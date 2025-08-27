Mẹ tôi sáng tạo ra món hấp tươi mát và độc đáo này, làm trong nháy mắt mà hương vị hoàn hảo khiến cả nhà mê tít

Mẹ tôi là người nội trợ trung thành với các món hấp. Theo bà, đó là cách tốt nhất để giữ lại dinh dưỡng và hương vị nguyên bản của món ăn. Hơn thế, hấp cũng là cách tốt nhất để tiết kiệm thời gian phải đứng bếp. Do đó vào mỗi mùa, mẹ tôi đều sáng tạo ra những món hấp với các nguyên liệu theo mùa cực ngon. Tất cả mọi người trong gia đình tôi hay nói vui rằng mẹ là siêu đầu bếp món hấp. Hôm nay tôi giới thiệu với bạn một món hấp làm nhanh gọn mà mẹ tôi sáng tạo, nấu cho gia đình thưởng thức. Nguyên liệu cho món ăn này rất đơn giản và luôn sẵn có ở chợ hoặc trong siêu thị.

Món hấp hôm nay chủ yếu gồm mướp, nấm mỡ, trứng và thịt băm. Hương vị của món ăn này thì ngon miễn bàn bởi khi mẹ tôi mang ra thì trong nháy mắt đã hết sạch. Hương vị món ăn thanh nhẹ, thơm ngon; bạn có thể cảm nhận được hương vị nguyên bản của các nguyên liệu khi thưởng thức. Điểm nổi bật nhất của món ăn này chính là phần mướp ngâm trong nước dùng, ngọt thanh, mềm mại và hoàn hảo. Ăn cùng cơm rất hợp.

Không dài dòng nữa, ngay dưới đây là công thức làm món chả thịt hấp mướp và nấm. Bạn chỉ cần sơ chế nguyên liệu xong xuôi, cho vào đĩa rồi bật bếp hấp 10 phút là hoàn thành. Món ăn độc đáo, tươi mát và thơm ngon cả nhà tôi đều mê tít.

Nguyên liệu làm món chả thịt hấp mướp và nấm

2 quả mướp hương, 5 cây nấm mỡ, 300g thịt nạc vai, 1 quả trứng, một ít hành lá, một chút gừng, 2 thìa canh bột năng, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, tinh chất cốt gà, một chút gia vị, lượng dầu ăn vừa phải.

Cách làm món chả thịt hấp mướp và nấm

Bước 1: Mướp bạn gọt bỏ vỏ rồi rửa sạch sau đó thái miếng nhỏ. Nấm mỡ bạn rửa sạch với chút tinh bột để loại bỏ sạch tạp chất rồi thái từng cây làm 4 phần. Lưu ý rằng mướp thường già hơn và có màu sẫm khi vào mùa thu. Do đó bạn hãy lựa chọn cẩn thận, hãy lấy những quả tươi non, mềm. Để tránh mướp và nấm bị thâm đen do quá trình oxy hóa, bạn có thể ngâm vào nước muối pha loãng. Hành lá rửa sạch thái nhỏ.

Bước 2: Thịt heo bạn rửa sạch, thấm khô nước sau đó thái miếng nhỏ rồi cho vào máy xay thịt, xay nhỏ. Tiếp theo thêm hành lá thái nhỏ, gừng băm, một chút gia vị, tinh chất cốt gà, dầu hào, nước tương, trộn đều. Sau đó, thêm một lượng bột năng vừa đủ và một ít dầu ăn rồi tiếp tục trộn đều.

Bước 3: Vớt mướp và nấm ra, cho vào đĩa sâu lòng. Để mướp và nấm thêm đậm đà, nên rắc chút gia vị hoặc muối tinh lên. Sau đó, lấy thịt xay ra, vo tròn lại rồi ấn dẹt, trải lên trên mướp và nấm để tạo thành khối chả thịt. Sau đó bạn ấn nhẹ để khối thịt hơi lõm xuống và đập 1 quả trứng gà vào giữa.

Bước 4: Tiếp theo cho nước vào nồi hấp, đặt đĩa nguyên liệu lên xửng rồi bắt đầu bật bếp ở mức lửa lớn và bắt đầu hấp. Hãy canh thời gian hấp khi thấy nước sôi và hơi nóng bắt đầu bốc lên. Sau khoảng 10 phút bạn có thể tắt bếp, dùng dụng cụ kẹp gắp bát đĩa nhấc món ăn ra. Cuối cùng, rắc một ít hành lá thái nhỏ lên trên để trang trí là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món chả thịt hấp mướp và nấm

Sau khi lấy món ăn ra khỏi nồi hấp, mùi thơm của mướp hương quyện với mùi nấm và hành lá rất hấp dẫn. Món ăn có vị tươi ngon, mềm mại, đặc biệt là phần mướp được ngâm trong nước dùng. Khi ăn cùng cơm, bạn sẽ cảm nhận được hương vị nguyên bản của các nguyên liệu. Hãy làm ngay món ăn này cho gia đình bạn thưởng thức nhé!

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món chả thịt hấp mướp và nấm!