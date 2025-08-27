Nấu chung 3 nguyên liệu này với nhau bạn sẽ được món canh ngọt ngon "hạ gục" vị giác, ai ăn cũng khen

Trời vào thu, những cơn gió heo may bắt đầu thổi nhè nhẹ. Lúc này, mâm cơm gia đình nên có những món canh nóng hổi vừa để bổ sung nước và kích thích vị giác, giữ ấm cơ thể. Hôm nay chúng tôi giới thiệu với bạn công thức nấu canh ngon, bổ dưỡng và dễ làm.

Món canh này có hương vị tươi mát và thanh đạm. Nguyên liệu chính cũng rất đơn giản, chỉ gồm bí đao, măng và thịt bò viên. Thực ra, cách làm còn đơn giản hơn, không tốn nhiều thời gian. Chỉ cần sơ chế nhanh nguyên liệu rồi cho vào nấu chung với nhau, nêm nếm gia vị là có thể tắt bếp, dọn ra bàn ăn.

Không dài dòng nữa, chúng tôi xin chia sẻ ngay cách nấu món canh bí đao, măng bò viên này. Món ăn thanh mát, thơm ngon mà không hề tạo cảm giác ngấy. Chỉ cần húp một ngụm nước dùng thôi là vị giác của bạn sẽ được "đánh thức".

Nguyên liệu để nấu món canh bí đao, măng và thịt bò viên

1 miếng miếng bí đao (300g), 2 cây măng đã luộc, 10 viên thịt bò (thịt bò viên), lượng hành lá và tỏi vừa đủ, tinh chất cốt gà, lượng gia vị vừa đủ/muối, lượng dầu ăn thích hợp.

Cách làm món canh bí đao, măng và thịt bò viên

Bước 1: Bí đao bạn gọt bỏ vỏ và ruột cùng hạt sau đó rửa sạch. Cắt bí đao thành các miếng vừa ăn, để riêng. Măng bạn xé thành các sợi nhỏ, rửa sạch. Sau đó cho măng vào nồi nước sôi chần trong khoảng 15 phút. Vớt măng ra, rửa sạch lại. Thịt bò viên bạn có thể mua loại bán sẵn ở các siêu thị để có thành phẩm với kết cấu giòn mềm hoặc tự làm bằng cách xay thịt bò trộn thêm cùng chút giò sống, nêm gia vị rồi nặn thành những viên tròn. Hành lá rửa sạch rồi xắt nhỏ, để riêng phần gốc hành. Tỏi đập dập, băm nhỏ.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, bạn có thể bắt đầu nấu. Đầu tiên, đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì thêm tỏi băm và gốc hành vào phi đến khi dậy mùi thơm. Sau đó bạn cho măng vào xào trên lửa lớn, nêm chút gia vị, đảo đều. Bạn có thể xào hơi lâu một chút để nguyên liệu dậy mùi thơm. Kế đó cho bí đao vào xào cùng măng trong khoảng 3 phút để ngấm gia vị.

Bước 3: Sau đó bạn cho lượng nước sôi vừa đủ dùng vào. Tiếp đó thả thịt bò viên rồi đun sôi trên lửa lớn. Sau đó bạn nêm nếm thêm gia vị và cho một chút tinh chất cốt gà (hoặc bột nêm). Tiếp tục đun sôi lửa lớn và ninh trong 7-10 phút đến khi bí đao chín. Cuối cùng, lấy canh ra tô, rắc hành lá thái nhỏ lên trên và thưởng thức.

Mẹo: Một số người khi nấu canh bí thường đun lâu vì nhìn thấy bí đao vẫn còn lõi trắng. Tuy nhiên thực tế, khi tắt bếp và đậy nắp nồi khoảng vài phút là bí sẽ chuyển trong, chín đều. Do đó bạn không nên ninh quá lâu, tránh bí bị nhũn.

Thành phẩm món canh bí đao, măng và thịt bò viên

Món canh này rất dễ chế biến với các thao tác đơn giản và nguyên liệu mua đâu cũng có. Nước dùng của món canh tươi ngon, bí đao mềm thanh mát, măng giòn ngọt vị núi rừng, và thịt bò viên giòn tan thơm phức. Đây là một món ăn ngon miệng, rất hợp với thời tiết mùa thu.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món canh bí đao, măng và thịt bò viên!