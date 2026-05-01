Hãy làm món ăn thanh mát và ngon miệng này: Dễ làm, ít calo và chất béo, ngon tuyệt, lại tốt để giảm cân

Khi gần tời mùa hè, thời tiết càng ngày càng nóng hơn, chúng ta không muốn dành cả ngày nấu nướng trong bếp, nhất là buổi tối khi không muốn ăn đồ quá nhiều dầu mỡ mà chỉ muốn một món gì đó nhẹ nhàng, thanh mát. Lúc này, một đĩa đồ ăn trộn là lựa chọn tốt nhất.

Hôm nay chúng tôi chia sẻ với bạn một công thức làm món trộn: Bắp cải tím trộn miến. Miến mềm và dai, kết hợp với bắp cải tím, dưa chuột và cà rốt, tạo nên màu sắc rực rỡ vô cùng hấp dẫn. Món ăn giòn, tươi mát và có vị chua cay đặc trưng chắc chắn sẽ kích thích vị giác. Món này nhanh chóng, dễ làm và là một bữa ăn không tạo cảm giác "tội lỗi sau khi ăn", hoàn hảo cho những người đang ăn kiêng hoặc khi bạn không có cảm giác thèm ăn.

Nguyên liệu làm món bắp cải tím trộn miến

1/2 cây bắp cải tím (tùy khẩu vị bạn có thể thêm hoặc bớt lượng bắp cải), một nắm miến rong sợi nhỏ, nửa quả dưa chuột, một miếng cà rốt nhỏ, vài tép tỏi và vài quả ớt đỏ nhỏ, giấm, nước tương, một chút đường, rau mùi thái nhỏ, lạc/vừng (tùy thích).

Cách làm món bắp cải trộn miến

Bước 1: Miến rong bạn rửa sạch sau đó ngâm trong nước sôi khoảng 10 phút cho đến khi mềm thì vớt ra, xả lại với nước lạnh. Bạn không cần phải luộc miến, chỉ cần thả vào ngâm trong nước sôi vớt ra và xả lại với nước lạnh sẽ giúp bún mềm hơn, dai hơn và không bị vón cục. Rửa sạch bắp cải tím và thái sợi mỏng; đồng thời thái dưa chuột và cà rốt thành sợi mỏng. Sợi càng mỏng thì kết cấu càng ngon và càng dễ thấm gia vị. Nếu thích cà rốt giòn, bạn có thể chần sơ qua, nhưng cũng có thể trộn trực tiếp mà không cần chần.

Bước 2: Tiếp theo bạn cần chuẩn bị pha nước sốt. Trong một bát, cho tỏi băm và ớt băm nhỏ vào, sau đó thêm 2 thìa canh nước tương , muối, một chút đường để tăng hương vị, giấm gạo hoặc giấm balsamic, một nhúm bột ngọt và vài giọt dầu mè để tăng thêm hương thơm. Khuấy đều và để sang một bên.

Bước 3: Chuẩn bị một tô lớn, cho miến đã ráo nước và tất cả các loại rau củ đã thái sợi vào. Tiếp theo đổ nước sốt đã chuẩn bị vào và đeo găng tay thực phẩm vào rồi trộn đều. Nếu có đậu phộng hoặc rau mùi, rắc thêm một ít lên trên cùng để món ăn thêm đậm đà hương vị.

Thành phẩm món bắp cải tím trộn miến

Với công thức đơn giản này bạn đã làm nên món ăn có màu sắc tươi tắn và hương vị giòn, thanh mát cho bữa ăn. Món này có thể dùng làm món chính hoặc món ăn kèm nhẹ. Công thức cực kỳ dễ làm, khi bạn không có cảm giác thèm ăn, chỉ cần làm một bát bắp cải tím trộn miến này là đủ no và ngon miệng tới mức ăn không muốn dừng.

Mẹo cần nhớ:

1. Sau khi ngâm miến, nhớ xả lại bằng nước lạnh. Điều này sẽ giúp miến dai hơn. Nếu không ngại thêm bước này, bạn cũng có thể cắt miến đã ngâm thành những đoạn ngắn hơn để dễ ăn hơn.

2. Tốt nhất nên thái bắp cải tím thật mỏng để dễ ăn hơn và giữ được độ giòn.

3. Bạn có thể điều chỉnh tỷ lệ các loại gia vị theo sở thích của mình. Nếu thích chua, hãy thêm nhiều giấm; nếu thích cay, hãy thêm một ít dầu ớt hiểm. Món ăn sẽ ngon dù bạn pha trộn như thế nào.

4. Nên trộn và ăn món này ngay lập tức, không nên để quá lâu, nếu không rau sẽ tiết ra nước và hương vị sẽ bị nhạt.