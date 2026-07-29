Nhắc đến thời trang hoàng gia, nhiều người vẫn nghĩ ngay đến những bộ váy đứng dáng, màu trung tính hay các quy tắc ăn mặc nghiêm ngặt. Thế nhưng vài năm trở lại đây, khi thế hệ Gen Z dần trở thành gương mặt đại diện của các hoàng gia châu Âu, hình ảnh ấy cũng thay đổi đáng kể. Các nàng công chúa trẻ vẫn giữ được vẻ thanh lịch vốn có nhưng đồng thời mang đến hơi thở hiện đại, gần gũi hơn thông qua cách lựa chọn màu sắc, phom dáng và phụ kiện.

Mùa hè 2026 là ví dụ rõ ràng nhất. Nếu theo dõi các sự kiện hoàng gia diễn ra trong tháng 7, không khó để nhận ra một "điểm hẹn" về thời trang: Pastel lên ngôi.

Công chúa Sofia của Tây Ban Nha là một trong những người gây chú ý nhất khi xuất hiện với bộ suit màu hồng pastel. Thiết kế tối giản, đường cắt gọn gàng nhưng nhờ gam màu ngọt ngào nên tổng thể trông trẻ trung hơn hẳn, khác xa hình ảnh trang trọng thường thấy của các thành viên hoàng gia. Đây cũng là kiểu suit đang được nhiều thương hiệu thời trang lăng xê vì vừa đủ lịch sự để mặc đi làm, vừa đủ năng động để diện trong mùa hè.

Trong khi đó, Thái nữ Leonor tiếp tục chứng minh mình là một trong những biểu tượng thời trang trẻ đáng chú ý của hoàng gia châu Âu. Thời gian gần đây, cô liên tục xuất hiện với những bộ đồ hai mảnh, quần palazzo, blazer và các phụ kiện màu hồng hoặc pastel thay vì chỉ trung thành với các gam màu trung tính. Theo Vogue Tây Ban Nha, Leonor cũng là một trong những người góp phần đưa các phụ kiện màu sắc trở thành xu hướng nổi bật của mùa hè năm nay, đặc biệt là túi xách hồng và cách phối màu color block nhẹ nhàng.

Ở Đan Mạch, Công chúa Josephine cũng mang đến hình ảnh tươi mới không kém khi diện blazer vàng bơ kết hợp chân váy dài trong dịp gia đình hoàng gia bắt đầu kỳ nghỉ hè thường niên. Điều thú vị là cô và Vương hậu Mary lựa chọn phong cách "matching" với những gam màu pastel dịu mắt, cho thấy xu hướng này không chỉ được Gen Z yêu thích mà còn chinh phục cả những biểu tượng thời trang thuộc thế hệ trước.

Nếu Sofia nổi bật với sắc hồng, Josephine gây ấn tượng bằng màu vàng thì Công chúa Eléonore của Bỉ lại ghi điểm bằng chiếc váy xanh baby thanh lịch trong lễ Quốc khánh Bỉ. Thiết kế cổ cao, tay ngắn cùng bảng màu xanh phấn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế. Cô gần như không sử dụng trang sức cầu kỳ, chỉ kết hợp cùng băng đô bản lớn, khuyên tai nhỏ và lớp trang điểm tự nhiên, đúng tinh thần "quiet luxury" đang được giới trẻ yêu thích.

Việc các nàng công chúa trẻ đồng loạt lựa chọn pastel không phải ngẫu nhiên. Theo nhiều tạp chí thời trang quốc tế, từ Vogue đến Glamour, các gam màu như hồng phấn, vàng bơ, xanh baby hay xanh bơ đang là những tông màu nổi bật nhất của mùa Xuân - Hè 2026. Chúng mang lại cảm giác nhẹ nhàng, tươi mới nhưng vẫn đủ nổi bật để tạo điểm nhấn mà không quá chói mắt.

Điểm hay của xu hướng này nằm ở chỗ rất dễ ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Một chiếc blazer vàng bơ phối cùng quần trắng, váy xanh pastel đi với giày màu nude hay bộ suit hồng kết hợp phụ kiện tối giản đều là những công thức mặc đẹp mà bất kỳ ai cũng có thể học theo. Thay vì chạy theo những thiết kế cầu kỳ, các nàng công chúa lựa chọn phom dáng cơ bản nhưng đầu tư vào bảng màu và chất liệu, nhờ đó tổng thể vừa sang trọng vừa gần gũi.

Không chỉ vậy, thế hệ công chúa Gen Z còn cho thấy một sự thay đổi trong hình ảnh hoàng gia hiện đại. Họ ít xuất hiện với những bộ trang phục quá cứng nhắc, thay vào đó ưu tiên những món đồ có thể mặc lại nhiều lần, đến từ các thương hiệu trong nước hoặc những thiết kế mang tính ứng dụng cao. Điều này khiến phong cách của Leonor, Sofia, Josephine hay Eléonore ngày càng nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Có thể nói, hè 2026 đang chứng kiến sự "đổ bộ" của pastel không chỉ trên sàn diễn mà còn trong tủ đồ của những nàng công chúa nổi tiếng nhất châu Âu. Và khi các biểu tượng thời trang hoàng gia cùng đồng loạt lựa chọn một bảng màu, đó cũng là lời khẳng định rằng pastel sẽ còn tiếp tục là xu hướng đáng thử trong thời gian tới. Nếu đang tìm cảm hứng để làm mới phong cách mùa hè, có lẽ bạn không cần tìm đâu xa, bởi chính các nàng công chúa Gen Z đã gợi ý sẵn những công thức mặc đẹp vừa tinh tế, vừa dễ áp dụng.