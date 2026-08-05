Tối 4/8, Vua Felipe VI và Vương hậu Letizia chủ trì buổi tiếp đón thường niên dành cho các quan chức của quần đảo Balearic tại Cung điện Marivent, Mallorca. Đây là hoạt động được Hoàng gia Tây Ban Nha duy trì vào mỗi mùa hè trong thời gian gia đình Hoàng gia nghỉ tại hòn đảo này, đồng thời cũng là dịp để nhà vua và các thành viên gặp gỡ đại diện chính quyền địa phương trước khi bước vào giai đoạn làm việc cuối năm.

Điều thu hút sự chú ý của công chúng không chỉ là tính chất quan trọng của sự kiện mà còn bởi sự xuất hiện đông đủ của các thành viên trong gia đình Hoàng gia. Đồng hành cùng Vua Felipe VI và Vương hậu Letizia là Công chúa Leonor, Công chúa Sofía và Thái hậu Sofía, tạo nên khoảnh khắc hiếm hoi có sự góp mặt của ba thế hệ Hoàng gia Tây Ban Nha.

Trong số các thành viên, Công chúa Leonor tiếp tục là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Là người thừa kế ngai vàng, mỗi lần xuất hiện của cô đều được truyền thông và công chúng theo dõi sát sao. Không chỉ bởi phong cách thời trang thanh lịch, Leonor còn ngày càng thể hiện sự tự tin và chững chạc trong các hoạt động chính thức.

Buổi tiếp đón tại Cung điện Marivent vốn được xem là một trong những sự kiện mang tính biểu tượng của mùa hè đối với Hoàng gia Tây Ban Nha. Không khí tại đây luôn cởi mở hơn so với các nghi lễ quốc gia, nhưng vẫn giữ được sự trang trọng cần có. Các thành viên Hoàng gia lần lượt chào hỏi, trò chuyện và chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện chính quyền quần đảo Balearic trước khi tham gia tiệc chiêu đãi.

Đối với Công chúa Leonor, đây cũng là dịp để cô tiếp tục đồng hành cùng cha mẹ trong các hoạt động đối ngoại, từng bước chuẩn bị cho vai trò quốc gia trong tương lai. Những năm gần đây, lịch trình của Leonor ngày càng dày hơn với sự xuất hiện tại các sự kiện chính thức, các hoạt động quân sự và những chuyến công du, cho thấy Hoàng gia Tây Ban Nha đang từng bước giúp cô tích lũy kinh nghiệm trước khi kế vị.

Bên cạnh Leonor, Công chúa Sofía cũng thu hút nhiều sự chú ý. Dù không phải người kế vị ngai vàng, em gái của Leonor vẫn thường xuyên đồng hành cùng gia đình trong những sự kiện quan trọng. Hai chị em nhiều lần được khen ngợi vì phong thái tự nhiên, gần gũi nhưng vẫn giữ được hình ảnh chỉn chu của các thành viên Hoàng gia.

Sự góp mặt của Hoàng thái hậu Sofía cũng khiến buổi tiếp đón trở nên đặc biệt hơn. Dù đã rút khỏi nhiều hoạt động chính thức, bà vẫn thường xuất hiện trong các dịp quan trọng của gia đình, thể hiện sự gắn kết giữa các thế hệ trong Hoàng gia Tây Ban Nha.

Trong những năm qua, kỳ nghỉ hè tại Mallorca luôn là khoảng thời gian hiếm hoi công chúng được chứng kiến nhiều khoảnh khắc đời thường hơn của Hoàng gia Tây Ban Nha. Xen giữa các hoạt động nghỉ dưỡng, gia đình nhà vua vẫn duy trì truyền thống tham gia các sự kiện cộng đồng và tiếp đón đại diện địa phương tại Cung điện Marivent, một nét đẹp đã được gìn giữ suốt nhiều năm.

Đối với Công chúa Leonor, mỗi lần xuất hiện đều cho thấy sự trưởng thành rõ rệt. Từ một cô bé thường nép sau cha mẹ trong các sự kiện Hoàng gia, Leonor giờ đây đã trở thành gương mặt trung tâm, tự tin giao tiếp với khách mời và đảm nhận ngày càng nhiều trách nhiệm. Điều đó khiến nhiều người tin rằng cô đang từng bước chuẩn bị cho vai trò trở thành Nữ vương Tây Ban Nha trong tương lai.

Buổi tiếp đón thường niên tại Cung điện Marivent khép lại trong bầu không khí trang trọng nhưng gần gũi. Hình ảnh Vua Felipe VI, Vương hậu Letizia, Công chúa Leonor, Công chúa Sofía và Hoàng thái hậu Sofía cùng xuất hiện không chỉ thể hiện sự đoàn kết của Hoàng gia Tây Ban Nha mà còn cho thấy quá trình chuyển giao thế hệ đang diễn ra một cách tự nhiên, với Leonor ngày càng khẳng định vị trí của người kế vị trước công chúng.