"Làm sao để hấp cá chim thơm ngon, mềm mại, đậm đà mà không tanh?": Đầu bếp lâu năm sẽ chỉ mẹo từ A-Z

Cá chim hấp là món hải sản kinh điển có thể được chế biến dễ dàng tại nhà. Món ăn này được nhiều gia đình yêu thích bởi kết cấu mềm mại và hương vị thanh nhẹ. Bí quyết cho món cá chim hấp hoàn hảo nằm ở khâu lựa chọn nguyên liệu, chế biến và làm chủ nhiệt độ. Chỉ cần một vài kỹ thuật cơ bản, ngay cả người mới tập nấu ăn cũng có thể dễ dàng làm ra món cá chim hấp mềm, thơm ngon và không mùi tanh. Dưới đây là kinh nghiệm của một đầu bếp lâu năm chỉ cho bạn cụ thể từ A-Z, bạn hãy theo dõi và áp dụng khi làm món cá chim hấp nhé!

1. Lựa chọn nguyên liệu là chìa khóa

Có rất nhiều loại cá chim, phổ biến nhất là cá chim bạc, cá chim vàng anh và cá chim nhỏ. Dù bạn chọn loại cá nào, độ tươi ngon vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Cá chim tươi có mắt trong suốt, mang đỏ tươi, thân bóng mượt và đàn hồi nhanh khi ấn vào. Nếu bạn dùng cá chim đông lạnh, tốt nhất nên rã đông từ từ trong tủ lạnh để giữ được độ mềm của cá.

Cá chim trắng là loại mềm nhất, thích hợp cho những ai tìm kiếm hương vị tinh tế. Cá chim vàng anh hơi cứng hơn một chút nhưng đậm đà hơn. Cá chim nhỏ phù hợp hơn cho bữa ăn hàng ngày của gia đình. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn cá chim trắng nặng từ 300-500gr, vì kích thước này cho kết cấu tốt nhất và dễ hấp nhất.

2. Mẹo xử lý cá

Làm sạch nội tạng: Dùng kéo cắt hậu môn cá và nhẹ nhàng lấy nội tạng ra. Trong quá trình sơ chế cần cẩn thận không làm vỡ túi mật. Đảm bảo loại bỏ hoàn toàn mang cá, vì đây là một trong những nguyên nhân chính gây ra mùi tanh.

Khử mùi tanh: Rửa sạch cá chim nhiều lần dưới vòi nước chảy, đặc biệt là phần máu trong khoang bụng. Sau đó, dùng giấy ăn thấm khô cá để cá thấm gia vị tốt hơn.

Mẹo cắt: Cắt chéo nhiều đường ở cả hai mặt cá, sâu vào sát gần với xương. Cách này không chỉ đẹp mắt mà còn giúp cá thấm gia vị tốt hơn và rút ngắn thời gian hấp. Đối với cá chim lớn, bạn có thể rạch một đường ở lưng để hơi nước dễ thấm hơn.

3. Ướp vô cùng quan trọng

Ướp là bước quan trọng để loại bỏ mùi tanh và tăng hương vị. Tuy nhiên thời gian ướp không nên quá lâu để không ảnh hưởng đến độ tươi và mềm của cá.

Ướp cơ bản: Rắc một chút muối (khoảng 1/4 thìa cà phê) lên cá chim đã sơ chế, rưới 1 thìa canh rượu nấu ăn, thêm vài lát gừng và hành lá, ướp trong 10-15 phút. Lưu ý không nên cho quá nhiều muối, vì quá nhiều muối sẽ làm mất vị ngọt của cá.

Kỹ thuật nâng cao: Nhồi cá với vài lát nấm hoặc giăm bông để tăng thêm hương vị. Để món ăn có vị nhẹ nhàng hơn, hãy thay một ít rượu nấu ăn bằng nước cốt chanh để có hương thơm trái cây tươi mát.

4. Kiểm soát nhiệt độ hấp

Hấp là bước quan trọng nhất quyết định hương vị của cá, thời gian, nhiệt độ và vị trí hấp đều rất quan trọng.

Đun sôi nước trước khi cho cá vào hấp: Luôn đợi nước trong nồi hấp sôi hoàn toàn mới cho cá vào. Dùng nước lạnh sẽ khiến thời gian hấp kéo dài và cá sẽ bị dai.

Cách bày trí: Đặt cá lên khay hấp/đĩa sâu lòng, lót vài cọng hành lá/thì là hoặc đũa bên dưới để hơi nước lưu thông và làm nóng cá đều. Tuyệt đối không đặt cá trực tiếp lên đĩa, vì điều này sẽ khiến phần cá áp đáy đĩa bị chín quá.

Thời gian hấp: Điều chỉnh thời gian hấp tùy theo kích thước của cá. Thông thường, một con cá chim 300g nên được hấp trên lửa lớn trong 8-10 phút. Nếu dùng đũa xiên vào phần dày nhất của lưng cá, cá có thể xuyên qua dễ dàng mà không bị chảy máu thì cá đã chín.

Đổ nước hấp: Sau khi hấp xong, đáy đĩa sẽ có một ít nước đọng lại. Đây chính là nguyên nhân gây ra mùi tanh, cần phải đổ bỏ ngay khi lấy ra.

5. Bước hoàn thiện cuối cùng

Làm nóng dầu: Cho hành lá, gừng thái sợi và ớt ngọt/chuông đỏ đã thái nhỏ lên trên cá hấp. Đun nóng 2 thìa canh dầu (khoảng 180°C) và rưới lên cá để tỏa hương thơm. Lượng dầu phải đủ cao để tỏa hương thơm của các nguyên liệu.

Nước chấm: Bạn có thể dùng nước tương cá hấp hoặc nước chấm tự làm (pha 1 phần nước tương, 1 phần nước, một ít đường và bột tiêu) rồi rưới dọc theo mép đĩa. Không rưới trực tiếp lên cá để tránh bị mặn.

Trang trí: Cuối cùng, rắc thêm chút rau thì là/rau mùi hoặc hành lá thái nhỏ lên trên để trang trí và tăng thêm hương thơm.

6. Những câu hỏi thường gặp

- "Tại sao cá dai/cứng?": Thường là do bạn hấp quá kỹ. Cá chim trắng rất mềm, nên tốt nhất là hấp và tắt bếp trước 1 phút. Sau khi tắt bếp, bạn để im cá trong nồi hấp khoảng 1 phút nữa thì mới lấy ra.

- Cách đánh giá cá tươi: Ngoài việc quan sát mắt và mang, cá chim tươi còn có vảy còn nguyên vẹn, không dễ bong ra, thịt cá có độ đàn hồi.

- Mẹo khác để khử mùi tanh: Ngoài rượu nấu ăn và gừng thông thường, bạn có thể thêm vài hạt tiêu hoặc một miếng vỏ quýt nhỏ khi hấp cá. Cách này sẽ khử mùi tanh hiệu quả mà không làm mất đi hương vị thơm ngon của cá.

- Phải làm gì nếu bạn không có xửng hấp: Bạn cũng có thể dùng chảo wok (chảo sâu lòng) và vỉ hấp để hấp cá chim ngon lành. Đảm bảo có đủ nước để cá không bị khô.

Hấp cá chim trắng tưởng chừng đơn giản, nhưng mỗi chi tiết đều ảnh hưởng đến hương vị cuối cùng. Nguyên liệu tươi ngon là nền tảng, khâu chuẩn bị kỹ lưỡng là chìa khóa, và nhiệt độ chính xác là yếu tố then chốt. Hãy ghi nhớ các thao tác giản này: "hấp nhanh, đổ nước và đun nóng dầu" để dễ dàng tạo ra món cá chim trắng hấp mềm, không mùi tanh. Dù dùng trong bữa cơm hàng ngày hay khi tiệc tùng, món ăn này chắc chắn sẽ nhận được những lời khen ngợi nồng nhiệt. Chỉ cần luyện tập, bạn cũng sẽ trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp, mang đến cho gia đình và bạn bè hương vị hải sản đích thực.