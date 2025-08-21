Chỉ mất khoảng 10 phút nấu đậu phụ theo cách này: Hương vị đậm đà, mềm mịn, thậm chí còn ngon hơn thịt

Hôm qua mẹ tôi đã thử làm món đậu phụ theo sự hướng dẫn của một người bạn thân. Sau khi thưởng thức xong, tôi lập tức muốn chia sẻ với mọi người bởi đó là món ăn nhà làm siêu ngon, rất hợp với cơm - đậu phụ sốt ớt mềm mịn! Món ăn này chắc chắn sẽ thường xuyên xuất hiện trên bàn ăn của gia đình tôi. Nó được chế biến nhanh gọn, dễ làm, chỉ khoảng 10 phút là xong, lại rẻ và ngon miệng, cả nhà no căng bụng mà vẫn thấy thòm thèm.

Sự hấp dẫn của món ăn này nằm ở hương vị đời thường và cách chế biến dễ dàng. Nguyên liệu không thể đơn giản hơn: Đậu phụ là chủ đạo, ớt ngọt xanh và ớt đỏ là điểm nhấn, tỏi băm là "nốt nhạc đệm" cuối cùng. Gia vị cũng rất dân dã: Muối, nước tương và tinh chất cốt gà/bột nêm, giúp người mới biết nấu ăn cũng có thể dễ dàng chế biến.

Nguyên liệu làm món đậu phụ sốt ớt

1-2 miếng đậu phụ bản to, 2 quả ớt ngọt xanh (hoặc 1/2 quả ớt chuông xanh; nếu bạn thích ăn cay có thể dùng ớt cay), 1 quả ớt đỏ cắt miếng, 3 tép tỏi, gia vị, nước tương, tinh chất cốt gà.

Cách làm món đậu phụ sốt ớt

Bước 1: Đậu phụ bạn rửa sạch dưới vòi nước sau đó dùng khăn bếp thấm khô. Tiếp theo cắt đậu phụ thành các miếng có độ dày khoảng 2cm. Tỏi đem bóc vỏ, đập dập và băm nhỏ. Ớt ngọt xanh bạn loại bỏ hạt rồi thái nhỏ. Ớt đỏ bỏ hạt và thái miếng.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp đun nóng rồi cho dầu ăn vào. Sau đó bạn rắc vào một chút muối rồi đợi khi dầu nóng khoảng 70% thì nhẹ nhàng thả từng miếng đậu phụ vào chiên ở lửa vừa nhỏ. Đến khi đậu có lớp vỏ ngoài bên dưới màu vàng nâu thì lật và tiếp tục chiên mặt còn lại. Sau khi đậu đã được chiên vàng thì bạn cho ớt xanh, ớt đỏ thái nhỏ và tỏi băm vào. Dùng xẻng nấu ăn đảo nhanh trên lửa lớn để ớt và tỏi băm tỏa hương thơm.

Bước 3: Thêm một lượng muối và nước vừa đủ để đậu phụ đậm đà và tăng độ mềm ẩm. Cuối cùng, thêm 1 thìa canh nước tương và tinh chất cốt gà, xào nhanh tay để từng miếng đậu phụ thấm đều nước sốt thơm phức. Trước khi dọn ra, rắc một nắm hành lá thái nhỏ lên trên để món ăn thêm phần hấp dẫn.

Thành phẩm món đậu phụ sốt ớt

Món đậu phụ sốt ớt này vô cùng mềm và mọng nước, với vị cay nhẹ của ớt. Đậu phụ mềm mướt như tan chảy trong miệng mà vẫn giữ được độ dai. Hương vị tươi ngon, thơm phức của đậu phụ sốt ớt rất hợp với cơm trắng. Mỗi miếng ăn, bạn có thể cảm nhận được vị mềm của đậu phụ, hương thơm của ớt và vị giòn của tỏi, tạo nên một món ăn thực sự khó cưỡng. Món ăn này không đòi hỏi nguyên liệu phức tạp hay các bước chế biến cầu kỳ, mà vẫn có thể mang lại cảm giác an yên chỉ trong 10 phút.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món đậu phụ sốt ớt!