Nhân sinh nhật tuổi 45, Meghan Markle khiến mạng xã hội thích thú khi chia sẻ ảnh hồi nhỏ hiếm thấy

Sinh nhật tuổi 45 của Meghan Markle năm nay không diễn ra với những sự kiện rình rang mà vẫn mang đậm dấu ấn cá nhân. Bên cạnh loạt hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ trong ngày đặc biệt, thương hiệu phong cách sống As Ever do cô sáng lập cũng gửi lời chúc mừng theo cách rất riêng: Chia sẻ một bức ảnh hiếm hoi từ thời thơ ấu.

Bài đăng trên Instagram của As Ever gồm hai bức ảnh đặt cạnh nhau. Một là hình ảnh Meghan ở hiện tại với thần thái quen thuộc, bức còn lại đưa người xem quay ngược về những năm tháng tuổi thơ. Trong ảnh, cô bé Meghan nở nụ cười tươi trước ống kính, diện chân váy kẻ sọc và buộc tóc hai bên theo phong cách rất phổ biến của trẻ em vào cuối thập niên 1980.

Theo Vanity Fair, bức ảnh được chụp vào khoảng năm 1987 tại phòng ngủ của Meghan ở Los Angeles. Phía sau cô là bức tường treo ảnh kỷ yếu của trường học, gồm cả ảnh chân dung cá nhân và ảnh chụp cùng các bạn trong lớp. Khung cảnh giản dị nhưng gợi nhiều cảm xúc khi cho thấy một góc tuổi thơ ít người biết của Meghan trước khi trở thành thành viên Hoàng gia Anh rồi xây dựng cuộc sống riêng tại Mỹ.

Đi cùng bài đăng, As Ever viết ngắn gọn: "Chúc mừng sinh nhật người sáng lập của chúng tôi, Meghan". Thương hiệu cũng nhắc đến cây nến mang số hiệu 084, được đặt theo ngày sinh của Meghan như một cách đánh dấu cột mốc đặc biệt này.

Không chỉ nhận lời chúc từ thương hiệu của mình, Meghan cũng trực tiếp chia sẻ niềm vui sinh nhật với người hâm mộ trên Instagram cá nhân. Cô đăng hai bức ảnh đen trắng ghi lại khoảnh khắc nhảy xuống hồ bơi cùng chùm bóng bay trên tay. Ở tấm ảnh đầu tiên, Meghan đang lơ lửng giữa không trung trước khi chạm mặt nước. Sang bức thứ hai, cô đã chìm xuống hồ, chỉ còn một cánh tay nổi lên giữa làn nước bắn tung tóe.

Meghan chú thích đơn giản: "Cảm ơn mọi người vì những lời chúc sinh nhật".

Theo một nguồn tin thân cận, những bức ảnh này được một người bạn chụp trong buổi mừng sinh nhật sớm của Meghan tại California.

Nhiều năm qua, Meghan vẫn giữ thói quen đón sinh nhật trong không gian riêng tư cùng Harry và hai con là Hoàng tử Archie (7 tuổi) và Công chúa Lilibet (5 tuổi). Thay vì tổ chức những bữa tiệc lớn, gia đình nhỏ của cô thường chọn những buổi sum họp ấm cúng.

Năm ngoái, Meghan cũng từng chia sẻ một phần lễ sinh nhật tuổi 44. Khi ấy, cô cùng người thân dùng bữa tại nhà hàng Funke ở Beverly Hills và đăng tải hình ảnh chiếc bánh sinh nhật được trang trí bằng những bông hoa dâm bụt vàng nổi bật.

Cô viết rằng mình đã khép lại "24 giờ tuyệt vời" với những ngọn nến sinh nhật và gửi lời cảm ơn tới chồng, gia đình, bạn bè cũng như những người luôn dành tình cảm cho mình trên mạng xã hội. Meghan cũng không giấu được sự yêu thích dành cho bữa tối hôm đó khi gọi đây là một trong năm bữa ăn ngon nhất cô từng thưởng thức.

Bên cạnh cuộc sống gia đình, Meghan hiện cũng bận rộn với các dự án mới. Sau chuyến đi tới Bồ Đào Nha và Vương quốc Anh hồi tháng trước, cô đang tích cực quảng bá bộ phim tài liệu Cookie Queens trước ngày chính thức ra rạp vào 7/8.

Tuần trước, Meghan đã tham dự buổi chiếu phim tại Los Angeles, sau đó còn mang bộ phim đến giới thiệu với các em nhỏ trong một trại hè của tổ chức Girl Scouts ở California.

Đáng chú ý, Meghan và Harry đều đảm nhận vai trò nhà sản xuất điều hành của dự án này. Chia sẻ với truyền thông, Meghan cho biết ngay từ khi xem đoạn giới thiệu đầu tiên của bộ phim cách đây vài năm, cả hai đã tin rằng đây là một tác phẩm đặc biệt và muốn góp sức để dự án được nhiều người biết đến hơn.

Theo Meghan, bộ phim không chỉ gây ấn tượng bởi âm nhạc, hình ảnh và cách kể chuyện chân thực mà còn chạm đến cảm xúc của cả hai với tư cách là những bậc cha mẹ.

Khi được hỏi liệu việc đang nuôi dạy một cô con gái có khiến cô đồng cảm hơn với bộ phim hay không, Meghan trả lời dứt khoát: "Chắc chắn là có".

Dự án cũng gợi lại nhiều ký ức đẹp về quãng thời gian Meghan từng tham gia tổ chức Girl Scouts khi còn nhỏ. Cô kể rằng trong ngày đầu tiên đưa Công chúa Lilibet đến lớp mẫu giáo, một phụ huynh đã bất ngờ đến bắt chuyện và cả hai mới nhận ra từng sinh hoạt chung trong một đội Girl Scouts nhiều năm trước.

"Đó là một khoảnh khắc rất ngọt ngào và đầy hoài niệm", Meghan chia sẻ.

Ở tuổi 45, Meghan Markle dường như đang tận hưởng một giai đoạn cân bằng giữa công việc, gia đình và những dự án cá nhân. Từ bức ảnh cô bé tóc buộc hai bên năm nào đến hình ảnh người phụ nữ của hiện tại, điều không thay đổi có lẽ vẫn là nụ cười rạng rỡ cùng mong muốn lưu giữ những khoảnh khắc đời thường giản dị bên những người mình yêu thương.

*Theo People