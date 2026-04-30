4 món ăn "bình dị" có thể làm sạch mạch máu triệt để, mang lại sự an tâm hơn so với việc uống thuốc

Khi con người già đi, chúng ta càng chú trọng hơn đến sức khỏe nhiều hơn. Chúng ta không còn theo đuổi những món ăn cầu kỳ trong chế độ ăn hàng ngày mà sẽ chú tâm đến những món ăn đơn giản, tự nấu tại nhà mà bổ dưỡng và có lợi cho sức khỏe.

Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ 4 món ăn vô cùng dễ làm mà mọi gia đình đều có thể thưởng thức. Nguyên liệu rẻ tiền và dễ mua, cách làm đơn giản và nhanh chóng, bạn có thể ăn mỗi ngày, chúng thanh mát và không ngấy, nhẹ nhàng cho cơ thể, sạch sẽ và không lo béo, phù hợp cho cả gia đình.

1. Mộc nhĩ xào cần tây

Mộc nhĩ vốn là nguyên liệu giàu chất xơ hòa tan và các thành phần như lecithin, cephalin giúp làm giảm cholesterol trong gan, hạn chế sự tích tụ mỡ ở thành động mạch. Hoạt chất trong mộc nhĩ giúp ức chế sự hình thành huyết khối, tăng cường lưu thông máu, từ đó phòng tránh tắc nghẽn mạch máu, tai biến và nhồi máu cơ tim. Mộc nhĩ cũng có hàm lượng sắt rất cao, nên góp phần phòng ngừa thiếu máu. Trong khi đó, cần tây chứa chất chống oxy hóa (flavonoid) và chất xơ giúp giảm mỡ máu hiệu quả. Cần tây cũng giàu kali và hoạt chất apigenin, giúp giãn mạch, cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa huyết áp. Vitamin C và các chất chống oxy hóa trong cần tây giúp bảo vệ thành mạch khỏi sự tổn thương do gốc tự do. Kết hợp cần tây và mộc nhĩ trong món ăn có thể tăng gấp đôi hiệu quả làm sạch mạch máu.

Chuẩn bị nguyên liệu: Một ít mộc nhĩ khô, hai cọng cần tây Mỹ tươi, 3 tép tỏi, một nhúm muối, nước tương, một ít dầu ăn và một chút tinh chất cốt gà.

Cách làm món mộc nhĩ xào cần tây

Bước 1: Ngâm mộc nhĩ khô trong nước ấm khoảng nửa tiếng trước khi chế biến, cắt bỏ phần rễ lẫn tạp chất. Sau đó rửa sạch, chần qua nước sôi trong 1 phút, vớt ra và để ráo nước để khử mùi tanh của mộc nhĩ. Loại bỏ lá già và xơ cứng khỏi cần tây, cắt chéo thành những khúc nhỏ đều nhau, rồi rửa sạch với nước; bóc vỏ và băm nhỏ tỏi, đun nóng chảo với một ít dầu ăn, rồi phi thơm tỏi băm.

Bước 2: Trước tiên, cho các đoạn cần tây vào xào trên lửa lớn trong 2 phút để cần tây dậy mùi thơm. Sau đó, cho mộc nhĩ đã chần vào và xào nhanh, đều. Thêm một chút muối và nửa thìa nước tương để tăng hương vị. Không cần thêm quá nhiều gia vị. Sau khi xào cho đến khi các hương vị hòa quyện, rắc thêm một chút tinh chất cốt gà, tắt bếp, và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món mộc nhĩ xào cần tây

Món ăn giòn, mềm và tươi mát mà không hề ngấy, sự kết hợp giữa các nguyên liệu vừa phải, nhẹ nhàng và ngon miệng, bạn không cần lo lắng về việc gây nặng bụng ngay cả khi ăn nhiều. Món này phù hợp cho cả ba bữa ăn.

2. Salad hành tây với rau mùi

Hành tây vốn được mệnh danh là "Vua dọn rác mạch máu" nhờ chứa các hợp chất quý như quercetin (chất chống oxy hóa mạnh giúp ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám trong động mạch, bảo vệ thành mạch); prostaglandin A (có công dụng làm giãn mạch máu, giảm độ nhớt của máu, từ đó hạ huyết áp và ngăn ngừa hình thành cục máu đông) và hợp chất lưu huỳnh (Hoạt động như chất làm loãng máu tự nhiên, giúp giảm mỡ máu). Trong khi đó, rau mùi chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa giúp làm sạch máu, giảm cholesterol xấu bám vào thành động mạch. Vitamin C và K, giúp hạ cholesterol xấu, giảm mỡ máu, và hỗ trợ thanh lọc các độc tố, kim loại nặng, từ đó làm sạch và bảo vệ thành mạch máu khỏi xơ vữa.

Chuẩn bị nguyên liệu: Một củ hành tây tím, một ít rau mùi, 2 quả ớt đỏ nhỏ, một ít hạt mè trắng, một ít giấm balsamic, dầu mè, muối và đường.

Cách làm món salad hành tây với rau mùi

Bước 1: Bóc vỏ ngoài của hành tây, bổ đôi rồi thái mỏng. Ngâm hành tây trong nước sôi để nguội khoảng 10 phút để khử mùi hăng và làm giảm độ cay. Rửa sạch rau mùi và cắt nhỏ. Cắt ớt thành khoanh. Cho tất cả vào một bát sạch và để sang một bên.

Bước 2: Chuẩn bị một chiếc bát, thêm 1 thìa giấm balsamic, một nhúm muối, 1 thìa nhỏ đường để tạo vị, và vài giọt dầu mè. Khuấy đều cho đến khi nước sốt hòa quyện. Rưới nước sốt lên các nguyên liệu, rắc mè trắng lên trên, trộn đều, để yên trong 2 phút cho ngấm gia vị, sau đó dùng ngay.

Thành phẩm món salad hành tây với rau mùi

Món này cực kỳ dễ làm, thanh mát và nhẹ nhàng, hoàn hảo để thưởng thức sau một bữa ăn thịnh soạn với thịt và cá. Nó nhẹ, sảng khoái, giòn thơm và rất hợp với cơm.

3. Mướp hấp tỏi

Mướp (bao gồm mướp hương và mướp đắng) chứa nhiều vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa giúp làm sạch mạch máu bằng cách giảm mỡ thừa, hạ đường huyết và tăng cường độ đàn hồi cho thành mạch. Sử dụng mướp thường xuyên giúp ổn định huyết áp, ngăn ngừa tắc nghẽn mạch máu và hỗ trợ tiêu hóa. Bên cạnh đó, tỏi cũng chứa các hợp chất lưu huỳnh hoạt tính, đặc biệt là allicin, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sức khỏe tim mạch và duy trì sự thông thoáng của mạch máu. Kết hợp 2 nguyên liệu này trong món ăn sẽ giúp làm sạch mạch máu hiệu quả.

Chuẩn bị nguyên liệu: 2 quả mướp hương tươi, 1 củ tỏi, một ít hành lá thái nhỏ, nước tương cá hấp và một ít dầu ăn.

Cách làm món mướp hấp tỏi

Bước 1: Gọt bỏ lớp vỏ cứng bên ngoài của mướp hương sau đó rửa sạch và cắt thành các khúc đều nhau. Xếp chúng gọn gàng lên đĩa, không chồng lên nhau để chúng chín đều. Bóc vỏ tỏi sau đó đập dập và băm nhỏ. Sau đó rải đều tỏi băm lên bề mặt mướp. Đun sôi nước trong nồi hấp trước, đặt đĩa mướp lên xửng và hấp ở lửa lớn trong 8 phút.

Bước 2: Lấy mướp hấp ra, đổ hết nước thừa trong đĩa, rồi rưới đều một thìa nước tương cá hấp lên trên để tăng thêm hương vị. Trong một chảo khác, đun nóng một ít dầu ăn cho đến khi dầu bắt đầu bốc khói nhẹ. Đổ dầu nóng lên tỏi băm để kích thích mùi thơm, sau đó rắc hành lá thái nhỏ lên trên và món ăn đã hoàn thành.

Thành phẩm món mướp hấp tỏi

Món ăn này dùng phương pháp hấp nên giữ nguyên hương vị ban đầu, vô cùng tươi ngon và mềm mại. Ít chất béo, nhẹ nhàng, với vị mềm, thơm và ngon miệng. Hàm lượng dầu và muối thấp, giúp món ăn thêm thanh mát và không gây gánh nặng cho hệ tiêu hóa, phù hợp với mọi lứa tuổi.

4. Canh bí đao và tôm khô

Bí đao là thực phẩm tuyệt vời giúp làm sạch mạch máu, giảm mỡ máu và hạ huyết áp nhờ chứa nhiều kali, chất xơ và đặc biệt là axit malonic giúp ngăn ngừa chuyển hóa đường thành mỡ. Hoạt chất trong bí đao giúp ức chế sự tổng hợp chất béo, hỗ trợ giảm mỡ máu hiệu quả. Hàm lượng kali cao giúp giãn mạch, giảm áp lực lên hệ tim mạch, từ đó ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Hàm lượng kali cao giúp giãn mạch, giảm áp lực lên hệ tim mạch, từ đó ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Vitamin C và các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mạch máu khỏi gốc tự do.

Chuẩn bị nguyên liệu: 1 bí đao, một ít tôm khô, hành lá thái nhỏ, muối, một chút dầu mè và một nhúm tiêu trắng.

Cách nấu món canh bí đao và tôm khô

Bước 1: Gọt vỏ và bỏ hạt bí đao, rửa sạch và thái lát mỏng rồi để riêng. Rửa sơ tôm khô để loại bỏ bụi bẩn. Cho lượng nước vừa đủ vào nồi, thêm tôm khô và đun sôi trên lửa vừa trong 2 phút, để tạo thành nước dùng thơm ngon.

Bước 2: Sau đó thêm bí đao đã cắt lát vào, tiếp tục nấu trong khoảng 5 phút, đến khi thấy bí đao chuyển màu trong và mềm. Nêm nếm thêm một chút muối và một nhúm tiêu trắng. Sau khi tắt bếp, rắc hành lá thái nhỏ lên trên và thêm vài giọt dầu mè để tăng thêm hương thơm. Không cần nêm nếm cầu kỳ; món ăn này đơn giản, ngon miệng và thanh mát.

Thành phẩm món canh bí đao và tôm khô

Món canh này thanh nhẹ, không ngấy, ấm bụng và êm dịu vị giác. Ăn một bát trước bữa ăn rất sảng khoái và dễ chịu. Bạn có thể ăn món canh này mỗi ngày mà không hề thấy ngán. Đây là món canh đa năng và dễ làm, phù hợp với mọi khẩu vị.

Trên đây là 4 món ăn đơn giản, dễ làm với các nguyên liệu đơn giản nhưng cho ra những món ăn có hương vị tuyệt vời lại giúp làm sạch mạch máu một cách hiệu quả! Bạn hãy nấu thường xuyên cho gia đình thưởng thức nhé!