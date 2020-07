Diễm My 9x "Tình yêu và tham vọng" thừa nhận Linh sẽ chọn Minh thay vì Sơn: "Cuộc đời mà, chẳng bao giờ đúng ý mình đâu!"

Nhắc tới Diễm My 9x là nhắc về những cô gái "con nhà người ta" trong "truyền thuyết": xinh đẹp, thông minh, được xếp vào hàng "người đẹp trí thức" hiếm hoi của showbiz Việt. Nhưng lạ một điều là dù tham gia nghệ thuật từ khi còn rất sớm, đóng rất nhiều phim, thậm chí từng thi Hoa hậu, làm người mẫu, MC... nhưng phải mãi tới gần đây, khi góp mặt trong những dự án điện ảnh lớn có tầm ảnh hưởng như Cô Ba Sài Gòn hay Gái già lắm chiêu, Diễm My 9x mới dần thoát được cái mác "nhạt" hay những lời nhận xét "bình hoa di động" từ công chúng.

Tuy nhiên với khán giả phía Bắc, có lẽ cái tên Diễm My 9x chỉ thực sự phủ sóng rộng rãi khi cô góp mặt trong bộ phim được đầu tư "khủng" của VFC trong năm nay - Tình yêu và tham vọng. Dù còn gây nhiều tranh cãi trái chiều nhưng phải khẳng định rằng bộ phim này đã gia tăng danh tiếng và mang về thêm cho Diễm My 9x một lượng fan không hề nhỏ.

Chào Diễm My! Cơ duyên nào đưa bạn đến với Tình yêu và tham vọng" - một dự án được VFC đầu tư sản xuất và cũng là dự án trọng điểm của năm 2020? Có tin đồn rằng Diễm My đã bỏ vai trong một dự án khác để tham gia Tình yêu và tham vọng, điều này có đúng hay không?

Sau 6 năm gắn bó với phim điện ảnh, My muốn quay trở lại với phim truyền hình để được đến gần hơn với khán giả. Dự án phim Tình yêu và tham vọng mời My cast và sau 1 tháng My được chọn.

Lịch trình phim liên tục và căng thẳng, My lại là nhân vật trung tâm nên My bỏ hết công việc ở Sài Gòn để tập trung cho vai diễn này.

Tình yêu và tham vọng đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía khán giả, không biết bạn có thường xuyên theo dõi phản ứng của người xem trên mạng xã hội hay không?

Mỗi khi tập phim phát sóng My đều đọc từng phản hồi và bình luận của khán giả ở tất cả các page có liên quan. My chọn lọc lại những bình luận văn minh và có sự góp ý chân tình lại để thay đổi vai diễn của bản thân theo chiều hướng tốt hơn.

Trong phim, Diễm My dùng giọng thật của mình. Tôi từng đọc được bạn chia sẻ rằng vì muốn khán giả miền Bắc không bị khó nghe, bạn đã cố nói chậm hơn, nhưng dường như chính điều đó lại là nguyên nhân khiến một bộ phận khán giả nhận xét rằng phần thoại của My trong phim bị cứng, không được tự nhiên cho lắm.

My luôn ghi nhận ý kiến đóng góp từ phía khán giả và lưu tâm điều chỉnh cho phù hợp. Mỗi người mỗi ý nhưng đa số My thấy khán giả khen về diễn xuất, còn về giọng nói thì có một số khán giả nhận xết đôi chỗ còn hơi ngang. Thực ra từ trước đến giờ quay bất kể phim điện ảnh hay truyền hình My đều thu tiếng trực tiếp giọng thật của mình nhưng đây là lần đầu tiên My nghe nhiều nhận xét về giọng nói đến vậy. Đó là 1 thử thách nhưng cũng là cơ hội để My hoàn thiện cả diễn xuất và giọng nói của mình hơn.

Tình yêu và tham vọng được remake từ tác phẩm "Thế lực cạnh tranh" của Trung Quốc. Không biết bạn đã xem bộ phim này chưa?

My đã xem qua nhưng không nhiều để không bị ảnh hưởng vào cảm xúc thật của mình và lối diễn của họ.

Nếu xem bản gốc rồi, hẳn Diễm My cũng biết rằng bản Việt đã thay đổi rất nhiều tình tiết so với bản gốc. Nhân vật Linh trong bản Việt rõ ràng "số khổ" hơn trong bản gốc rất nhiều. Bản cảm nhận thế nào về sự thay đổi này?

Anh Huy Bùi đạo diễn nói chỉ giữ lại 50% phiên bản gốc, còn lại thay đổi cho phù hợp với văn hóa người Việt. My thực không thấy Linh khổ gì, có khổ chắc cũng ngang ngửa My ngoài đời thôi. My đùa đó. Có khi ngoài đời My còn khổ hơn chứ ít gì (cười).

My xem đó là những thử thách trong cuộc đời của Linh mà Linh phải vượt qua. My thấy rằng ai trong cuộc sống cũng có những nỗi khổ riêng. Và quan trọng là họ quyết định ra sao trước những thử thách đó, biến đổi mình thành một người gai góc hơn hay giữ mình vẫn là một đóa hoa luôn và không muốn làm tổn thương người khác như cách họ làm với mình. Đó là sự lựa chọn của mỗi người. Riêng đối với sự lựa chọn của Linh, My hiểu và có nhiều sự đồng cảm.

Một nữ diễn viên châu Á rất hot gần đây là Kim Hee Ae khi đóng bộ phim Thế giới hôn nhân - cũng là một phim remake đã tuyên bố rất tự tin rằng "phim tôi đóng chắc chắn phải hay hơn bản gốc!". Về phần Diễm My, bạn tự tin được bao nhiêu phần trăm về tác phẩm cũng là remake của mình?

Một bộ phim thành công bao gồm rất nhiều yếu tố, không chỉ là diễn viên mà còn là đội ngũ đứng phía sau. Đến giai đoạn này My hạnh phúc khi thấy khán giả đón nhận vai diễn của mình và bộ phim. My và ekip đoàn làm phim đã làm hết sức có thể và My tin là bộ phim sẽ không hề thua kém phiên bản gốc.

Trong Tình yêu và tham vọng, Diễm My có sự tương tác thường xuyên với cả hai diễn viên nam là Nhan Phúc Vinh và Thanh Sơn. Nói thật lòng, My cảm thấy "chemistry" của mình với bạn diễn nào tốt hơn?

Đương nhiên là với anh Nhan Phúc Vinh vì trong phim nhân vật Linh dành tình cảm cho Minh mà. My có một biệt tài là có thể xây dựng và nuôi một mối quan hệ trong tưởng tượng, đó là những trải nghiệm và cảm xúc của riêng My mà chỉ có My mới hiểu.

Còn đối với anh Thanh Sơn My cũng rất yêu quý vì cả tên và tính cách của Sơn đều giống y ngoài đời.

Nếu sống đúng cảm xúc của Linh trong phim, Diễm My sẽ chọn chàng trai nào trong số 2 anh chàng Minh và Sơn?

Nếu là Linh thì là chọn Minh rồi. Còn là My thì My có người yêu rồi (cười).

Đùa chứ nếu là My thì có cảm xúc với ai thì chọn người đó thôi. Tình yêu là thứ rất khó để giải thích đối với những người sống bằng cảm xúc như My. Còn đối với những người sống bằng lý trí thì có lẽ chọn Sơn sẽ dễ dàng và đỡ chông gai hơn.

Thực tế là dù biết Minh - Linh mới là cặp chính, nhưng hiện tại rất nhiều fan đang ủng hộ Linh đến với Sơn, Diễm My có biết điều đó không? Bạn nhận xét gì về bạn diễn Thanh Sơn?

Anh Sơn là một bạn diễn ăn ý của My, anh ấy giống My là người sống rất cảm xúc, đam mê diễn xuất và luôn chuẩn bị kỹ cho vai diễn của mình. Mặc dù đôi lúc anh Sơn có hơi bông phèn nhưng anh ấy là một người nhiệt tình và đáng yêu. Thoại và tính cách của Sơn trong phim thì "chất lừ", hỏi làm sao mấy chị em không ngã quỵ mà ship Linh về với Sơn. Nhưng bộ phim cũng giống như cuộc đời, chả bao giờ đúng ý mình đâu.

Còn Nhan Phúc Vinh thì sao? Cùng là diễn viên Nam ra Bắc đóng phim, hẳn bạn và Vinh có nhiều sự đồng cảm hơn chứ?

My cảm thấy mình có khá nhiều điểm tương đồng với anh Vinh. Không thích chỗ đông người, tụ tập, thích ở nhà và làm những việc của mình, có thể ở nhà cả ngày cũng được, tính thì thẳng thắn, không khéo nên đôi khi hay làm tổn thuơng người khác, sợ bị tổn thương và cũng rất dễ bị tổn thương. Đó cũng chính xác là tính cách của My, nhưng mấy năm trở lại đây My luôn chịu khó làm khác đi.

Với sự thoải mái và sở thích của mình, nếu My không thích làm 1 điều gì đó thì My sẽ làm ngược lại, vì My muốn mình thích nghi nhanh hơn và phát triển mạnh mẽ hơn. My không muốn vì tính cách khép kín của mình mà ngăn trở mình thành công hơn nên My đã cố gắng thay đổi rất nhiều để hòa nhập. Nếu trước đây mất rất lâu để My hòa nhập với mọi người trong đoàn phim thì bây giờ chỉ cần 1 ngày thôi.

Trong tâm My có rất nhiều sự đồng cảm và sự quý mến dành cho anh Vinh, My biết bên trong Vinh là 1 người đàn ông tốt, nhiều đam mê, và rất thủy chung, My rất trân trọng điều đó.

Trong bản gốc Tình yêu và tham vọng, ban đầu là nữ chính theo đuổi nam chính, vậy còn bản Việt thì sao, tôi tò mò một người tính cách như Linh liệu có dám chủ động trong mối quan hệ với chàng tổng giám đốc?

Khán giả phải theo dõi tiếp mới biết được chứ My cũng không thể hé lộ kịch bản nội dung phim. Nhưng với tính cách của Linh thì My nghĩ cô ấy sẽ giấu đi tình cảm của mình và chỉ khi biết chắc rằng sẽ không có ai bị tổn thương, cô ấy mới thổ lộ.

Cho tới hiện tại, cảnh quay nào trong phim khiến Diễm My nhớ nhất? Bạn có thể tiết lộ những kỷ niệm vui vẻ, hài hước của mình khi tham gia bộ phim được không?

Đó là những ngày quay bên Séc tuyệt đẹp, được cùng nhau uống beer và ăn món bánh mì với bò sống, những đêm quay đến sáng mà vẫn nhiệt, những lần ngã xuống thác nước rồi hồ nước uống nước sặc sụa, tất cả đã trở thành những kỷ niệm đẹp vì mọi người luôn quan tâm và yêu thương nhau như những người thân trong gia đình.

Cũng tính đến hiện tại, Diễm My đã được biết về đoạn kết của Tình yêu và tham vọng chưa? Rất nhiều khán giả đang tò mò là liệu với kịch bản được thay đổi quá nhiều, thì đoạn kết phim liệu có giống phiên bản gốc hay không?

My chưa có hết kịch bản nên cũng tò mò như khán giả thôi.

Cảm ơn Diễm My vì đã dành thời gian trò chuyện!