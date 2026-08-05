Không khí hạnh phúc đang lan tỏa trong Hoàng gia Anh khi Công chúa Eugenie và chồng là Jack Brooksbank chính thức chào đón người con thứ ba. Sau hai cậu con trai, cặp đôi nay đã có thêm một bé gái, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình làm cha mẹ của cả hai.

Theo thông báo được Hoàng gia Anh đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội chính thức, con gái của Công chúa Eugenie chào đời vào lúc 18 giờ 20 phút ngày 3/8 tại một bệnh viện ở Lisbon, Bồ Đào Nha, nơi gia đình hiện sinh sống một phần thời gian. Bé nặng khoảng 3 kg khi chào đời và cả hai mẹ con đều khỏe mạnh.

Đi cùng thông báo là bức ảnh đầu tiên của em bé do chính người cha, Jack Brooksbank, chụp. Trong ảnh, cô bé mặc bộ đồ màu hồng đáng yêu với đôi cánh nhỏ phía sau lưng và đội chiếc mũ sơ sinh cùng tông màu. Dù khuôn mặt chưa được hé lộ, hình ảnh vẫn nhanh chóng nhận được hàng nghìn lời chúc mừng từ người hâm mộ Hoàng gia.

Thông báo từ Hoàng gia Anh viết: "Công chúa Eugenie và ông Jack Brooksbank vô cùng vui mừng thông báo về sự ra đời bình an của con gái. Nhà vua, Vương hậu cùng các thành viên khác trong Hoàng gia đều rất hạnh phúc khi nhận được tin vui này".

Ít giờ sau, Công chúa Eugenie cũng chia sẻ chính bức ảnh ấy trên Instagram cá nhân cùng dòng trạng thái ngắn nhưng đầy cảm xúc: "Jack và mình vô cùng hạnh phúc khi giới thiệu bé gái Brooksbank đến với mọi người. Chúng mình yêu con bé vô cùng".

Đến thời điểm hiện tại, vợ chồng Eugenie vẫn chưa công bố tên của con gái.

Sự xuất hiện của cô bé giúp gia đình nhỏ của Công chúa Eugenie trở nên trọn vẹn hơn. Trước đó, cặp đôi đã có hai con trai là August Philip Hawke (5 tuổi) và Ernest George Ronnie (3 tuổi). Theo thông báo hồi tháng 5, cả hai anh trai đều rất háo hức chờ ngày em bé chào đời và trở thành những "anh lớn" trong gia đình.

Em bé cũng chính thức được bổ sung vào danh sách kế vị ngai vàng Anh. Hiện Công chúa Eugenie đứng thứ 12 trong danh sách kế vị, ba người con của cô lần lượt xếp ngay sau mẹ, khiến bé gái mới sinh trở thành người đứng thứ 15 trong hàng kế vị.

Tin mang thai lần thứ ba của Eugenie được Cung điện Buckingham xác nhận vào tháng 5 năm nay. Khi đó, Hoàng gia cho biết cặp đôi rất hạnh phúc khi chuẩn bị chào đón thêm thành viên mới trong mùa hè 2026.

Trên Instagram, Eugenie từng chia sẻ bức ảnh hai con trai cầm tấm phim siêu âm cùng dòng chú thích ngắn gọn: "Baby Brooksbank sẽ chào đời trong năm 2026".

Công chúa Eugenie và Jack Brooksbank là một trong những cặp đôi kín tiếng nhất của Hoàng gia Anh. Hai người đính hôn vào đầu năm 2018 sau bảy năm hẹn hò trước khi tổ chức lễ cưới vào tháng 10 cùng năm tại Nhà nguyện St. George, thuộc Lâu đài Windsor. Hôn lễ khi đó có sự tham dự của cố Nữ hoàng Elizabeth II, cố Vương tế Philip cùng đông đảo thành viên Hoàng gia Anh.

Tin vui chào đón con gái đến với Eugenie trong bối cảnh gia đình cô đã trải qua quãng thời gian nhiều biến động. Những tháng gần đây, cha mẹ của cô là ông Andrew và Sarah Ferguson liên tục trở thành tâm điểm truyền thông sau các tranh cãi liên quan đến những vấn đề pháp lý và bê bối cũ.

Việc chào đón cô con gái đầu lòng được xem là cột mốc đặc biệt với Công chúa Eugenie và Jack Brooksbank. Sau nhiều năm xây dựng tổ ấm cùng hai cậu con trai, gia đình bốn người nay đã chính thức trở thành gia đình năm thành viên. Tin vui này cũng mang đến bầu không khí tích cực cho Hoàng gia Anh, đồng thời thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng khi nhiều người đang chờ đợi cặp đôi công bố tên chính thức của "tiểu công chúa" mới chào đời.

*Theo People