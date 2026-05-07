Chỉ vài ngày sau khi chia sẻ tin vui trở lại mạng xã hội sau nhiều tháng vắng bóng, Vương nữ Eugenie đã được bắt gặp dạo bộ giữa trung tâm London với bụng bầu tròn trịa, nụ cười rạng rỡ và vẻ ngoài thoải mái như chính con người cô. Nhưng bên cạnh niềm vui của một người mẹ sắp đón thêm thành viên mới, thông báo chính thức từ Buckingham Palace lần này lại khiến nhiều người để ý vì có một điều đã không còn được nhắc đến nữa.

Lần đầu lộ diện sau tin mang thai

Vương nữ Eugenie, 36 tuổi, được trông thấy đi dạo trong một buổi chiều nắng ở trung tâm London hôm thứ Tư, diện váy maxi đen dài kết hợp kính mát và giày thể thao đơn giản, dễ chịu và toát lên vẻ rạng rỡ của người phụ nữ đang hạnh phúc. Bụng bầu của cô hiện rõ qua tà váy, xác nhận tin vui mà gia đình vừa công bố đầu tuần: Em bé thứ ba của Eugenie và chồng là Jack Brooksbank dự kiến chào đời vào mùa hè năm nay.

Trước đó, Vương nữ đã trở lại Instagram sau nhiều tháng im lặng, đăng tải bức ảnh hai cậu con trai August, 5 tuổi, và Ernest, 2 tuổi cùng nhau cầm tờ siêu âm với chú thích ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Baby Brooksbank due 2026! ♥️👶🏻" . Phản ứng từ người hâm mộ hoàng gia trên toàn thế giới gần như tức thì bài đăng tràn ngập lời chúc mừng trong vài giờ.

Vua Charles "vui mừng", cả gia đình hào hứng chờ đón

Thông báo chính thức từ Buckingham Palace xác nhận Eugenie và Jack đang mong đợi đứa con thứ ba, đồng thời cho biết Vua Charles đã được thông báo và "vô cùng vui mừng". August và Ernest, theo thông báo, cũng rất hào hứng khi sắp có thêm em. Em bé khi chào đời sẽ đứng thứ 15 trong danh sách kế vị ngai vàng Anh.

Eugenie và Jack kết hôn tại Nhà nguyện St George, Lâu đài Windsor vào tháng 10/2018. Tin vui lần này đến vào thời điểm đặc biệt ý nghĩa, sau những tháng không mấy dễ dàng với gia đình.

Chi tiết nhỏ nhưng không thể bỏ qua

Điều khiến nhiều người theo dõi hoàng gia Anh để ý là nội dung thông báo lần này ngắn hơn hẳn so với hai lần mang thai trước. Khi Vương nữ Beatrice, chị gái của Eugenie công bố mang thai bé Athena vào năm 2024, thông báo có thêm câu: "Cả hai gia đình đều vui mừng". Khi Eugenie mang thai Ernest năm 2023, thông báo cũng ghi rõ "gia đình vô cùng hạnh phúc".

Lần này, không có câu đó. Không có đề cập nào đến ông Andrew hay Sarah Ferguson - cha mẹ của Eugenie. Đây được cho là quyết định có chủ ý, trong bối cảnh Andrew và Sarah tiếp tục vướng vào làn sóng chỉ trích liên quan đến mối quan hệ của họ với Jeffrey Epstein, khiến cả hai ngày càng bị đẩy ra xa khỏi hình ảnh chính thức của hoàng gia.

Thông báo lần này cũng được phát hành từ Buckingham Palace, không phải qua văn phòng riêng của Beatrice và Eugenie như thông lệ - một chi tiết nhỏ nhưng phản ánh cách hoàng gia Anh đang cẩn thận điều hướng câu chuyện công khai xung quanh gia đình Andrew.

Dù vậy, với Eugenie và Jack, niềm vui là có thật và trọn vẹn. Một em bé mới, hai cậu anh trai háo hức, và một người mẹ đang rạng ngời trên những con phố London, đó là tất cả những gì quan trọng vào lúc này.

Theo Hello!