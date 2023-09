Thanh Hằng lên tiếng khi Ngọc Ánh bị loại khỏi "The New Mentor" dù mạnh nhất

Trong tập phát sóng mới nhất của chương trình thực tế The New Mentor, thí sinh Ngọc Ánh của đội Thanh Hằng đã bị loại khỏi chương trình. Với quyền lực của người chiến thắng, Hương Giang thẳng tay đưa Ngọc Ánh ra về mặc dù bản thân Hương Giang biết rằng Ngọc Ánh luôn thể hiện rất tốt và là 1 trong những thí sinh mạnh nhất The New Mentor năm nay.

Sau khi Ngọc Ánh bị loại, nhiều khán giả đã bày tỏ sự bất bình. Một số người cho rằng Thanh Hằng không nên đưa thí sinh mạnh như Ngọc Ánh vào phòng loại, chiến thuật dùng thí sinh mạnh để thách thức Hương Giang của Thanh Hằng đã thất bại hoàn toàn, vì bảo đảm chiến thắng trong những tập tới, Hương Giang đã loại ngay Ngọc Ánh.

Ngọc Ánh

Trước bình luận trái chiều, Thanh Hằng đã có những chia sẻ đầu tiên. Nữ siêu mẫu nói với Hương Giang rằng: "Hương Giang, chị chúc nụ cười trên môi này của em kéo dài lâu 1 chút nhé".

Riêng với Ngọc Ánh, Thanh Hằng đăng hình ảnh thí sinh này lên Fanpage và Facebook cá nhân, đồng thời bày tỏ: "Thở thôi cũng đẹp. Tình cảm, chu đáo, cầu thị và hiểu chuyện hiểu người. Rất vui khi chúng ta gặp nhau và gắn kết. Em Ngọc Ánh, chạy show mệt nghỉ em ơi".

Về phía Ngọc Ánh, cô cũng có phản hồi xoay quanh chuyện Thanh Hằng đưa cô vào phòng loại và bị Hương Giang tiễn khỏi chương trình. Ngọc Ánh bày tỏ: "Ánh bất ngờ trước tình cảm của khán giả dành cho mình. Ánh là một gương mặt mới toanh với khán giả, cho đến khi bước vào chương trình, mọi người mới biết đến Ánh và Ánh biết ơn điều đó. Ánh hạnh phúc vì chỉ sau vài tập, mình đã có được rất nhiều người yêu mến.

Thanh Hằng

Hương Giang

Em cảm ơn super mentor Thanh Hằng vì mọi điều chị dạy bảo em trong suốt hành trình và cả những ngày sau đó, cho đến tận bây giờ "biết ơn" và "kính trọng" là 2 từ mà em có thể nói dù biết nó không đủ với những gì chị đã dành cho em.

Chương trình cũng là cuộc thi, mà đã là cuộc thi thì sẽ có luật chơi, vì vậy Ánh mong mọi người dù tiếc nuối cho Ánh thì cũng hãy tôn trọng luật chơi cũng như quyết định của những người trong cuộc. Hy vọng khán giả đừng trách móc bất kỳ ai vì Ánh cũng sẽ không cảm thấy thoải mái nếu đọc được những bình luận không hay về người khác có liên quan đến mình, hay do mình mà họ bị chỉ trích. Nếu mọi người yêu thương, xin hãy bình chọn cho Ánh để có cơ hội quay lại vào đêm chung kết. Đó thật sự là niềm an ủi lớn và Ánh cảm thấy rất biết ơn mọi người đã dành cho Ánh nhiều sự yêu thương đến vậy".