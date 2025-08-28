Khi nấu canh củ sen, 99% mọi người sai lầm vì thao tác này: Sửa ngay để món canh ngọt ngon mà không bị thâm đen

Khi tiết trời se lạnh và gió thu thổi tới, chúng ta lại nghĩ đến một món canh nóng hổi vừa giúp bổ sung nước, dinh dưỡng lại có thể làm ấm dạ dày, dưỡng ẩm cho làm da! Nếu bạn muốn biết nên ăn gì vào mùa thu, thì chắc chắn phải là củ sen! Vào thời điểm này trong năm, củ sen mềm, dẻo và ngọt. Mua về hầm canh quả là tuyệt vời, dễ chịu.

Tuy nhiên, bạn có để ý thấy rằng, rất nhiều người khi nấu canh củ sen thường phàn nàn rằng canh lúc nào cũng đen, đục, hơi chát, hoàn toàn không có được vị tươi, ngọt, thơm ngon như canh bạn ăn ngoài nhà hàng. Tại sao vậy? Có một sai lầm mà hầu hết chúng ta đều mắc phải đó là sau khi gọt củ sen thì cho ngay vào nồi và nấu. Đó chính là sai lầm lớn - Một người đầu bếp đã tiết lộ. Vậy thao tác nấu canh củ sen thế nào là đúng để món ăn ngọt ngon, nước dùng trong và củ sen không bị thâm đen?! Hãy cùng tìm hiểu ngay nhé!

1. Tại sao chúng ta không nên cho trực tiếp củ sen vừa gọt vỏ và cắt miếng vào nấu trực tiếp trong nồi?

Củ sen chứa một chất gọi là tannin, dễ bị oxy hóa và chuyển sang màu đen khi tiếp xúc với sắt hoặc oxy trong không khí. Nước dùng thành phẩm sẽ tự nhiên có màu đen/thâm hoặc ngả màu hơi tím, làm mất đi vẻ đẹp ban đầu. Hơn nữa, nếu ninh trực tiếp, tinh bột của củ sen sẽ kết tủa, khiến nước dùng bị đục và kém tươi. Vì vậy, bước "xử lý sơ bộ" trước khi nấu là vô cùng quan trọng! Hôm nay thông qua cách nấu món canh củ sen, đậu phộng và tim heo chúng ta hãy cùng tìm kiểu cách chi tiết để nấu một bát canh củ sen ngon về hương vị và đạt tính thẩm mỹ.

Món canh này thật tuyệt vời! Củ sen bổ tỳ, kích thích ăn ngon, đậu phộng bổ khí huyết, củ hoa huệ dưỡng phổi, an thần, tim heo bổ tim, bồi bổ cơ thể. Mùa thu ăn một bát canh này sẽ làm dịu cổ họng và dạ dày, mang lại cảm giác ấm áp, sảng khoái.

Nguyên liệu để làm món canh củ sen, đậu phộng, củ hoa huệ và tim heo

1 khúc củ sen, 1 quả tim heo, một nắm đậu phộng và khoảng 10g hoa huệ khô (tùy thích), vài lát gừng, một cây hành lá và một ít rượu nấu ăn, muối.

Cách nấu món canh củ sen, đậu phộng, củ hoa huệ và tim heo

Bước 1: Xử lý củ sen - đây là bí quyết để củ sen không bị chuyển sang màu đen!

Chọn củ sen: Nếu muốn chế biến các món hầm củ sen hoặc canh củ sen, bạn nên chọn củ sen 7 lỗ vì loại củ sen này có độ mềm, sáp và bùi hơn so với củ sen 9 lỗ. Nếu bạn mua được củ sen hồng sẽ càng tuyệt vời vì củ sen hồng dùng nấu canh sẽ có hương vị tuyệt vời, độ sáp tốt. Bề mặt củ sen thường đầy đặn, không dập nát hoặc nứt, có lớp bùn ẩm bám trên vỏ và cảm giác chắc tay khi cầm lên.

Gọt vỏ và thái miếng: Rửa sạch củ sen và dùng dụng cụ để nạo bỏ lớp vỏ. Bạn không nên cạo sâu và mạnh quá. Sau đó rửa sạch và cắt thành các lát dày.

Bước quan trọng nhất - ngâm nước: Ngay lập tức cho củ sen đã cắt vào chậu nước sạch. Thêm một thìa cà phê muối và vài giọt giấm trắng, khuấy đều và ngâm trong 10-15 phút. Bước này giúp củ sen không bị oxy hóa và thâm đen, đồng thời ngâm nước muối giúp củ sen dễ ninh nhừ, thành phẩm khi ăn sẽ vừa mềm vừa dẻo. Sau khi ngâm, rửa sạch lại bằng nước sạch, để ráo nước.

Bước 2: Chế biến tim heo - chìa khóa để khử mùi tanh và tăng hương thơm

Làm sạch: Cắt đôi tim heo, rửa sạch các cục máu đông và mạch máu bên trong.

Thái miếng mỏng và ướp: Sau đó thái tim heo thành các miếng mỏng rồi cho vào bát, thêm một ít rượu nấu ăn, gừng thái lát và hành lá thái nhỏ. Trộn đều và ướp trong 15 phút để khử mùi tanh.

Chần: Cho tim heo và 2 lát gừng vào nồi nước lạnh, đun sôi trên lửa lớn. Dùng thìa vớt sạch bọt nổi trên bề mặt. Chần trong 2 hoặc 3 phút rồi vớt ra, rửa sạch bằng nước ấm và để ráo. Làm như vậy, tim heo sẽ không còn mùi tanh.

Bước 3: Bắt đầu ninh nước dùng – khoảnh khắc kỳ diệu khi các hương vị hòa quyện

- Chuẩn bị một nồi đất (hoặc dùng nồi nấu canh thông thường), thêm lượng nước vừa phải vào nồi, cho củ sen, đậu phộng đã ngâm và củ hoa huệ đã ngâm vào. Thêm vài lát gừng để tăng hương vị. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ, đậy nắp và đun liu riu trong 30 phút để hương thơm của củ sen, đậu phộng và củ hoa huệ hòa quyện.

- Sau 30 phút, cho tim heo đã chần vào và tiếp tục ninh nhỏ lửa thêm 20 phút. Không nên cho tim heo vào quá sớm, nếu không tim sẽ bị chín quá dẫn đến dai và khó nhai. Khi hầm xong, mở nắp ra và hương thơm sẽ lan tỏa! Nước canh lúc này có màu trà nhạt, trong vắt. Củ sen trở nên mềm và dẻo khi dùng đũa xiên vào. Hãy nêm muối cho vừa ăn. Nhớ nêm muối sau cùng nhé, vì nêm muối quá sớm sẽ làm thịt dai và át mất vị umami của nước canh. Lấy canh ra bát, trang trí với một ít hành lá thái nhỏ hoặc kỷ tử.

Tóm lại những điểm chính:

1. Củ sen phải được ngâm: Ngâm củ sen vào nước muối hoặc nước giấm ngay sau khi cắt. Đây là bí quyết để nước dùng trong và bột củ sen dẻo, không bị đen.

2. Tim heo/xương phải được chần qua nước sôi: Đối với các loại thịt như tim và sườn heo, chần qua nước sôi là chìa khóa để loại bỏ mùi tanh. Rửa sạch bằng nước ấm sau khi chần.

3. Nấu bằng nước lạnh: Cho các nguyên liệu vào nồi nước lạnh và để gia vị từ từ hòa tan vào nước.

4. Thêm muối cuối cùng: Thêm muối trước khi tắt bếp để đảm bảo thịt mềm và nước dùng ngon.

Bạn thấy đấy, thực ra chẳng khó chút nào, phải không? Chỉ cần thêm một bước "ngâm" nữa là đã tạo nên sự khác biệt lớn rồi! Hãy làm theo công thức này và nấu một nồi canh củ sen ấm bụng cho cả nhà nhé!