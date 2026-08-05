Công chúa Leonor bùng nổ nhan sắc khi diện lại váy cũ

Tối 4/8, Công chúa Leonor thu hút sự chú ý khi tham dự buổi tiệc chiêu đãi dành cho các quan chức được tổ chức tại Cung điện Marivent ở Palma de Mallorca. Không cần lựa chọn một thiết kế cầu kỳ hay diện trang phục mới hoàn toàn, người thừa kế ngai vàng Tây Ban Nha vẫn trở thành tâm điểm nhờ cách phối đồ đơn giản nhưng đầy tinh tế, tiếp tục khẳng định hình ảnh thanh lịch đang dần trở thành dấu ấn phong cách của cô.

Lần xuất hiện này, Leonor lựa chọn mặc lại bộ trang phục từng diện khi đi xem concert của Bad Bunny tại Madrid vào tháng 6. Việc tái sử dụng trang phục trong những sự kiện khác nhau không chỉ cho thấy phong cách thời trang thực tế, gần gũi mà còn phản ánh xu hướng thời trang bền vững đang được nhiều thành viên Hoàng gia châu Âu theo đuổi trong những năm gần đây.

Điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở thiết kế không tay với phần thân trên và chân váy xếp ly đồng bộ đến từ thương hiệu Thinking Mu. Thay vì sử dụng họa tiết hoa quen thuộc, bộ đồ gây ấn tượng bằng những mảng màu được xử lý theo phong cách như tranh vẽ, kết hợp các gam đỏ, cam, vàng rực rỡ xen lẫn những điểm nhấn màu xanh, tạo cảm giác vừa nổi bật vừa rất phù hợp với không khí mùa hè Địa Trung Hải.

Phần chân váy dài mềm mại chuyển động theo từng bước đi giúp tổng thể trở nên nữ tính nhưng không quá cầu kỳ. Đây cũng là kiểu trang phục đang được nhiều tín đồ thời trang yêu thích bởi vừa mang lại sự thoải mái, vừa tạo hiệu ứng thanh thoát.

Để hoàn thiện bộ trang phục, Công chúa Leonor lựa chọn đôi sandal quai mảnh màu vàng ánh kim của thương hiệu Sézane. Thiết kế tối giản giúp tôn lên vẻ nhẹ nhàng của bộ váy mà vẫn đủ sang trọng cho một sự kiện Hoàng gia.

Thay vì đeo vòng cổ hay hoa tai cỡ lớn, Leonor chỉ nhấn nhá bằng những chiếc vòng bản lớn màu vàng ở cổ tay cùng chiếc nhẫn mạ vàng quen thuộc của PD Paola. Cách tiết chế phụ kiện giúp tổng thể trở nên cân bằng, không bị rối mắt dù bản thân bộ trang phục đã sở hữu bảng màu rất nổi bật.

Nhiều chuyên gia thời trang nhận xét rằng đây chính là điểm mạnh trong phong cách của Công chúa Leonor thời gian gần đây. Cô hiếm khi lạm dụng phụ kiện hay lựa chọn những thiết kế quá phức tạp, thay vào đó tập trung vào phom dáng, màu sắc và sự hài hòa của tổng thể.

Việc mặc lại trang phục cũng là điều ngày càng thường xuyên xuất hiện ở Leonor. Trước đây, mẹ cô là Hoàng hậu Letizia vốn nổi tiếng với thói quen tái sử dụng váy áo trong nhiều sự kiện khác nhau. Không ít lần Hoàng hậu Tây Ban Nha còn diện lại những bộ đồ đã mặc từ nhiều năm trước, góp phần lan tỏa thông điệp tiêu dùng bền vững.

Có thể thấy Công chúa Leonor đang dần tiếp nối phong cách này. Thay vì tạo áp lực phải luôn xuất hiện với trang phục mới, cô lựa chọn làm mới hình ảnh bằng cách thay đổi bối cảnh, kiểu tóc hoặc phụ kiện đi kèm. Chính điều đó khiến mỗi lần xuất hiện đều mang lại cảm giác mới mẻ dù trang phục không hề xa lạ.

Ở tuổi đôi mươi, Leonor ngày càng được đánh giá cao về gu thời trang. Nếu trước đây cô thường gắn với những bộ váy thanh lịch đúng chuẩn Hoàng gia, thì gần đây hình ảnh của Công chúa trở nên trẻ trung và gần gũi hơn với những thiết kế mang hơi thở hiện đại nhưng vẫn giữ được sự tinh tế cần có của người thừa kế ngai vàng.

Xuất hiện tại Cung điện Marivent lần này, Công chúa Leonor một lần nữa cho thấy thời trang không nhất thiết phải gắn liền với sự xa hoa. Chỉ với một bộ trang phục đã từng mặc, cách phối phụ kiện khéo léo và thần thái tự tin, cô vẫn dễ dàng ghi điểm trong mắt công chúng. Đây cũng là lý do Leonor ngày càng được xem là một trong những gương mặt trẻ có phong cách đáng chú ý nhất trong các Hoàng gia châu Âu hiện nay.