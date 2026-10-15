Cô gái Việt yêu chàng shipper nghèo, ai ngờ cưới xong lại được mẹ chồng tặng cả gia tài, sở hữu ông chồng có 1-0-2

Có những người bước vào hôn nhân với một danh sách dài những tiêu chuẩn về nhà cửa, tiền bạc, lễ cưới hay sính lễ. Nhưng cũng có người từng trải qua tuổi thơ thiếu thốn đến mức ước mơ lớn nhất chỉ là một căn nhà không dột và chiếc máy giặt để không phải giặt quần áo bằng tay.

Ngọc Hân, khi ấy 29 tuổi, thuộc trường hợp thứ hai. Xuất thân từ vùng nông thôn Việt Nam, cô sống với bà ngoại từ nhỏ. Mẹ phải sang Campuchia làm việc để trang trải cuộc sống, còn Hân chưa từng biết mặt cha. Chính tuổi thơ ấy khiến cô luôn có một cảm giác chạnh lòng khi nhìn bạn bè đồng trang lứa được sống trong những gia đình đủ đầy.

Từ cô tạp vụ đến cuộc gặp làm thay đổi cuộc đời

Sau khi tốt nghiệp cấp 2, Hân sang Campuchia làm việc tại một khách sạn. Ban đầu, cô làm tạp vụ nhưng tranh thủ học tiếng Trung. Nhờ khả năng giao tiếp ngày càng tốt, Hân chuyển sang làm phiên dịch, với mức thu nhập được chia sẻ khoảng 4.000 tệ (hơn 15 triệu đồng) mỗi tháng.

Năm 2018, Hân có cơ hội gặp Hà Triết khi anh đến khách sạn trong vai trò hướng dẫn viên. Ấn tượng ban đầu của cô không đến từ tiền bạc hay ngoại hình mà từ những điều khá giản dị: anh đúng giờ, kiên nhẫn và dễ trò chuyện. Sau lần gặp đầu tiên, cả hai trao đổi liên lạc rồi dần có thêm những cuộc hẹn.

Điểm chung khiến họ tiến gần nhau lại nằm ở hoàn cảnh. Cả hai đều xuất thân không quá dư dả và đều mang trên vai trách nhiệm với gia đình. Họ tìm thấy ở đối phương sự đồng cảm mà những người bên ngoài rất khó hiểu được.

Khi quyết định tìm hiểu nhau chính thức, cả Hân lẫn Hà Triết đều phải nghe những lời nghi ngờ. Hân bị hỏi liệu có thực sự muốn lấy một người đàn ông Trung Quốc không quá giàu có. Trong khi đó, Hà Triết cũng được cảnh báo rằng một cuộc hôn nhân xuyên biên giới có thể khiến anh gặp rủi ro.

Thay vì để những lời nói bên ngoài quyết định, cả hai chọn cách nhìn vào mối quan hệ của mình. Khi Hà Triết được mẹ gọi về Trung Quốc, anh hỏi Hân có muốn anh ở lại hay không. Câu trả lời của cô khiến anh bất ngờ: Hân muốn theo anh về quê và làm thủ tục kết hôn.

Không sính lễ, không đám cưới lớn nhưng cô ấy lại có tất cả

Ngày đặt chân đến nhà chồng, Hân lại bất ngờ vì một lý do khác. Cô liên tục hỏi Hà Triết đây là nhà riêng hay nhà thuê và liệu sau khi cưới họ có sống ở đó hay không.

Hà Triết cho biết đó là căn nhà của mẹ anh, diện tích khoảng 60m². Với nhiều người, con số này có thể chẳng có gì đặc biệt. Nhưng với Hân, đó lại là một điều rất lớn. Căn nhà có máy giặt, tivi, tủ lạnh, điều hòa và đủ những tiện nghi mà cô từng ao ước khi còn nhỏ.

Hà Triết cũng từng nói với vợ rằng anh không có tiền tiết kiệm, cũng không có quà đính hôn và cảm thấy có lỗi vì để cô phải chịu thiệt thòi. Nhưng Hân cho rằng điều cô cần không phải một món quà đắt tiền mà là một người chồng đối xử tốt với mình.

Hà Triết còn đón mẹ vợ sang để bà có thể ở bên động viên và chăm sóc con gái.

Đám cưới của họ cũng không được tổ chức cầu kỳ do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đáng chú ý hơn, mẹ Hà Triết tuyên bố tặng căn nhà cho các con. Với Hân, món quà ấy không chỉ mang giá trị vật chất. Nó giống như một lời khẳng định rằng cô đã thực sự có một mái nhà thuộc về mình.

Hà Triết khi đó ngoài công việc còn đi giao đồ ăn, thu nhập được chia sẻ khoảng 6.000 tệ (hơn 23 triệu đồng) mỗi tháng. Hân cũng được mẹ chồng chăm sóc chu đáo. Khi cô thèm món gì, bà thường nấu món đó cho con dâu.

Thời gian đầu làm dâu, sự khác biệt về văn hóa và ăn uống khiến Hân sụt khoảng 10kg. Lo lắng cho vợ, Hà Triết còn đón mẹ vợ sang để bà có thể ở bên động viên và chăm sóc con gái. Anh thậm chí nhờ Hân hỏi mẹ vợ xem mình còn điều gì chưa tốt để sửa đổi.

Hôn nhân không phải lúc nào cũng yên bình

Nhưng một cuộc hôn nhân xuyên biên giới không thể chỉ được xây dựng bằng những khoảnh khắc đẹp.

Hân bắt đầu làm nội dung trên Douyin, livestream về cuộc sống làm dâu tại Trung Quốc để kiếm thêm thu nhập. Sự chú ý trên mạng xã hội cũng kéo theo những bình luận về việc cô lấy một người chồng làm nghề giao đồ ăn. Áp lực kinh tế, khác biệt quan điểm và sức ép từ mạng xã hội dần khiến hai vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Mẹ chồng luôn là người đóng vai trò hòa giải trong chuyện hôn nhân của các con

Có thời điểm cả hai nghĩ đến chuyện ly hôn vì cảm thấy không thể tiếp tục nói chuyện với nhau. Người đứng giữa lúc đó lại là mẹ chồng Hân. Bà không ép con dâu phải ở lại cũng không bênh con trai một cách mù quáng. Bà đề nghị Hân về nhà ngoại một thời gian, bình tĩnh suy nghĩ rồi nếu vẫn muốn ly hôn thì bà sẽ không ngăn cản. Theo lời kể được đăng tải, bà cho rằng hai người đã quá nóng vội khi đưa ra quyết định.

Sau khoảng thời gian tách ra, cả hai dần bình tĩnh hơn và nhận ra vấn đề không hẳn nằm ở việc hết yêu mà ở cách họ đối diện với áp lực. Đến sinh nhật Hà Triết, Hân chủ động đặt bánh và nấu những món ăn cho chồng. Mẹ chồng cũng nhắc con trai phải quan tâm đến vợ nhiều hơn vì Hân đã phải rời quê hương để sống cùng gia đình chồng.

Câu chuyện của Hân và Triết không phải một chuyện tình cổ tích. Họ từng nghèo, từng bị nghi ngờ, từng bất đồng và thậm chí từng nghĩ đến ly hôn. Nhưng sau cùng vì tình yêu họ đã vượt qua tất cả.

Hôn nhân vì thế không phải lúc nào cũng được đo bằng số tiền sính lễ hay một đám cưới xa hoa. Sau cùng, thứ giữ hai người ở lại thường là cách họ đối xử với nhau trong những ngày bình thường nhất. Và đôi khi, điều khiến một người cảm thấy mình đã “về nhà” không phải căn nhà rộng bao nhiêu, mà là trong căn nhà ấy có người thật lòng muốn mình ở lại.