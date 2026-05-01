4 món hải sản nhất định phải thử trong dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động

Ngày lễ Quốc tế Lao động trùng với mùa cao điểm của hải sản - lúc chúng béo ngậy và ngon nhất. 4 loại hải sản này hiện đang rất tươi ngon và giá cả phải chăng, dễ chế biến tại nhà, vô cùng tươi ngon và bổ dưỡng, ai ăn cũng thích! Hãy tận dụng tối đa kỳ nghỉ và thêm chúng vào kế hoạch của bạn!

Món khai vị: Cua hấp

Chuẩn bị nguyên liệu làm món cua hấp

4 con cua sống , 1 miếng gừng , 1 cọng hành lá, 2 muỗng canh rượu nấu ăn , 3 muỗng canh nước tương cá hấp , 2 quả ớt đỏ nhỏ, lượng hành lá băm vừa đủ và một ít dầu ăn.

Cách làm món cua hấp

Bước 1: Dùng bàn chải đánh răng để làm sạch kỹ vỏ và các kẽ hở của chân cua. Tách mai cua và loại bỏ các phần không ăn được như mang, dạ dày, tim và miệng. Cắt đôi thân cua và bẻ gãy chân để gia vị dễ thấm vào và chín đều hơn. Đặt gừng thái lát và hành lá ở đáy đĩa, xếp cua đã sơ chế gọn gàng lên đĩa, dùng mai cua che phần thịt cua, rồi rưới một thìa rượu nấu ăn lên trên để khử mùi tanh.

Bước 2: Đun sôi nước trong nồi hấp ở lửa lớn, đặt đĩa cua vào xửng và hấp ở lửa lớn trong 12 phút. Sau khi tắt bếp, không mở nắp ngay; để yên trong 2 phút để giữ được độ tươi ngon. Chuẩn bị nước chấm trong khi hấp cua: Cho hành lá thái nhỏ và ớt băm nhỏ vào bát, đổ dầu nóng lên để dậy mùi thơm, sau đó đổ nước tương cá hấp vào và khuấy đều. Lấy cua hấp ra khỏi nồi hấp, chắt bỏ phần nước thừa trên đĩa và dùng kèm với nước chấm đã chuẩn bị.

Dinh dưỡng và chức năng

Cua vào tháng 3 và đầu tháng 4 âm lịch thường mập mạp và đầy gạch, thịt mềm giàu protein chất lượng cao, canxi, phốt pho, kẽm và các nguyên tố vi lượng khác. Ít chất béo và giàu protein, chúng dễ tiêu hóa và hấp thụ, giúp bổ sung năng lượng, tăng cường miễn dịch, thanh nhiệt và dưỡng âm. Ăn cua vào những thời điểm chuyển mùa cũng giúp giảm khô và nóng, rất tốt cho cả người già và trẻ em.

Món thứ hai: Tôm tít xào (tôm sú)

Chuẩn bị nguyên liệu làm món tôm tít xào

500g tôm tít tươi, 5 tép tỏi, 1 miếng gừng, 5 quả ớt khô, hành lá, 2 muỗng canh nước tương, 1/2 muỗng canh nước tương đên, 1 muỗng canh dầu hào, một nhúm đường, muối vừa ăn, dầu ăn.

Cách làm món tôm tít xào

Bước 1: Cắt bỏ râu và chân tôm tít, rửa sạch với nước và để ráo. Thái gừng và tỏi, cắt ớt khô thành từng khúc, và băm nhỏ hành lá. Đổ lượng dầu ăn vừa phải vào chảo. Khi dầu nóng khoảng 60%, cho tôm tít vào chiên trên lửa vừa cho đến khi vỏ chuyển sang màu đỏ và giòn. Vớt ra và để riêng.

Bước 2: Để lại một ít dầu trong chảo, cho ớt khô, gừng và tỏi vào xào thơm. Sau đó cho tôm tít đã chiên vào đảo nhanh cho đến khi hòa quyện, ngấm hương vị. Thêm nước tương, nước tương đen, dầu hào, một chút đường và muối. Xào trên lửa lớn cho đến khi các hương vị hòa quyện. Cuối cùng, rắc hành lá thái nhỏ lên trên và xào nhanh trong 10 giây trước khi dọn ra.

Dinh dưỡng và chức năng

Tôm tít thu hoạch trong dịp này thường mập mạp, đầy trứng, giàu protein và khoáng chất. Chúng có tác dụng làm ấm và bồi bổ cơ thể, bổ khí và canxi, thúc đẩy sự phát triển xương, đồng thời rất ngon miệng. Ăn tôm tít vào mùa hè có thể giúp tăng cảm giác thèm ăn và giảm mệt mỏi do ngồi lâu trong những ngày nghỉ lễ.

Món thứ ba: Sò điệp hấp tỏi và miến

Chuẩn bị nguyên liệu làm món sò điệp hấp tỏi và miến

6 con sò điệp tươi, 2 nắm miến dong sợi nhỏ, 1 củ tỏi, 2 quả ớt ngọt đỏ (có thể thêm ớt cay nếu thích), hành lá thái nhỏ, 3 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, một nhúm đường và dầu ăn.

Cách làm món sò điệp hấp tỏi và miến

Bước 1: Dùng bàn chải chà sạch vỏ sò, dùng dao tách vỏ, loại bỏ các túi cát đen và tạp chất xung quanh, chỉ giữ lại phần thịt sò, làm sạch kỹ lưỡng rồi đặt lại vào vỏ. Ngâm miến trong nước ấm cho đến khi mềm, cắt nhỏ và đặt bên dưới mỗi miếng thịt sò điệp. Băm nhỏ tỏi. Phi thơm một nửa lượng tỏi băm trong dầu nóng cho đến khi vàng nâu.

Bước 2: Vớt tỏi đã phi thơm ra khỏi dầu và trộn với phần tỏi băm còn lại. Thêm ớt băm nhỏ, nước tương, dầu hào và một chút đường. Trộn đều để tạo thành nước sốt tỏi. Phết đều nước sốt tỏi băm lên từng con sò điệp và miến. Đun sôi nước trong nồi hấp, cho sò điệp vào và hấp ở lửa lớn trong 8 phút. Sau khi hấp chín, lấy ra khỏi nồi hấp, rắc hành lá thái nhỏ lên trên, và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Dinh dưỡng và chức năng

Thịt sò điệp mềm, ít mỡ, giàu selen, sắt, canxi và nhiều axit amin . Nó bổ âm, tăng cường tỳ vị, làm dịu dạ dày và thư giãn tinh thần. Ít calo nên không gây tăng cân. Ăn sò điệp vào những thời điểm chuyển mùa có thể thanh nhiệt, giảm hỏa nội tạng và dưỡng ẩm cho da khô. Bún hấp thụ vị umami của hải sản, phù hợp với mọi lứa tuổi. Có thể chế biến theo cách nhẹ nhàng và không béo ngậy.

Món thứ tư: Cá đù vàng sốt nước tương

Chuẩn bị nguyên liệu làm món cá đù vàng sốt nước tương

1 con cá đù vàng tươi, gừng, hành lá, tỏi, ớt khô, 2 muỗng canh rượu nấu ăn, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh nước tương đen, 1/2 muỗng canh giấm balsamic, một nhúm đường, muối, tinh bột ngô và dầu ăn tùy lượng cần dùng.

Cách làm món cá đù vàng sốt nước tương

Bước 1: Làm sạch cá đù vàng thật kỹ, loại bỏ vảy, mang và nội tạng. Khía chéo hai bên thân cá, thấm khô bằng giấy bếp, xoa một ít muối và rượu nấu ăn, rồi ướp trong 10 phút để khử mùi tanh. Phủ một lớp tinh bột khô mỏng lên cá để giữ độ ẩm; thái lát gừng và tỏi, và cắt hành lá thành từng khúc. Làm nóng dầu trong chảo, cho cá đù vàng vào và chiên trên lửa vừa nhỏ cho đến khi cả hai mặt vàng nâu và chín đều. Vớt ra và để riêng.

Bước 2: Để lại một ít dầu trong chảo, phi thơm gừng, tỏi, hành lá và ớt khô, thêm lượng nước vừa đủ, sau đó cho nước tương, nước tương đen, giấm balsamic và đường vào để làm nước sốt. Cho cá vàng đã chiên vào, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa xuống mức trung bình nhỏ và ninh trong 10 phút, liên tục rưới nước dùng lên cá trong suốt thời gian này để các hương vị ngấm vào nhau. Khi nước dùng đã sánh lại, tăng nhiệt độ để làm đặc nước sốt hơn nữa, sau đó rắc hành lá thái nhỏ lên trên và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Dinh dưỡng và chức năng

Cá đù vàng, thường vào mùa và được đánh bắt nhiều từ tháng 5, có thịt dày, chắc và ít xương, là một loại hải sản giá cả phải chăng và bổ dưỡng. Giàu protein chất lượng cao và axit béo không bão hòa, nó giúp tăng cường chức năng tỳ vị, bổ khí và bồi bổ các chất thiếu hụt, rất phù hợp cho người có tỳ vị yếu. Thường xuyên ăn có thể bổ huyết khí, tăng cường thể lực, và thịt mềm giúp người già và trẻ em không phải lo lắng về việc xương bị mắc vào cổ họng.