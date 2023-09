Milor Trần lên tiếng về thông tin chèn ép học trò Hương Giang ở "The New Mentor"

Sau khi tập 7 của chương trình thực tế The New Mentor lên sóng, Cao Ngân là cái tên được nhắc đến nhiều vì đã chính thức bị loại. Trước đó, Cao Ngân cũng gây xôn xao khi bị khách mời - nhiếp ảnh gia Milor Trần nhận xét theo hướng khá tiêu cực.

Theo đó, Milor Trần cho rằng Cao Ngân không tôn trọng ý kiến của anh. Milor Trần được ekip sản xuất The New Mentor mời đến để chụp ảnh cho thí sinh, đồng thời đưa ra đánh giá xem thí sinh nào có màn thể hiện ấn tượng nhất.

Milor Trần gây tranh cãi vì mắng Cao Ngân khá nặng lời

Đến lượt nói về Cao Ngân, Milor Trần liên tục thể hiện thái độ gắt gỏng, nhiều khán giả cho rằng Cao Ngân tuy đôi lúc nói chuyện ngô nghê nhưng không làm gì sai đến mức bị Milor Trần mắng. Một số khán giả thậm chí còn cho rằng nhiếp ảnh gia này quá khó tính và đang cố tình chèn ép học trò Hương Giang.

Hương Giang

Trái ngược tin mâu thuẫn với Cao Ngân, Milor Trần khá thoải mái khi đề cập đến nữ người mẫu. Milor Trần đăng bộ ảnh anh chụp cho Cao Ngân ngoài đời thực lên Facebook cá nhân, đồng thời bày tỏ: "Bộ ảnh này mình thực hiện ngay sau nghe tin Ngân bị loại, tréo ngoe hơn là lại đúng vào tập Ngân thay đổi nhất, không quăng miếng hài, không cợt nhả, chỉ có tập trung và nỗ lực nhất có thể để làm theo hướng dẫn của Super Mentor. Chỉ tiếc là tấm hình không như mong đợi để em có thể an toàn ở lại với team.

Anh không xin lỗi vì những lời đã nói với em ở tập trước nhưng anh rất cảm ơn em vì đã chịu thay đổi, điều đó chứng tỏ cảm nhận của anh về em từ lần mình gặp nhau đầu tiên là đúng, rõ ràng em sinh ra để làm 1 model high fashion chứ không phải là một diễn viên hài, rồi khán giả chỉ nhớ đến em bởi những câu bông đùa chứ không phải là một high fashion model với tỉ lệ body xuất sắc cùng xương mặt sắc lẹm.

Nhưng thôi, tuy hơi muộn tí nhưng thà mình chịu thay đổi còn hơn là không bao giờ đúng không em? Bộ ảnh này anh muốn tặng em thứ nhất là để cám ơn sự thay đổi của em và thứ 2 là hi vọng mọi người có thể nhìn nhận đúng hơn về tiềm năng và sự yêu nghề của em, vì chỉ cần em tập trung vô thế mạnh này của mình thì em chả thua kém bất kì một high fashion model nào cả".

Bộ ảnh mới của Cao Ngân do Milor Trần chụp. Nhiếp ảnh gia này đã đăng bộ ảnh lên Facebook cá nhân để xóa thông tin mâu thuẫn và có ác ý với Cao Ngân

Về phần Cao Ngân, nữ người mẫu cũng chia sẻ lại bộ ảnh do Milor Trần chụp cho mình, đồng thời thể hiện thái độ vui vẻ: "Một khởi đầu mới".

The New Mentor là chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm và đào tạo ra một thế hệ người mẫu với những tố chất mới, phù hợp với nhu cầu và xu hướng mới của thị trường. Thông qua chương trình, các thí sinh sẽ có được một vị trí mới trong sự nghiệp của mình và trở thành một thế hệ Mentor mới như một sự công nhận cho những nỗ lực khi vượt qua tất cả các thử thách và giành chiến thắng tại The New Mentor.

Milor Trần là người rất cá tính trong giới nhiếp ảnh gia

Chương trình năm nay do Dược Sĩ Tiến làm host, Thanh Hằng - Hà Hồ - Lan Khuê - Hương Giang sẽ đảm nhận vai trò huấn luyện viên.