Trong số hàng nghìn người đổ ra đường phố London chào đón lễ duyệt binh mừng sinh nhật chính thức của Quốc vương Charles hôm 13/6, không ít ánh mắt đã đổ dồn về phía cỗ xe ngựa chở Vương phi xứ Wales Kate cùng ba người con. Năm nay, Vương nữ Charlotte 11 tuổi chọn cách xuất hiện theo phong cách đặc trưng nhất của mình, nhưng với một chi tiết lớn hơn, nổi bật hơn, và đáng nhớ hơn bất kỳ lần nào trước đó.

Chiếc nơ lớn nhất từ trước đến nay

Tại lễ Trooping the Colour ngày 13/6, Vương nữ Charlotte xuất hiện với mái tóc được buộc nửa lên theo phong cách quen thuộc, nhưng điểm nhấn lần này là chiếc nơ trắng khổng lồ, to hơn hẳn so với tất cả những lần trước. Phụ kiện tóc này được xác nhận là mẫu Small Fauna Organza Bow màu trắng của thương hiệu Jane Taylor London.

Nhà báo hoàng gia Rebecca English tiết lộ trên mạng xã hội X rằng đây là chiếc nơ organza của nhà thiết kế mũ nón lừng danh Jane Taylor, thương hiệu từng gắn bó với nhiều thành viên hoàng gia Anh qua nhiều thập kỷ. Charlotte còn diện thêm một đôi giày ballet của Pretty Ballerinas để hoàn chỉnh bộ trang phục.

Khi mái tóc trở thành "chữ ký" của một Vương nữ

Kiểu tóc nửa buộc nửa thả với ruy băng đã trở thành phong cách đặc trưng của Charlotte trong nhiều dịp xuất hiện công khai, đặc biệt là ba lần liên tiếp vào tháng 12/2023. Năm nay, cô bé đã nâng tầm "thương hiệu tóc" ấy lên một bước, khi chiếc nơ organza lớn gần gấp đôi so với những phiên bản trước đó, tạo nên điểm nhấn tức thì ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhìn lại năm 2024, Charlotte cũng từng đeo nơ trắng tại Trooping the Colour, nhưng là với bộ váy xanh navy thủy thủ theo phong cách hải quân. Lần này, toàn bộ bộ trang phục trắng tinh khôi của cô bé khiến chiếc nơ trở nên nổi bật hơn bao giờ hết, một tổng thể ăn ý từ đầu đến chân.

Màu xanh pastel bí mật của cả gia đình

Nhìn kỹ hơn, bộ váy trắng của Vương nữ Charlotte không đơn thuần là màu trắng thuần túy. Chiếc váy có điểm hoa xanh pastel tinh tế, tay bồng, cổ Peter Pan viền ren và chi tiết nơ ở cổ.

Hai anh em trai của Charlotte là Vương tử George và Vương tử Louis cũng mặc đồng phục cà vạt xanh pastel tông màu ăn khớp, tạo nên một bức ảnh gia đình phối màu chỉn chu đến từng chi tiết. Vương phi Kate diện đầm coatdress Catherine Walker xanh lam nhạt với mũ Philip Treacy trắng, còn Thân vương William mặc lễ phục quân sự trên lưng ngựa, cách xe ngựa của gia đình không xa.

Chuyên gia thời trang trẻ em Charlotte Kewley nhận xét rằng điều làm nên phong cách của Vương nữ Charlotte chính là những chi tiết được chọn lựa kỹ càng: Chiếc nơ tóc buộc gọn gàng, cổ áo nhung, giày Mary Jane bóng loáng và áo khoác len cổ điển. Theo chuyên gia này, ở thời điểm nhiều trẻ em đua nhau ăn mặc "già" hơn tuổi thực, hình ảnh một cô bé 11 tuổi ăn mặc đúng tuổi, thanh lịch mà không cầu kỳ, thực sự là điều đáng ngưỡng mộ.

Mẹ và con gái: Đôi bạn thời trang ăn ý nhất hoàng gia

Không chỉ Charlotte, Vương phi Kate cũng là tín đồ của phụ kiện nơ, và cả hai thường xuyên diện chúng tại các sự kiện đặc biệt. Có lẽ không cần phải bàn thêm, khi người mẹ vốn đã nổi tiếng là biểu tượng thời trang hoàng gia, con gái cũng đang dần chứng tỏ mình xứng đáng là "người kế thừa" phong cách ấy, theo cách riêng của một cô gái 11 tuổi đầy cá tính.

Tại Trooping the Colour 2026, giữa muôn vàn lễ nghi và những bộ quân phục rực rỡ, chiếc nơ organza trắng nhỏ bé nhưng đĩnh đạc trên mái tóc Vương nữ Charlotte lại là chi tiết được chú ý nhiều nhất. Một cách chinh phục trái tim công chúng rất riêng của cô bé.

*Theo People