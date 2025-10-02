Cứ độ cuối tháng 9, khi cơn gió heo may đầu tiên khẽ chạm vào da, điện thoại của chị Hương lại rung lên. Đầu dây bên kia là giọng mẹ, quen thuộc và ấm áp:

"Con nhớ nấu nồi cháo lê với nấm tuyết, mật ong mà ăn đi. Trời hanh khô rồi, dễ ho, dễ nứt môi, da cũng nhanh nhăn lắm đấy".

Đã gần chục năm đi lấy chồng, nhưng những cuộc gọi dặn dò như thế của mẹ vẫn làm chị thấy lòng mình mềm lại. Chỉ một câu nói thôi mà ký ức tuổi thơ ùa về. Những chiều thu, mẹ cặm cụi trong bếp, mùi ngọt thơm của cháo lê thoang thoảng khắp gian nhà nhỏ. Món ăn ấy không chỉ làm ấm bụng, mà còn trở thành "kem dưỡng ẩm tự nhiên" cho cả gia đình, đặc biệt là cho con gái của mẹ.

Cháo "kem dưỡng ẩm tự nhiên" - Món ăn của tuổi thơ và tình mẹ

Ngày xưa, mỗi khi thu sang, chị Hương thường hay bị khô da, nứt nẻ môi, thỉnh thoảng còn ho khan vì thời tiết hanh hao. Mẹ chẳng cần thuốc bổ, cũng chẳng cầu kỳ mỹ phẩm, chỉ lặng lẽ nấu nồi cháo trắng sánh, thả thêm vài lát lê ngọt mát, nấm tuyết giòn giòn và một chút mật ong đặc sánh.

Bát cháo nóng bưng lên, vừa thổi vừa ăn, ngọt thanh, dễ chịu đến tận cổ họng. Ăn được vài bữa, chị thấy da dẻ mềm hơn, cổ họng dịu lại, bụng cũng êm, không đầy trệ. Khi ấy còn nhỏ, chị chưa hiểu hết, chỉ biết mẹ bảo: "Cái này tốt cho phổi, vừa nhuận da vừa giúp tiêu hóa trơn tru". Sau này lớn lên, chị mới biết đó chính là kinh nghiệm dưỡng ẩm từ bên trong mà người xưa vẫn truyền nhau.

Cháo lê - mật ong - nấm tuyết: Công dụng khoa học đằng sau món ăn giản dị

Theo Đông y, lê vị ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, nhuận phổi, sinh tân dịch. Chính vì vậy, lê thường được khuyên dùng khi ho khan, khô cổ, khát nước trong mùa thu hanh hao.

Nấm tuyết lại được coi là "ngọc thực" của phụ nữ Á Đông. Loại nấm này giàu collagen thực vật, polysaccharide và nhiều vitamin, giúp da duy trì độ ẩm, ngăn ngừa lão hóa sớm. Không phải ngẫu nhiên mà phụ nữ Trung Hoa từ xưa đã xem nấm tuyết như bí quyết gìn giữ làn da trắng mịn.

Mật ong thì khỏi phải bàn - một "siêu thực phẩm" tự nhiên, chứa nhiều chất chống oxy hóa, vừa kháng viêm, vừa nuôi dưỡng làn da và hệ miễn dịch.

Khi kết hợp 3 nguyên liệu này trong món cháo, ta có được một bát ăn vừa dễ tiêu, vừa cung cấp năng lượng nhẹ nhàng, lại như một lớp "kem dưỡng ẩm tự nhiê" cho làn da trong mùa khô hanh. Nó thấm từ bên trong ra ngoài, nuôi dưỡng làn da, bảo vệ phổi, tốt cho tiêu hóa và tăng cường đề kháng - những điều cần nhất trong tiết thu se lạnh.

"Kem dưỡng ẩm tự nhiên" cho làn da từ bên trong

Ngày nay, chị em phụ nữ thường tìm đến mỹ phẩm đắt tiền để dưỡng da khi thu sang. Nhưng đôi khi, giải pháp bền vững lại nằm ngay trong căn bếp nhỏ. Mẹ chị Hương vẫn luôn tin rằng: Ăn uống chính là cách dưỡng ẩm lâu dài và lành mạnh nhất cho da.

Một bát cháo lê - mật ong - nấm tuyết chẳng tốn kém, nấu chưa đầy nửa tiếng, nhưng lại là công thức chăm sóc da, chăm sóc phổi, chăm sóc hệ tiêu hóa… tất cả trong 1. Da không còn khô ráp, cổ họng không còn rát buốt vì gió lạnh, cơ thể cũng thấy nhẹ nhõm, khỏe khoắn hơn.

Đó chính là "kem dưỡng ẩm tự nhiên" mà mẹ tặng cho con gái, từ mùa thu này qua mùa thu khác.

Công thức đơn giản, dễ làm

Muốn thử nấu, bạn chỉ cần chuẩn bị:

1 quả lê chín, gọt vỏ, thái hạt lựu

10g ngân nhĩ (nấm tuyết) ngâm nở, rửa sạch, cắt nhỏ

1 nắm gạo tẻ

1 - 2 thìa mật ong nguyên chất

Cách nấu: Vo gạo, nấu cháo loãng. Khi cháo đã sánh, cho lê và ngân nhĩ vào nấu thêm 10 - 15 phút. Tắt bếp, để cháo hơi nguội rồi thêm mật ong. Ăn ấm sẽ ngon và phát huy công dụng tốt nhất.

Khi mẹ dặn, con vẫn nghe

Giờ đây, giữa bộn bề cuộc sống, mỗi khi thấy da mình khô căng hay cổ họng khát khô, chị Hương lại nhớ lời mẹ. Một nồi cháo đơn sơ, chẳng cầu kỳ, nhưng đủ để xoa dịu cả cơ thể lẫn tâm hồn.

Bởi cuối cùng, điều mẹ muốn trao cho con đâu chỉ là công thức giữ da căng mướt. Mẹ đang gửi gắm cả tình thương, cả sự chăm chút, nhắc con rằng: Hãy biết yêu lấy cơ thể mình, dưỡng da từ bên trong bằng những món ăn lành bổ.

Và thế là, trong căn bếp nhỏ, chị lại thấy mình trở về tuổi thơ, nghe tiếng gió heo may ngoài cửa sổ, cảm nhận trọn vẹn hương vị của món cháo lê - mật ong - nấm tuyết. Một món ăn giản dị, nhưng chính là "kem dưỡng ẩm tự nhiên" mà mẹ đã truyền cho con, như ngọn lửa ấm cho suốt đời người phụ nữ.

