Mai Ngô khóc nức nở ở The New Mentor

Trong tập phát sóng mới nhất của chương trình thực tế về người mẫu The New Mentor, Mai Ngô gây bất ngờ cho khán giả khi bật khóc nức nở. Dù cố gắng giữ hình ảnh mạnh mẽ nhưng không biết vì lý do gì, Mai Ngô lại khóc đến mức mất kiềm chế.

Mai Ngô là thí sinh trong đội của Thanh Hằng. Ở mùa giải năm nay, Mai Ngô được đánh giá là 1 trong những ứng viên mạnh nhất cho chức Quán quân. Sau khi Ngọc Ánh bị loại ở tập trước, Mai Ngô càng được kỳ vọng sẽ giúp Thanh Hằng có chiến thắng chung cuộc ở The New Mentor.

Mai Ngô khóc nức nở trong chương trình

Hương Giang

Ở mặt khác, để bảo vệ thí sinh, Thanh Hằng liên tục nhắc đến sự công tâm. Trong 4 đội, đội Hương Giang là có nhiều thí sinh nhất (6 người). Hương Giang cũng chính là người loại thí sinh Ngọc Ánh của đội Thanh Hằng. Trước nghi vấn có phải Hương Giang sẽ loại luôn Mai Ngô hay không, Thanh Hằng chia sẻ: "Mọi thứ phải công tâm theo ý của Hương Giang, Hương Giang hiểu điều đó mà phải không".

Thanh Hằng và các thí sinh trong đội

Chia sẻ thêm về việc giữ quan điểm công tâm ở The New Mentor, Thanh Hằng bộc bạch: "Công tâm là điểm tựa ban đầu tôi đặt ra. Tôi luôn nghĩ đến chất lượng, màu sắc của team, con người và những yếu tố hay cho chương trình. Các huấn luyện viên còn lại đều có sự chủ động của họ. Nếu muốn nắm phần chủ động trong cuộc chơi thì phải thắng tất cả. Có nhiều thứ bị chi phối, lắt léo nằm phía sau mà khán giả không được xem.

Tôi luôn nỗ lực giữ các thành viên team mình lâu nhất có thể. Quán quân chỉ có một, nhưng chiến thắng đó là do cả team xây dựng. Các thành viên đều có công lao, năng lực và màu sắc riêng. Những yếu tố này sẽ nổi trội hơn khi đặt đúng nơi, đúng thời điểm. Tất nhiên, có chơi có chịu, việc cần làm của team Thanh Hằng là chiến thắng".