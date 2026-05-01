Bố tôi luôn nấu các món khác nhau mỗi ngày trong thực đơn cả tuần, tất cả đều rất ngon và dễ làm

Trong cuộc sống hiện đại bận rộn, nhiều người luôn trăn trở với câu hỏi "hôm nay ăn gì?" và "làm thế nào để nấu ăn mỗi ngày vừa tốt cho sức khỏe lại vừa tránh lãng phí?".

Đặc biệt đối với các gia đình bận rộn, bữa tối trở thành bữa ăn dễ bị bỏ quên nhất. Loạt thực đơn bữa tối món nào cũng ngon miệng kiểu nhà làm trong cả tuần mà bố tôi nấu mỗi ngày khiến ai trong gia đình cũng được thỏa mãn. Khi tôi khoe bữa ăn với đồng nghiệp, ai cũng trầm trồ.

Những món ăn của bố nấu không chỉ ngon mà còn giúp cả nhà định nghĩa lại về bữa cơm nhà và sự thay đổi lối sống. Mọi người gần như bỏ thói quen ăn bên ngoài, thích quây quần với nhau trò chuyện rôm rả bên mâm cơm toàn món ngon, nóng hổi.

Món canh chua thịt bò bố tôi nấu vô cùng đậm đà, và đưa cơm. Em trai tôi bảo món thịt gà áp chảo teriyaki (gà sốt teriyaki) là ngon nhất và thường vét sạch tới mức đĩa không còn chút nước sốt nào. Mẹ tôi - một người thích ăn chay, thường khen món đậu phụ áp chảo và làm món củ sen chua cay là "đỉnh nhất".

Mỗi ngày công việc bận rộn, bữa ăn mà bố tôi nấu mỗi tối trở thành "điểm sáng lý tưởng" với từng thành viên trong gia đình. Khi ánh đèn điện trong phòng bếp bật lên, các món ăn lần lượt được dọn ra, mùi thơm nức mũi. Quây quần bên bàn ăn, tôi nhận ra rằng đây mới chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà mỗi người mong chờ nhất.

Một thực đơn với món trứng xào ớt chuông, canh dưa chua thịt băm, khoai tây bào sợi xào, nấm mỡ xào đậu Hà Lan - đều là những nguyên liệu đơn giản, cách nấu truyền thống dễ dàng nhưng vô cùng ngon miệng. Điều mà bố muốn, đơn giản là chăm sóc chúng tôi mỗi ngày, nhìn chúng tôi vui vẻ, hạnh phúc thông qua món ăn.

Thỉnh thoảng, chiều theo khẩu vị của từng người trong gia đình, bố cũng "biến tấu" nhiều món đặc sắc hơn. Chẳng hạn khi nấu canh trứng, bố cho miến khoai lang vào và bảo "dành cho con gái giảm cân". Thực đơn hôm đó của bố dĩ nhiên cũng phải "chiều khẩu vị" của cả cậu em trai tôi bằng món thịt xào hành tây. Với bố, sự kết hợp đa dạng giữa thịt và rau củ trong các món ăn là vô cùng quan trọng. Bởi thế trong thực đơn luôn có sự cân bằng giữa rau và thịt.

Sự thay đổi về gia vị trong các món ăn của bố cũng khá dễ nhận thấy. Bố luôn bảo với cả nhà rằng "ăn đồ ăn mặn một cách thông minh". Do đó, những món ăn bố nấu được nêm nếm khéo léo, ít muối và chú trọng đến hương vị nguyên bản.

Hương vị lành mạnh trong các món ăn của bố tôi thực sự đã "gây nghiện" với cả nhà. Lấy món canh cá nấu dưa chua là một ví dụ. Bố tôi chọn loại dưa muối chua vừa phải, rửa cho bớt muối sau đó nấu với cá thái lát mỏng và nêm một chút muối kèm thêm một ít ớt kiểu đủ cay mà không mặn. Hương vị của món ăn này khiến cả nhà tôi "xì xụp húp sạch không còn 1 giọt nước dùng"

Bữa ăn của bố cũng được nghiên cứu theo xu hướng hiện nay, trong đó bữa ăn bao gồm món chính, rau và canh, đồng thời nhấn mạnh sự cân bằng dinh dưỡng.

Ví dụ, món cải thảo xào tỏi, thịt heo xào ớt xanh, thịt kho đậu đũa khô... Bố tôi luôn cho thêm rau vào các món thịt để đảm bảo dinh dưỡng cân bằng. Các loại thực phẩm cũng được bố luân phiên sử dụng. Bất cứ loại rau củ nào giàu vitamin và dưỡng chất đều được bố mua về chế biến đa dạng. Gia đình tôi cũng hay gọi bố là "tín đồ theo mùa" vì mùa nào thức ấy, bố tránh chọn mua các loại nguyên liệu trái mùa để đảm bảo về chất lượng và an toàn cho bữa cơm gia đình.

Nói chung "ẩm thực nhà làm" của bố tôi chú trọng đến nhu cầu cá nhân của từng người trong gia đình và tuân thủ theo "đảm bảo ngon miệng tốt cho sức khỏe" mà bố đề ra. Nó hợp lý với mọi người trong gia đình về khẩu vị, hình thức và dinh dưỡng. Bố cũng biết tận dụng công nghệ để áp dụng trong nấu ăn. Bố mua những chiếc máy khử trùng thực phẩm, trang bị thiết bị nấu ăn hiện đại... Càng ngày tôi càng nhận thấy rõ triết lý nấu ăn của bố đã thay đổi. Từ "ăn đủ" đến "ăn ngon", và sau đó đến "ăn đúng cách". Những bữa ăn tự nấu tại nhà không còn là khung cảnh của những căn bếp đầy khói, mà thay vào đó là một chiếc nồi thông minh với các cài đặt chỉ bằng một nút bấm và khả năng nêm nếm chính xác với các loại nước sốt ít muối. Thời gian nấu ăn cũng giảm bớt và việc đứng bếp không còn là nỗi trăn trở mà nó trở thành niềm vui mỗi ngày của bố!