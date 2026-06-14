Hình ảnh một Thân vương chỉnh tề trong các sự kiện hoàng gia khiến nhiều người quên mất rằng William vẫn đang nuôi dưỡng một sở thích khá bụi bặm: Lái mô tô phân khối lớn, lén lút, có cải trang. Và Vương phi Kate thì vẫn chưa hết lo.

Chồng phóng xe, vợ thót tim

Trong chuyến thăm tổ chức Norfolk Blood Bikes tại Bệnh viện Đại học Norfolk và Norwich hôm 11/6, Thân vương William đứng trước dàn xe mô tô của đội tình nguyện và thốt lên thành thật: "I love bikes. I do still ride now and again, quietly". Anh gật đầu mỉm cười rồi nói thêm một từ: "Disguise" (cải trang).

Chỉ một câu ngắn, nhưng đủ để gây ra làn sóng thích thú trên truyền thông quốc tế, vì nó đồng nghĩa với việc người đàn ông sẽ kế thừa ngai vàng nước Anh đang lặng lẽ lên xe phân khối lớn trong bộ đồ bảo hộ, tránh khỏi con mắt của công chúng, và có lẽ cả vợ mình.

Thân vương William thi lấy bằng lái mô tô từ năm 2002, khi mới 19 tuổi, và niềm đam mê này đã theo anh suốt nhiều thập kỷ. Trong số các xe anh từng sở hữu có chiếc Ducati 1198, mô tô hiệu năng cao với tốc độ tối đa lên tới gần 290 km/h. Đây không phải thú vui tao nhã của một hoàng gia, mà là niềm yêu thích thực sự của một người đàn ông thích tốc độ và sự tự do.

Vương phi Kate: "Mỗi lần anh ấy ra đường là tôi lại sợ"

Phía bên kia của câu chuyện là Vương phi xứ Wales, người chưa bao giờ giấu nỗi lo lắng của mình. Trong một chuyến thăm Dundee năm 2015, cô nói thẳng: "Anh ấy vẫn đang đi. Mỗi lần anh ấy ra đường trên chiếc xe đó là tôi lại rợn người. Tôi kinh hoàng thật sự. Và tôi hy vọng sẽ giữ được George không bén mảng tới mô tô".

Theo những người thân cận, nỗi lo của Vương phi không chỉ dừng lại ở sự an toàn của chồng, mà còn vì cô sợ Vương tử George lớn lên sẽ bị cuốn theo thú vui mà cô xem là quá rủi ro này.

Năm 2018 trong chuyến thăm đảo Isle of Man, William từng nói mình đã "hạ nhiệt" sở thích này vì lý do làm cha. "Tôi có ba đứa con. Tôi phải chừng mực hơn", anh thừa nhận, đồng thời cho biết anh nhớ những chuyến đi dài ngày với đồng đội. Nhưng "chừng mực" rõ ràng không có nghĩa là bỏ hẳn, như lời thừa nhận mới nhất của anh đã chứng minh.

Lái xe vì đam mê, mặc đồ cải trang vì... thực tế

Việc Thân vương nói mình "cải trang" khi đi xe không hề lạ nếu hiểu bối cảnh. Một chiếc mũ bảo hiểm và bộ đồ bảo hộ che kín mặt là đủ để không ai nhận ra anh giữa dòng xe ngoài đường. Đây cũng là cách anh có được khoảng không gian tự do hiếm hoi, thoát khỏi vòng vây truyền thông và lịch trình hoàng gia dày đặc.

Niềm đam mê mô tô là thứ hai anh em William và Harry từng chia sẻ với nhau. Năm 2008, cả hai cùng hoàn thành hành trình mô tô dài 1.600 km xuyên Nam Phi, quyên góp được hàng trăm nghìn đô la cho UNICEF, Quỹ Trẻ em Nelson Mandela và tổ chức từ thiện Sentebale.

Không chỉ đến thăm, còn âm thầm ủng hộ

Chuyến thăm Norfolk Blood Bikes lần này không đơn thuần là hoạt động ngoại giao. Thân vương William và Vương phi Kate đã tự bỏ tiền túi tài trợ một chiếc Ford Kuga mới cho đội xe của tổ chức, chiếc xe được đặt tên "Prince William" trong buổi lễ ra mắt. Norfolk Blood Bikes là đội xe tình nguyện với hàng chục mô tô và ô tô, chuyên vận chuyển máu, huyết tương, sữa mẹ và các vật tư y tế khẩn cấp đến các bệnh viện trong vùng Norfolk, không xa dinh thự Anmer Hall của gia đình hoàng gia.

Thân vương William nói với các tình nguyện viên rằng họ là "mắt xích quan trọng mà nhiều người không nhận ra" và khen ngợi thẳng thắn: "Các bạn thật tuyệt vời".

Có lẽ chính sở thích lái mô tô cũng giúp anh hiểu được những người biker tình nguyện này theo một cách rất riêng, rất thật, không cần qua lễ tân hay nghi thức hoàng gia nào.

Theo MC