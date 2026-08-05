Meghan Markle đón sinh nhật tuổi 45 bằng điệu nhảy ngẫu hứng trong bếp

Sinh nhật tuổi 45 của Meghan Markle diễn ra theo cách rất giản dị nhưng vẫn đủ khiến người hâm mộ cảm thấy thích thú. Ngày 4/8, Meghan đã chia sẻ loạt khoảnh khắc trong ngày đặc biệt của mình lên Instagram Stories, hé lộ không gian ấm cúng tại nhà cùng chồng và các thú cưng. Không cần những bữa tiệc xa hoa hay dàn khách mời đình đám, chính những khoảnh khắc đời thường ấy lại mang đến cảm giác gần gũi và nhận được nhiều lời khen từ người theo dõi.

Mở đầu chuỗi bài đăng là bức ảnh đen trắng ghi lại khoảnh khắc Meghan nhảy xuống hồ bơi trong khi tay vẫn ôm một chùm bóng bay. Bức ảnh được chụp đầy ngẫu hứng, thể hiện tâm trạng vui vẻ và tràn đầy năng lượng của cô trong ngày bước sang tuổi mới. Đi kèm hình ảnh, Meghan chỉ viết ngắn gọn: "Cảm ơn mọi người vì những lời chúc sinh nhật".

Ngay sau đó, cô tiếp tục chia sẻ đoạn video được quay ngay trong căn bếp gia đình. Trong khi món ăn trên bếp vẫn đang sôi lách tách, Meghan vừa nhún nhảy vừa hát theo giai điệu quen thuộc của ca khúc Happy Birthday. Cô xuất hiện với chiếc áo phông trắng in dòng chữ "It's Giving Mrs.", kết hợp quần mặc ở nhà đồng màu và chiếc băng đô nhiều màu sắc mang không khí sinh nhật.

Điều khiến nhiều người bật cười lại đến từ giọng nói vang lên phía sau máy quay. Khi nhìn thấy vợ thoải mái nhảy múa trong bếp, Harry đã hài hước thốt lên: "Ôi trời ơi!" (Oh dear), trong khi Meghan bật cười thích thú. Chỉ một câu nói ngắn nhưng đủ cho thấy sự thoải mái và vui vẻ giữa hai vợ chồng trong cuộc sống thường ngày.

Ở đoạn video tiếp theo, cặp đôi tiếp tục chia sẻ thêm một khoảnh khắc đáng yêu với hai chú chó cưng của gia đình là chú chó Labrador màu đen tên Pula và chú chó Beagle tên Mia. Meghan và Harry cố gắng đội những chiếc mũ sinh nhật tí hon lên đầu hai "thành viên bốn chân" để chụp ảnh kỷ niệm.

Trong lúc Meghan chuẩn bị máy ảnh, Harry nhẹ nhàng hướng dẫn hai chú chó ngồi yên để tạo dáng. Dù việc chụp ảnh với thú cưng vốn không hề dễ dàng, khung cảnh lộn xộn nhưng đầy tiếng cười ấy lại khiến nhiều người cảm nhận rõ cuộc sống bình dị của gia đình Sussex sau khi rời khỏi vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh.

Không chỉ là sinh nhật của Meghan, ngày 4/8 còn mang ý nghĩa đặc biệt với Hoàng gia Anh. Meghan Markle có cùng ngày sinh với Thái hậu Elizabeth Bowes-Lyon - mẹ của cố Nữ hoàng Elizabeth II. Thái hậu sinh ngày 4/8/1900 và sống thọ tới 101 tuổi trước khi qua đời vào năm 2002. Đây là một chi tiết thú vị từng được nhiều người trong Hoàng gia nhắc đến.

Trong cuốn hồi ký Spare phát hành năm 2023, Harry cũng từng kể lại kỷ niệm liên quan đến sự trùng hợp này. Theo anh, phải vài tháng sau lễ cưới vào tháng 5/2018, khi hai vợ chồng tới thăm Vua Charles III tại lâu đài Mey ở Scotland, cả gia đình mới vô tình nhận ra Meghan có cùng ngày sinh với người mà nhà vua vô cùng yêu quý là Thái hậu.

Harry viết rằng mối quan hệ giữa Meghan và cha mình vốn đã rất tốt, nhưng sau khi phát hiện ra sự trùng hợp ấy, bầu không khí càng trở nên thân thiết hơn. Trong một buổi trò chuyện trước bữa tối, khi nhạc của Fred Astaire vang lên trong nền, câu chuyện về ngày sinh của Meghan được nhắc đến.

Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi rời Anh để xây dựng cuộc sống mới tại Mỹ, Meghan và Harry vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường thay vì chỉ xuất hiện trong các sự kiện lớn. Những hình ảnh giản dị như cùng nấu ăn, chăm sóc thú cưng hay tận hưởng những dịp đặc biệt tại nhà đang dần trở thành phong cách quen thuộc của cặp đôi.

*Theo People