Hồ Ngọc Hà lên tiếng nói rõ vụ học trò "thả tim" bài chê Lan Khuê

Mới đây Hồ Ngọc Hà đã lên tiếng bênh vực trò cưng Lâm Châu khi cô gái này có hành động "không phải phép" với Lan Khuê.

Cụ thể, Lâm Châu thả tim cho 1 bài đăng chê bai Lan Khuê trên Facebook. Bài đăng này có nội dung đả kích, đánh giá thấp năng lực của Lan Khuê so với 3 huấn luyện viên còn lại là Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Hương Giang.

Hồ Ngọc Hà và các học trò Lâm Châu - Như Vân

Sau khi phát hiện ra việc Lâm Châu thả tim trên bài đăng nói xấu Lan Khuê, nhiều khán giả đã chỉ trích học trò Hồ Ngọc Hà. Trước sự việc này, tại buổi livestream mới nhất, Hà Hồ chia sẻ cô từng gặp trường hợp tương tự như Lâm Châu, đó là bỗng dưng bị người quen tương tác trong 1 bài đăng có nội dung không tốt về mình.

Hồ Ngọc Hà giải thích theo hướng bênh vực Lâm Châu, đồng thời chia sẻ rằng học trò là người dùng mạng xã hội "vô tri", đôi khi bị bấm nhầm chứ không có ý xấu. Vậy nên, Hồ Ngọc Hà mong khán giả có thể thông cảm cho Lâm Châu.

"Tôi đã gặp những trường hợp này rồi, trước đây tôi gặp một số chuyện. Tôi không hiểu sao người đấy ngày xưa gặp mình nói chuyện xong bây giờ lại bấm like cái người khác nói về mình thế nhỉ. Hầu như tôi đều có câu trả lời rằng họ cứ lướt lướt thấy người quen là bấm like, tôi mới nói: Chơi Facebook gì mà vô tri dữ vậy trời, không biết người ta nói cái gì cũng bấm like thì là đây".

Được Hồ Ngọc Hà lên tiếng bảo vệ, Lâm Châu đã bật khóc.

Lan Khuê

Trước đó, Lâm Châu cũng lên tiếng xin lỗi Lan Khuê: "Em xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã để mọi người thất vọng về em". Lâm Châu cho biết bản thân đã có hành động sơ suất và sẽ không bào chữa hay biện minh cho bất kỳ điều gì đã xảy ra.

Nữ người mẫu trẻ viết: "Em xin lỗi chị Lan Khuê rất nhiều và em cũng mong chị hiểu được là em không hề có ý gì trong việc đó. Thực sự đây là một bài học đáng nhớ của em và em cũng đã rút ra được kinh nghiệm rất lớn cho chính mình". Ngoài ra, Lâm Châu còn gửi lời xin lỗi Hồ Ngọc Hà vì hành động bất cẩn của mình.