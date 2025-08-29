Đậu phụ kết hợp với nguyên liệu này chưa ai nghĩ đến nhưng thành món ăn hoàn hảo vô cùng, rất đáng nấu!

Đậu phụ là loại nguyên liệu dân dã, rẻ và rất quen thuộc với chúng ta. Có rất nhiều món ngon được chế biến từ đậu phụ như hấp, chiên, sốt cà chua, salad... Và hầu hết những món ăn đều rất quen thuộc, dễ nấu. Hôm nay chúng ta sẽ vẫn dùng đậu phụ để nấu một món ăn nhưng nguyên liệu kết hợp cùng có lẽ chưa ai từng nghĩ đến: lòng già. Những nguyên liệu tưởng chừng bình thường, khi được chế biến khéo léo, có thể tạo nên những hương vị khó quên.

Vâng, sự kết hợp này nghe có vẻ hơi "kì cục" và bạn chưa từng nghĩ đến, nhưng nó cực kỳ ngon và một khi đã thưởng thức, bạn sẽ không bao giờ quên. Gia đình tôi đã thử làm món này lần đầu tiên chỉ với một đĩa nhỏ. Nhưng sau đó, mỗi khi nấu món này lượng ăn đã thành một nồi lớn, thậm chí còn phải nấu thêm cơm. Đậu phụ nấu theo cách này thấm đẫm nước dùng đậm đà, và lòng già được nấu chín tới độ mềm vừa phải. Hương vị thật tuyệt vời!

Nếu không từng thử thì mãi mãi tôi không biết đậu phụ và lòng già kết hợp với nhau lại hoàn hảo đến thế. Vị mềm và thanh nhẹ của đậu phụ hòa quyện hoàn hảo với sự đậm đà của gia vị rất đưa cơm. Trong khi đó, vị béo ngậy đặc trưng và kết cấu dai dai của lòng già, kết hợp với kết cấu mềm mại của đậu phụ, tạo nên một hương vị đậm đà, quyến rũ đến mức bạn không thể buông đũa. Giờ thì chúng ta hãy cùng làm món ăn này nhé!

Nguyên liệu để làm món lòng già hầm đậu phụ

4-5 miếng đậu phụ mơ, một đoạn lòng già đã sơ chế sạch, 2 cây hành lá, một nhánh gừng gừng nhỏ, một ít ớt đỏ khô (bạn có thể thêm nếu thích ăn cay), một vài tép tỏi, rượu nấu ăn, muối, nước tương và cuối cùng là một ít rau mùi.

Việc sơ chế lòng già đòi hỏi một chút kiên nhẫn, bạn cũng có thể chuẩn bị lượng lớn cùng một lúc rồi cho vào ngăn đông, dùng sau đó. Để làm sạch lòng già, hãy chà xát nó nhiều lần với bột mì và muối, rửa sạch cả trong lẫn ngoài, sau đó chần qua nước sôi. Cách này sẽ loại bỏ hầu hết mùi hôi và giữ lại hương vị trọn vẹn.

Cách làm món lòng già hầm đậu phụ

Bước 1: Lòng già sau khi sơ chế sạch bạn thái thành các miếng nhỏ vừa ăn. Nếu sử dụng lòng già đã được đông lại thì bạn rã đông rồi mới thái miếng. Rửa sạch đậu phụ dưới vòi nước chảy và cắt thành khối vuông (không nên cắt quá mỏng vì sẽ khiến đậu phụ dễ vỡ/nát). Hành lá rửa sạch và thái nhỏ. Gừng gọt bỏ vỏ rồi thái lát. Tỏi bóc bỏ vỏ, băm nhỏ. Chuẩn bị ớt khô tùy theo khẩu vị cay của bạn.

Bước 2: Đun nóng dầu ăn trong chảo, cho hành thái nhỏ, gừng, tỏi và ớt khô vào xào đến khi dậy mùi thơm. Sau đó bạn cho lòng già vào xào cùng. Lúc này, mùi thơm bắt đầu lan tỏa, lòng già dần chuyển hơi nâu nhạt, mép hơi cong, trông rất hấp dẫn. Sau khi xào được một lúc bạn cho rượu nấu ăn và một ít nước tương vào để tạo màu. Tiếp đó, đổ lượng nước nóng vừa đủ ngập nguyên liệu. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa, đậy nắp và ninh trong khoảng 20 phút cho đến khi lòng già mềm và đậm đà.

Bước 3: Khi lòng già gần chín, nhẹ nhàng cho đậu phụ đã thái miếng nhỏ vào. Cần chú ý không đảo quá mạnh để tránh làm vỡ đậu. Nêm một lượng muối vừa khẩu vị và tiếp tục hầm khoảng 10 phút để đậu phụ thấm đều nước dùng. Khi nước dùng sánh lại và đậu phụ đã ngấm đủ nước dùng, nở phồng, bạn có thể tắt bếp và dọn ra. Rắc một ít rau mùi/hành lá thái nhỏ lên trên để trang trí và tăng thêm hương vị.

Thành phẩm món lòng già hầm đậu phụ

Đậu phụ mềm đến mức gần như tan chảy trong miệng, lòng già dai dai nhưng không quá cứng, nước dùng chính là tinh túy, đậm đà và thơm ngon. Dù trộn với cơm hay húp trực tiếp, đều rất ngon miệng. Món ăn này hoàn hảo cho mùa thu đông, giúp bạn ấm áp từ trong ra ngoài. Giá cả của các nguyên liệu để làm món ăn này rất phải chăng. Đảm bảo cả gia đình bạn sẽ mê tít chỉ sau một lần thưởng thức và không để thừa lại một chút xíu nào dù là phần nước dùng!

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món lòng già hầm đậu phụ!