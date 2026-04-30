Nên ăn gì cho buổi sum họp dịp lễ 30.4? Đây là 9 món cực dễ nấu, tạo nên một bữa ăn ngon như nhà hàng

Dịp 30/4 - 1/5, mọi người có thời gian nghỉ ngơi, sum họp bên nhau để hàn huyên trò chuyện. Vào dịp này, thực đơn có thể không cần những món "sơn hào hải vị" nhưng vẫn đảm bảo ngon miệng. 9 món ăn mà chúng tôi gợi ý dưới đây vừa dễ chế biến, vừa đậm đà, thích hợp cho bữa cơm sum họp gia đình, ai ăn cũng phải khen ngon như ở nhà hàng.

1. Cá vược hấp

Chuẩn bị nguyên liệu: 1 con cá vược, 1 nhánh gừng nhỏ, hành lá, ớt đỏ nhỏ, rượu nấu ăn, nước tương cá hấp, dầu ăn.

Cách làm món cá vược hấp

Bước 1: Làm sạch cá vược kỹ lưỡng, cắt thành từng lát mỏng đều nhau từ phía lưng (không cắt qua bụng), xoa cá với muối và rượu nấu ăn, rồi ướp với gừng thái lát trong 15 phút để khử mùi tanh. Cắt bỏ đầu cá và đặt ở phía trước đĩa. Xòe thân cá ra tạo thành hình quạt để giống đuôi công. Cắm một lát gừng và một miếng ớt đỏ nhỏ vào mỗi miếng cá để trang trí giống như lông công.

Bước 2: Khi nước trong nồi hấp sôi và bốc hơi, cho đĩa đựng cá vào nồi hấp và hấp ở lửa lớn trong khoảng 8-10 phút. Tắt bếp và để yên trong 2 phút. Sau đó, đổ bỏ nước hấp cá đọng trong đĩa. Tiếp theo phủ lên cá một lớp hành lá chẻ sợi nhỏ, rưới nước tương cá hấp, và cuối cùng đổ một thìa dầu ăn nóng để làm dậy mùi thơm.

2. Tháp củ mài sốt việt quất

Chuẩn bị nguyên liệu: 200g củ mài, một nắm quả việt quất, đường trắng (hoặc mật ong), nước cốt chanh.

Cách làm món tháp củ mài sốt việt quất

Bước 1: Gọt bỏ vỏ củ mài rồi rửa sạch, sau đó cắt thành từng miếng nhỏ. Cho củ mài vào nồi, hấp trong 15 phút cho đến khi chín mềm, lấy ra và nghiền nhuyễn thành hỗn hợp mịn. Sau đó thêm một ít đường trắng và nước cốt chanh rồi trộn đều (để tránh bị oxy hóa và thâm đen).

Bước 2: Rửa sạch việt quất và cho vào máy xay, xay nhuyễn. Hoặc bạn có thể dùng chày pha chế để nghiền. Lấy một cái đĩa, cho củ mài đã nghiền vào rồi dùng thìa hoặc dĩa tạo thành hình tháp, rưới nước sốt việt quất lên trên, và trang trí vòng dưới cùng bằng quả việt quất tươi.

3. Móng giò heo hầm

Chuẩn bị nguyên liệu: 2-3 chiếc móng giò heo, một nhánh gừng, hành lá, hoa hồi, quế, lá nguyệt quế, ớt khô (tuỳ thích), đường phèn, nước tương, nước tương đen, rượu nấu ăn.

Cách làm món móng giò heo hầm

Bước 1: Sơ chế sạch rồi chặt móng giò heo thành từng miếng. Tiếp theo cho móng giò heo vào nồi nước, thêm vài lát gừng cùng 1.5 thìa canh rượu nấu ăn rồi đun sôi. Chần móng giò heo và hớt sạch bọt sau đó vớt ra, rửa sạch bằng nước ấm.

Bước 2: Cho một ít dầu ăn vào nồi, thêm đường phèn vào xào đến khi đường chuyển màu caramel. Cho móng giò heo vào đảo đều đến khi được phủ đều lớp đường caramel. Sau đó thêm gừng thái lát, hành lá cắt khúc, hoa hồi, quế, lá nguyệt quế và ớt khô vào đảo đều cho đến khi dậy mùi thơm.

Bước 3: Thêm 2 thìa canh nước tương và 1 thìa canh nước tương đen, đảo đều cho ngấm rồi đổ lượng nước nóng ngập móng giò heo. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa và ninh trong 1.5-2 tiếng cho đến khi chân giò heo mềm. Cuối cùng, tăng nhiệt độ để đun cho đến khi nước sốt sánh lại, rắc hành lá thái nhỏ lên trên là món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

4. Sườn heo hầm ngô

Chuẩn bị nguyên liệu: 1kg sườn heo, 1 bắp ngô ngọt, gừng, tỏi, ớt khô, nước tương, nước tương đen, rượu nấu ăn, đường phèn, muối.

Cách nấu món sườn heo hầm ngô

Bước 1: Rửa sạch sườn heo sau đó cho vào nồi nước, thêm gừng thái lát và 1 thìa canh rượu nấu ăn, chần sơ, vớt sạch bọt. Sau đó lấy sườn heo ra, rửa sạch với nước ấm rồi để ráo. Rửa sạch ngô và cắt thành từng khúc, để riêng.

Bước 2: Cho một ít dầu ăn vào nồi, thêm sườn vào xào đến khi chuyển màu hơi vàng. Sau đó bạn cho gừng thái lát, tỏi thái lát và ớt khô vào xào đến khi dậy mùi thơm. Nếu không ăn được cay, bạn có thể bỏ qua nguyên liệu ớt khô. Tiếp theo, nêm 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh nước tương đen và đường phèn vào, đảo đều cho ngấm.

Bước 3: Sau đó đổ lượng nước nóng ngập sườn, đun sôi trên lửa lớn. Tiếp theo hạ lửa nhỏ và ninh trong khoảng 30 phút. Cho các miếng ngô vào, nêm một chút muối và tiếp tục ninh trong 20 phút. Cuối cùng, đun nhỏ lửa cho đến khi nước dùng sánh lại.

5. Đậu đũa và cà tím om

Chuẩn bị nguyên liệu: 2 quả cà tím, 1 nắm đậu đũa (đậu cove), 3-5 tép toi, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, một chút muối, lượng dầu ăn vừa phải.

Cách làm món đậu xanh và cà tím om

Bước 1: Cắt cà tím thành dải dài, xoa muối và ướp trong 10 phút, sau đó vắt bỏ nước thừa. Tước bỏ xơ 2 bên cạnh đậu đũa và bẻ thành từng khúc. Cho hơi nhiều dầu ăn vào chảo. Khi dầu nóng khoảng 60%, trước tiên chiên đậu đũa cho đến khi bề mặt hơi nhăn lại rồi vớt ra. Sau đó chiên cà tím cho đến khi mềm và hơi vàng rồi vớt ra để ráo dầu.

Bước 2: Để lại một chút dầu trong chảo, phi thơm gừng và tỏi băn rồi cho cà tím cùng đậu đũa đã chiên vào đảo đều. Nêm gia vị với nước tương và dầu hào, thêm một ít nước và đun nhỏ lửa trong 2 phút. Sau khi nước sốt đã sánh lại, rắc thêm tỏi băm nhỏ là món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức. Lưu ý bạn cũng có thể hoà thêm một chút nước bột bắp để tạo độ sánh cho món ăn.

6. Trứng hấp tôm

Chuẩn bị nguyên liệu: 3 quả trứng gà, 5-8 con tôm đã bóc vỏ, nước ấm, muối, nước tương, dầu mè, hành lá thái nhỏ, rượu nấu ăn.

Cách làm món trứng hấp tôm

Bước 1: Đập trứng vào bát, thêm một chút muối và đánh đều. Thêm nước ấm theo tỷ lệ 1:1.5, khuấy đều rồi lọc qua rây để loại bỏ bọt. Đậy kín bát bằng màng bọc thực phẩm, chọc vài lỗ nhỏ, rồi hấp ở lửa nhỏ trong 8 phút sau khi nước sôi và hơi nước bốc lên.

Bước 2: Ướp tôm với một chút muối và rượu nấu ăn để khử mùi tanh. Sau khi ướp xong, thấy trứng hấp đã hơi đông lại thì đặt tôm lên và tiếp tục hấp trong 2 phút cho đến khi tôm chín hoàn toàn. Khi món ăn đã chín, lấy ra rồi rưới một ít nước tương cùng dầu mè, rồi rắc hành lá thái nhỏ lên trên là hoàn thành.

7. Thịt bò hầm khoai tây

Chuẩn bị nguyên liệu: 1kg thịt ức bò, vài củ khoai tây, 1 nhánh gừng, hành lá, 2 cái hoa hồi, 1 miếng quế, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh nước tương đen, rượu nấu ăn, muối, đường phèn.

Cách làm món thịt bò hầm khoai tây

Bước 1: Rửa sạch rồi cắt thịt ức bò thành từng miếng, cho vào nồi nước lạnh cùng với vài lát gừng và rượu nấu ăn, chần qua, hớt bọt, vớt ra và rửa sạch. Gọt vỏ và cắt khoai tây thành từng miếng, để riêng. Cho một ít dầu ăn vào nồi, xào thịt ức bò đến khi bề mặt hơi vàng, sau đó cho gừng thái lát, hành lá cắt khúc, hoa hồi và quế vào xào thơm.

Bước 2: Cho nước tương, nước tương đen và đường phèn vào, đảo đều để thịt ngấm gia vị. Sau đó đổ nước nóng ngập thịt bò, đun sôi trên lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa ninh trong 1 giờ. Thêm khoai tây thái miếng, nêm một chút muối, và tiếp tục đun nhỏ lửa trong 20 phút cho đến khi khoai tây mềm. Cuối cùng, đun sôi nước sốt trên lửa lớn cho đến khi sánh lại.

8. Rau xanh theo mùa xào/trộn

Chuẩn bị nguyên liệu: Rau xanh theo mùa (như rau cải ngồng, rau cải thìa, xà lách romaine, rau diếp xoăn, v.v...), tỏi băm, muối, dầu ăn.

Cách làm rau xanh theo mùa xào/trộn

Rau theo mùa xào: Rửa sạch rau và để ráo nước. Bóc bỏ vỏ tỏi, rửa sạch rồi băm nhỏ (hoặc có thể thái lát nếu thích). Cho một ít dầu ăn vào chảo. Khi dầu nóng khoảng 60%, thêm tỏi vào xào thơm. Sau đó cho rau vào xào nhanh trên lửa lớn. Khi rau củ đã mềm, thêm một chút muối cho vừa ăn, đảo đều rồi tắt bếp, lấy món ăn ra đĩa.

Rau theo mùa trộn: Rửa sạch rau (xà lách, rau diếp xoăn), xé nhỏ và cho vào một cái bát lớn. Cho tỏi băm, nước tương, giấm balsamic, một ít đường và dầu mè vào bát, trộn đều và để ướp trong 5 phút.

9. Canh chua thịt bò

Chuẩn bị nguyên liệu: 200g thịt bò thái lát (có thể dùng thịt bò ba chỉ), 2 quả cà chua, tương ớt vàng, gừng, tỏi, muối, giấm trắng, dầu ăn.

Cách nấu món canh chua thịt bò

Bước 1: Cho thịt bò đã thái lát vào nồi nước lạnh, thêm một ít rượu nấu ăn, chần sơ, hớt bọt rồi vớt ra để riêng. Thêm một chút dầu ăn vào nồi, phi thơm tỏi băm (nếu thích ăn cay bạn có thể cho ớt thái lát vào xào cùng), thêm tương ớt vàng và đảo đều cho đến khi dầu chuyển sang màu đỏ. Sau đó cho cà chua thái hạt lựu vào và đảo cho đến khi cà chua mềm, tiết ra nước.

Bước 2: Đổ lượng nước vừa đủ vào, thêm một chút muối và giấm trắng để nêm gia vị, đun sôi trên lửa lớn, sau đó cho thịt bò thái lát vào và nấu trong 1 phút. Lấy món canh ra tô, rắc ớt ngọt xanh và đỏ cắt miếng nhỏ cùng một ít vừng trắng rang lên trên để trang trí món ăn.

Hy vọng với gợi ý chi tiết công thức nấu 9 món ăn vừa ngon lại dễ nấu này sẽ giúp bạn và gia đình có một kỳ nghỉ thật vui vẻ, đầm ấm!