Sáng ngày 6/8, vào khoảng 9 giờ 21 phút theo giờ Việt Nam, Mặt Trăng chính thức bước vào pha hạ huyền, tức thời điểm ánh sáng đã hao đi đúng một nửa kể từ kỳ trăng tròn, đánh dấu giai đoạn quá bán của chu kỳ Mặt Trăng. Khác với thượng huyền ở nửa đầu chu kỳ thường mang tính xây dựng và khởi động, hạ huyền lại thiên về nhìn lại quãng đường đã qua và quyết định điều gì nên giữ, điều gì nên bỏ. Đây cũng là lúc Mặt Trăng đang lưu lại cung Kim Ngưu, một trong ba cung thuộc nhóm nguyên tố Đất.

Các cung cùng nhóm nguyên tố, cách nhau một góc 120 độ trên vòng hoàng đạo, tạo thành thế tam hợp, được xem là cộng hưởng năng lượng mạnh nhất cho nhau, và với nhóm Đất, bộ ba đó là Kim Ngưu, Xử Nữ và Ma Kết. Kết hợp với chất Đất vốn thực tế, kiên nhẫn, coi trọng sự ổn định, ngày 6/8 trở thành một ngày rất hợp để nhìn lại và củng cố hơn là bứt phá ồ ạt. Ba chòm sao Kim Ngưu, Xử Nữ, Ma Kết vì vậy được xem là may mắn nhất trong ngày này, mỗi cung theo một hướng khác nhau.

Kim Ngưu

Là cung đang được Mặt Trăng trực tiếp ghé qua, Kim Ngưu nhận trọn vẹn nguồn năng lượng của ngày. Ngày 6/8, tài chính cá nhân của Kim Ngưu có xu hướng ổn định và rõ ràng hơn hẳn, có thể là lúc nhìn lại bảng chi tiêu tháng vừa qua và nhận ra khoản nào nên cắt giảm, một khoản tiết kiệm cuối cùng cũng đạt mốc đề ra, hoặc một quyết định tài chính quan trọng được đưa ra sau nhiều ngày cân nhắc.

Đây không phải là ngày của những cơ hội bất ngờ, mà là ngày của sự vững vàng. Lời khuyên dành cho Kim Ngưu là: Tận dụng ngày này để xem lại toàn bộ kế hoạch tài chính của mình, việc dọn dẹp gọn gàng lúc này sẽ giúp những tháng tiếp theo nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Xử Nữ

Là người bạn tam hợp Đất, Xử Nữ được sao Thủy, hành tinh chủ quản của mình, hỗ trợ cho khả năng quan sát chi tiết và sắp xếp công việc gọn gàng hơn ngày thường. Ngày 6/8, công việc của Xử Nữ dễ có bước tiến rõ rệt về hiệu suất, có thể là hoàn thành một việc còn tồn đọng lâu ngày, phát hiện ra một lỗi nhỏ trước khi nó trở thành vấn đề lớn, hoặc được đồng nghiệp ghi nhận vì sự cẩn thận hiếm có.

Năng lượng của pha hạ huyền rất hợp với thế mạnh vốn có của Xử Nữ là chỉn chu và cầu toàn. Lời khuyên dành cho Xử Nữ là: Đừng ngại dành thời gian rà soát lại những việc tưởng đã xong, một sự tỉ mỉ đúng lúc này có thể giúp tránh được rắc rối không đáng có về sau.

Ma Kết

Là người bạn tam hợp Đất còn lại, Ma Kết được sao Thổ, hành tinh chủ quản của mình, tiếp thêm sự kiên định và tầm nhìn dài hạn. Ngày 6/8, sự nghiệp của Ma Kết dễ có một khoảnh khắc nhìn lại chặng đường đã đi, có thể là nhận ra một chiến lược cần điều chỉnh trước khi đi quá xa, một cuộc trò chuyện với cấp trên giúp làm rõ hướng đi tiếp theo, hoặc quyết định tạm gác một mục tiêu chưa phù hợp để dồn sức cho việc quan trọng hơn.

Đây là ngày phù hợp để đánh giá lại con đường hơn là vội vàng tiến thêm. Lời khuyên dành cho Ma Kết là: Cứ cho phép mình chậm lại một nhịp để nhìn toàn cảnh, sự điều chỉnh lúc này đáng giá hơn nhiều so với việc cắm đầu đi sai hướng.

Nhìn chung, ngày 6/8 là ngày mà cả tam hợp Đất cùng được Mặt Trăng nhắc nhở một điều giống nhau, đó là chậm lại để nhìn cho rõ trước khi đi tiếp. Kim Ngưu giữ chắc tài chính, Xử Nữ hoàn thiện công việc, Ma Kết điều chỉnh chiến lược, cả ba đều xoay quanh việc củng cố nền tảng hơn là tìm kiếm điều mới. Đây cũng là điều thú vị của pha hạ huyền, không rực rỡ như trăng tròn hay đầy hứa hẹn như trăng non, nhưng lại là lúc cần thiết để mọi thứ phía sau vững vàng hơn. Ba chòm sao Kim Ngưu, Xử Nữ, Ma Kết có thể tận dụng ngày này để dọn dẹp những gì còn dang dở, dù là một khoản chi tiêu, một công việc tồn đọng hay một kế hoạch chưa rõ ràng. Nền móng được củng cố lúc này chính là thứ giúp mùa gặt sau này bền vững hơn.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.