: Không cần loại bỏ sự sang trọng để trông trẻ trung hơn, chỉ cần biết kết hợp đúng chỗ. Áo bèo nhún mềm mại với jeans ống rộng, đôi slingback Chanel denim thay vì giày cao gót cứng nhắc. Kết quả: Một Vương hậu trông trẻ hơn tuổi cả chục tuổi và ăn mặc dễ mến hơn bất kỳ thành viên nào trong dàn hoàng gia châu Âu hiện tại.

*Theo MC