Khi Thân vương William và Vương phi Catherine chọn cha đỡ đầu cho con trai cả, họ đã làm điều mà ít gia đình hoàng gia nào dám làm: Bỏ qua các quý tộc cấp cao, ưu tiên chọn bạn bè thực sự. Và một trong bảy người được chọn là Hugh Grosvenor - Công tước xứ Westminster thứ 7, người đàn ông điều hành một đế chế bất động sản trải dài từ trung tâm London đến tận nước Mỹ, với tài sản được Forbes ước tính lên đến gần 10 tỷ bảng Anh. Nhưng điều kỳ lạ là, ít ai biết đến cái tên này.





Người đàn ông mà giới truyền thông gọi là "chàng khiêm tốn"

Hugh Grosvenor sinh năm 1991 tại London, là con trai duy nhất trong gia đình bốn anh chị em. Từ nhỏ, anh theo học tại một trường tiểu học công lập, điều khá bất thường với một đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất nước Anh. Sau đó anh trải qua các trường nội trú Mostyn House, Ellesmere College, rồi tốt nghiệp Đại học Newcastle chuyên ngành quản lý vùng nông thôn. Tatler từng mô tả anh là "chàng khiêm tốn" - người từ chối để tiền bạc định nghĩa mình. Đồng nghiệp gọi anh là Hughie, phần lớn thời gian làm việc anh ngồi sau bàn giấy, rảnh thì chơi cricket.

Năm 2016, cha anh - Công tước Gerald Grosvenor đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim ở tuổi 64. Chỉ qua một đêm, Hugh ở tuổi 25 kế thừa tước vị và toàn bộ Grosvenor Estate - khối tài sản trị giá ước tính 9 tỷ bảng Anh vào thời điểm đó. Cha anh từng nói về con trai: "Nó được sinh ra với chiếc thìa bạc dài nhất mà bất kỳ ai có thể có nhưng không thể cứ thế mà đi qua cuộc đời".





Đế chế bất động sản trải khắp ba châu lục

Grosvenor Group - tập đoàn mà Hugh hiện làm chủ tịch hội đồng ủy thác không phải là một công ty bất động sản thông thường. Tập đoàn này nắm giữ phần lớn Mayfair và khoảng 300 mẫu Anh tại Belgravia, hai trong số những khu vực đắt đỏ nhất London. Ngoài ra còn có các văn phòng tại Manchester, Bristol, Birmingham và Leeds. Năm 2017, Grosvenor Group sở hữu hơn 1.500 bất động sản tại 60 quốc gia - con số phản ánh quy mô của một đế chế gia tộc được xây dựng qua nhiều thế kỷ.

Tại Mỹ, tập đoàn bắt tay với Bridge Investment Group để đầu tư vào các bất động sản văn phòng, đồng thời hợp tác với FHR Capital - một quỹ đầu tư tư nhân chuyên về bất động sản để rót vốn vào lĩnh vực kho công nghiệp trải dài khắp nước Mỹ. Grosvenor còn có lợi ích kinh doanh tại Canada, Úc và Ấn Độ. Năm 2025, Bloomberg ước tính tài sản ròng của Hugh vào khoảng 9,56 tỷ bảng, và anh xếp thứ 14 trong danh sách người giàu nhất nước Anh của Sunday Times với con số 9,884 tỷ bảng.

Ngoài kinh doanh, Hugh còn được biết đến với cam kết với phát triển có trách nhiệm và bảo vệ đa dạng sinh học. Trước khi kế thừa tập đoàn, anh từng làm việc cho Bio-Bean - một công ty biến bã cà phê thành nhiên liệu sinh học. Trong đại dịch COVID-19 năm 2020, anh quyên góp 12,5 triệu bảng cho nỗ lực cứu trợ quốc gia và hỗ trợ NHS, cùng 1 triệu bảng cho Đại học Oxford để tài trợ nghiên cứu sức khỏe tâm thần.





Người bạn thân kết nối cả hai vương tử

Mối quan hệ giữa Hugh và gia đình Hoàng gia Anh bắt đầu từ thế hệ trước. Mẹ của Hugh, bà Natalia Grosvenor là mẹ đỡ đầu của Thân vương William , trong khi Vua Charles là cha đỡ đầu của chính Hugh. Mối liên kết thế hệ này lý giải vì sao khi William và Catherine chọn cha đỡ đầu cho Hoàng tử George vào năm 2013, cái tên Hugh Grosvenor xuất hiện là điều hoàn toàn tự nhiên. George được rửa tội tại Cung điện St James ngày 23/10/2013 với bảy người đỡ đầu - một con số phá vỡ thông lệ hoàng gia thường chỉ chọn quý tộc cấp cao.

Hugh cũng được cho là cha đỡ đầu của Hoàng tử Archie - con trai của Vương tử Harry và Meghan khiến anh trở thành người duy nhất được cả hai anh em hoàng gia tin tưởng chọn làm người đỡ đầu cho con. Vị trí này đặt anh vào một thế cân bằng tế nhị, nhất là khi mối quan hệ giữa William và Harry ngày càng rạn nứt từ năm 2020 đến nay.

Ngày 7/6/2024, Hugh kết hôn với Olivia Henson tại Nhà thờ Chester Cathedral trong một đám cưới được giới thượng lưu Anh gọi là "đám cưới của năm". Thân vương William đảm nhận vai trò phù rể trong hôn lễ. Nơi ở chính của đôi vợ chồng là Eaton Hall tại Cheshire - dinh thự 150 phòng tọa lạc trên khuôn viên 11.000 mẫu Anh, có nhà nguyện và tháp chuông, mang dáng dấp của một lâu đài Pháp.

Ngày 27/7/2025, đôi vợ chồng chào đón con gái đầu lòng là Lady Cosima Florence Grosvenor. Bước sang tuổi 35 với một đứa con nhỏ, một người vợ, một đế chế và một tình bạn hoàng gia, Hugh Grosvenor vẫn giữ nguyên phong cách sống kín tiếng của mình đủ để nhiều người không hề biết rằng cha đỡ đầu của Hoàng tử George lại đang nắm trong tay khối tài sản thuộc hàng lớn nhất thế giới.