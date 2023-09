Lan Khuê hé lộ mối quan hệ với Mai Ngô trước Chung kết "The New Mentor"

Sau 7 tập phát sóng đầu tiên của The New Mentor, Mai Ngô đang là thí sinh thu hút nhiều sự chú ý và được đánh giá có khả năng giành chức Quán quân. Tuy trước đó từng được Lan Khuê nâng đỡ nhưng khi thi thố tại The New Mentor, Mai Ngô về với đội Thanh Hằng chứ không phải Lan Khuê.

Mới đây, Lan Khuê có bài đăng nhắc thẳng tên Mai Ngô, đồng thời hé lộ mối quan hệ thân thiết với đàn em trước khi The New Mentor bước vào đêm Chung kết. Theo Lan Khuê thì Mai Ngô và Lê Thu Trang (học trò Lan Khuê) đã giúp cô rất nhiều trong việc chuẩn bị cho chung kết trao giải Miss Universe.

Lan Khuê chia sẻ hình ảnh Lê Thu Trang và Mai Ngô

Lan Khuê bày tỏ: "Tôi có 1 cô giáo và 1 Rapper. Mọi người phải chứng kiến cách 2 đứa nó làm việc, tụi nó quá giỏi. Ở xung quanh mấy đứa giỏi cái mình được làm biếng dễ sợ. Một mình Lê Thu Trang mấy ngày nay cùng dancer Tô Lâm chỉ đạo tuyến đi, đội hình đội ngũ, ráp sân khấu. Nó cân hết đó mọi người. Mai Ngô chạy show nhưng rảnh là chạy qua hỗ trợ Trang đến bình minh mới về. Mai và Trang vô cùng nâng đỡ nhau và phối hợp rất nhịp nhàng.

Bật mí tối nay bà Mai sẽ xuất hiện rất ấn tượng nha. Xin được phép flex mạnh sự tự hào này. Hôm qua chụp được khoảnh khắc này của 2 đứa nó mà tự nhiên thấy muốn khóc thật sự".

Mai Ngô là ứng cử viên nặng ký cho ngôi Quán quân ở "The New Mentor" năm nay

Dù là đối thủ ở The New Mentor nhưng qua chia sẻ của Lan Khuê, có thể thấy là Mai Ngô giữ mối quan hệ thân thiết với nữ siêu mẫu lẫn thí sinh Lê Thu Trang.

The New Mentor là chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm và đào tạo ra một thế hệ người mẫu với những tố chất mới, phù hợp với nhu cầu và xu hướng mới của thị trường. Thông qua chương trình, các thí sinh sẽ có được một vị trí mới trong sự nghiệp của mình và trở thành một thế hệ Mentor mới như một sự công nhận cho những nỗ lực khi vượt qua tất cả các thử thách và giành chiến thắng tại The New Mentor.

Chương trình năm nay do Dược Sĩ Tiến làm host, Thanh Hằng - Hà Hồ - Lan Khuê - Hương Giang sẽ đảm nhận vai trò huấn luyện viên.