Đừng lấy cớ "mù" công nghệ để thoái thác cơ hội, ở nhà né dịch chính là lúc chị em phá bỏ rào cản, trau dồi kỹ năng mới

Càng có nhiều mối quan tâm, càng nhiều kỹ năng càng dễ tồn tại

Người xưa thường nói "Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh" - ám chỉ sự chuyên sâu trong một lĩnh vực sẽ đem đến thành công và tương lai ổn định sau này.

Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thực tế cho thấy nhiều ngành nghề, đặc biệt là dịch vụ - đã lâm vào cảnh khốn khó và phải tìm cách chuyển mình để tồn tại.

Do đó, "nhất nghệ tinh" ở thời điểm này vẫn đúng, nhưng có lẽ đã không còn phù hợp với thời cuộc.

Theo dòng lịch sử, những con người thành công như Elon Musk, Steve Jobs, Richard Feynman, Ben Franklin, Thomas Edison, Leonardo Da Vinci và Marie Curie đều được gọi là "generalist" (người thông thái).

Họ đạt được những thành tựu to lớn vì vô vàn lý do, nhưng hầu hết là do sự "thông thái" của bản thân: Hiểu biết trên nhiều lĩnh vực, không tự giới hạn bản thân trong vùng an toàn và đương nhiên, không ngần ngại học hỏi những điều mới mẻ.

Thực trạng: Dân công sở, đặc biệt là phụ nữ thường lấy cớ "mù" công nghệ để thoái thác cơ hội

Có một thực trạng khá buồn với hội công sở Việt Nam, đặc biệt là nhóm chị em hơi luống tuổi một chút: "Chị mù công nghệ lắm, cái này em giao bạn khác làm nhé..."

Lời viện cớ này không hề hiếm gặp, nó có thể giúp cá nhân nào đó tạm thời thoái thác công việc hay nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, nó chẳng khác gì lời nhắn nhủ âm thầm "tôi không muốn phát triển, tôi chỉ loanh quanh trong vùng an toàn của chính mình".

Hàng trăm năm về trước, thiên tài toàn năng nhất trong lịch sử nhân loại, Leonardo Da Vinci, có nói:

"Hãy nghiên cứu khoa học bên trong nghệ thuật, nghiên cứu nghệ thuật bên trong khoa học. Phát triển các giác quan của bạn - đặc biệt là cách quan sát. Rồi bạn sẽ nhận ra mọi thứ đều được kết nối với nhau".

Vài tháng trở lại đây, chúng ta có thể thấy rõ Covid-19 đã khiến thế giới chao đảo như thế nào. Người đen đủi thì mất việc, kẻ may mắn vẫn có thể làm online tại nhà. Có thể tạm dự đoán, ít nhất từ giờ cho đến cuối năm 2020 - chính là thời kỳ hoàng kim của "remote work" hay còn gọi là làm việc từ xa.

Để đáp ứng được yêu cầu công việc, có lẽ sự chăm chỉ là chưa đủ, mà phải có thêm kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng sử dụng thiết bị và ứng dụng công nghệ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thời kỳ "remote work" lên ngôi, cần trang bị cho bản thân những kiến thức, kỹ năng quan trọng gì?

Theo các chuyên gia hướng hiệp của Market Watch, sự nghiệp của con người trong thế kỷ 21 không còn giới hạn bởi các kỹ năng cốt lõi, mà thông qua các kỹ năng bổ trợ, nhạy bén trong học hỏi kiến thức mới.

Kỹ năng bổ trợ bao gồm: Khả năng làm việc nhóm, khả năng áp dụng kiến thức của các ngành học vào công việc và khả năng quản lý cảm xúc cá nhân. Tóm lại, chỉ cần học được 1 kỹ năng mới, nó sẽ giúp chị em mở ra nhiều lựa chọn.

1. Sử dụng thiết bị và ứng dụng công nghệ để xử lý công việc từ xa: Quản lý đầu việc, họp online (bấm vào link để tham khảo thông tin)

2. Kỹ năng tìm kiếm và chọn lọc thông tin, nghiên cứu vấn đề

3. Kỹ năng làm việc nhóm, kiểm soát cảm xúc cá nhân trước áp lực

Có thể khẳng định, chưa bao giờ con người khao khát được sống đời bình thường như hiện tại. Tuy nhiên, để đảm bảo thu nhập cũng như công việc, chị em đừng ngần ngại học hỏi cái mới nữa!

Hãy tự hỏi bản thân: Mục tiêu của tôi là gì, tôi còn thiếu kỹ năng gì để đạt mục tiêu đó?

Chẳng đâu cao siêu, bổ sung kỹ năng còn thiếu chính là yếu tố sống còn trong tương lai, đặc biệt là thời điểm các doanh nghiệp đang chuyển dịch mạnh mẽ để thích ứng trong mùa dịch.

Tham khảo Market Watch