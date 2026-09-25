Cặp đôi Quốc Tuấn - Thị Nhung: Bí mật đằng sau những video triệu view

Nhung và Tuấn đến với nhau từ những ngày còn là bạn nghề, cùng làm việc, cùng hiểu cách người kia nghĩ rồi trở thành vợ chồng, thành bố mẹ của hai đứa trẻ. Trên mạng xã hội, họ có thể khiến người xem bật cười bởi những màn tung hứng tự nhiên. Nhưng phía sau ánh đèn, camera và những video triệu view vẫn là một gia đình trẻ với những buổi sáng tất bật, những khoản lo toan và cả những ngày tưởng như đã cạn sức. May mắn của Nhung không phải vì cô có thể làm tất cả, mà vì khi cô mệt, phía sau luôn có người bước lên gánh cùng.

Từ bạn nghề thành bạn đời

Trước khi trở thành vợ chồng, Nhung và Tuấn đã là đồng nghiệp. Từ những ngày cùng làm việc tại Gãy TV đến hiện tại khi tiếp tục là đồng nghiệp tại Vitamin Network, cả hai đã quen với việc phối hợp và hiểu cách người kia làm việc. Họ chơi chung, hợp nhau, rồi yêu, rồi cưới. Với Tuấn, tinh thần đồng đội ấy có từ trước cả tình yêu và đến bây giờ vẫn là thứ giữ hai người đứng cùng một phía.

Có hai con, họ vẫn đi quay cùng nhau, về nhà lại cùng làm content gia đình. Người này diễn thì người kia cầm máy, cả hai cùng lên hình thì đặt chân máy tự quay. Mỗi người có lịch làm việc và kênh riêng, không ai phải tranh việc hay gánh việc của người kia, nhưng nếu bắt gặp một khoảnh khắc hay, họ vẫn lập tức nghĩ đến việc giúp đối phương có thêm một nội dung tốt.

"Kênh khác nhau nhưng chúng mình không cạnh tranh mà tiếp sức cho nhau. Với mình, đồng đội trong hôn nhân không phải lúc nào cũng làm chung một việc, mà là mỗi người có phần của mình và luôn để mắt xem người kia có cần tiếp sức không. Từ trên trường quay đến trong nhà, chúng mình vẫn chơi đúng kiểu đó", Nhung chia sẻ.

Người xem có thể chỉ nhìn thấy sự vui vẻ trong những video của một gia đình có hàng triệu lượt xem, nhưng cuộc sống thật phía sau cũng có những giai đoạn chẳng hề nhẹ nhàng.

Kênh khác nhau nhưng chúng mình không cạnh tranh mà tiếp sức cho nhau. Với mình, đồng đội trong hôn nhân không phải lúc nào cũng làm chung một việc, mà là mỗi người có phần của mình và luôn để mắt xem người kia có cần tiếp sức không. Thị Nhung

Năm 2024 là quãng thời gian Nhung nhớ nhất về cảm giác quá tải. Khoai còn nhỏ thì cô sinh thêm cu Pi. Hai đứa trẻ cùng lúc đều còn quá bé, trong khi con mới 6 tháng, Nhung đã phải quay lại công việc vì cơm áo gạo tiền. Những ngày đi làm xa, cô thường thức từ 5 giờ sáng để hút sữa, chuẩn bị mọi thứ cho hai con rồi mới ra ngoài.

"Có những buổi sáng mình vừa hút sữa vừa díu mắt, người mệt rã mà đầu vẫn phải nhớ hôm nay con ăn gì, mặc gì, ai trông. Thật sự có lúc mình thấy mình như hết pin, không biết gánh kiểu gì cho nổi cũng không dám khóc hay than thở để bản thân không xuống tinh thần. Thực ra được làm mẹ đã là 1 loại may mắn và hạnh phúc, dù ở thời điểm nào nó cũng là những khoảnh khắc mình cần trân trọng", Nhung trải lòng.

Đằng sau một video khiến người khác bật cười đôi khi lại là một người mẹ cạn kiệt sức. Và điều giúp Nhung bước tiếp không phải vì cô mạnh mẽ hơn những bà mẹ khác, mà vì cô có hậu phương phía sau.

Mẹ chồng đứng phía sau để nàng dâu tiến lên trước

Trong những năm qua, mẹ chồng đã trở thành một phần quan trọng trong cách gia đình Nhung vận hành. Bà ở cùng vợ chồng con trai 5 năm và khi biết mình có cháu, bà quyết định nghỉ hẳn công việc để ở nhà chăm cháu. Đặc biệt trong giai đoạn Nhung phải làm sớm khi hai con còn nhỏ, bà gần như là người gánh phần lớn việc nhà và chăm sóc các cháu.

Nhung xúc động nhớ về giai đoạn khó khăn, cô kể: "Mình thấy thật sự may mắn là luôn có bà làm hậu phương. Bà ở nhà lo cho hai đứa để vợ chồng mình yên tâm ra ngoài. Anh Tuấn thời điểm đó cũng cuốn vào công việc, không đỡ đần được nhiều nên gần như một tay bà gánh việc nhà, việc cháu. Chính vì có bà chắc chắn ở phía sau mà mình mới dám bước ra ngoài chinh chiến, bước vào những dự án mới mà không bị tự ti với cảm giác mẹ bỉm 2 con".

Nhung hiểu rất rõ sự giúp đỡ ấy có ý nghĩa thế nào với một người mẹ vừa muốn chăm con, vừa không muốn bỏ lại công việc mình yêu thích. Đặc biệt, đặc thù công việc của cô là diễn viên, người sáng tạo nội dung số nên mất rất nhiều thời gian và cần chăm chút ngoại hình.

Để có được thành công như hiện tại, Nhung bộc bạch: "Nhiều người hỏi mình sao vừa làm mẹ hai con nhỏ vừa giữ được nghề, thì thật lòng không phải mình giỏi, mà là mình có một hậu phương đủ vững để mình không phải chọn giữa làm mẹ và làm nghề. Có được người mẹ chồng như vậy, với mình là một điều may mắn và hạnh phúc rất lớn".

Tuy nhiên, sống chung nhiều thế hệ cũng đồng nghĩa với những khác biệt trong cách chăm con. Mẹ Tuấn thuộc thế hệ coi việc trẻ ăn được nhiều là khỏe, trong khi Nhung quan tâm hơn đến dinh dưỡng, giờ giấc và việc tập cho con tự lập. Chuyện ăn uống vì thế từng là đề tài dễ va chạm nhất. Bà sợ cháu đói, muốn đút thêm, còn Nhung cho rằng con ăn đủ thì không nên ép.

Nhiều người hỏi mình sao vừa làm mẹ hai con nhỏ vừa giữ được nghề, thì thật lòng không phải mình giỏi, mà là mình có một hậu phương đủ vững để mình không phải chọn giữa làm mẹ và làm nghề. Thị Nhung

Nhưng điều đáng quý là cả hai đều hiểu phía sau sự khác biệt ấy là tình yêu dành cho những đứa trẻ. Mẹ chồng có thể buồn, con dâu có thể không đồng ý, nhưng bà vẫn giữ một ranh giới rất rõ: "Điều mình biết ơn nhất là dù bà có ý kiến thế nào, cuối cùng bà vẫn luôn nói một câu: 'Con là con của chúng mày, chúng mày quyết'. Bà giúp chăm, giúp gánh nhưng bà không giành quyền làm cha mẹ".

Đổi lại, Nhung cũng rất khéo léo: "Giữ được hòa khí trong nhà nhiều thế hệ, không phải là ai thắng ai, mà là mỗi người chịu nhường nhau một chút. Bà nhường vợ chồng mình quyền quyết định, còn vợ chồng mình nhường bà những niềm vui nhỏ của người bà".

Một gia đình không ai phải gánh một mình

Nếu trên clip Tuấn đôi khi được xây dựng thành một ông bố hơi vụng về thì ngoài đời, anh vẫn biết nấu cơm cho con, pha sữa, làm việc nhà, đưa con đi tiêm... Chỉ là anh thừa nhận mình thường làm mọi thứ chậm hơn vợ một chút.

Nhung cũng không cần một người chồng hoàn hảo. Cô chỉ cần biết rằng khi mình vắng nhà, chồng có thể đứng vào vị trí của mình. Và Tuấn làm được điều đó. Anh có thể vụng, có thể chậm, nhưng khi cần vẫn chăm con, lo những việc cần thiết.

Hai vợ chồng cũng hiểu rằng nếu không chủ động, công việc và con cái rất dễ biến cuộc sống gia đình thành một guồng quay không có điểm dừng. Vì vậy, họ giữ những khoảng thời gian chỉ dành cho nhau. Tuấn thú nhận, anh đã đề xuất với vợ: "Có lúc gửi con cho bà rồi nói là đi làm nhưng thực chất là bọn mình đi trốn để hẹn hò. Có những tối sau khi hai con ngủ, mình gọi đồ ăn, ngồi ngoài phòng khách xem phim, không camera, không nội dung, không cần nghĩ xem ngày mai phải quay gì. Vợ chồng mà quên mất nhau thì cái nhà nó chỉ còn là nơi để làm việc chung thôi. Nên chúng mình luôn chừa ra những khoảng chỉ có hai đứa, không con cái, không bộn bề công việc, chỉ có 2 vợ chồng tận hưởng thôi".

Vợ chồng mà quên mất nhau thì cái nhà nó chỉ còn là nơi để làm việc chung thôi. Nên chúng mình luôn chừa ra những khoảng chỉ có hai đứa, không con cái, không bộn bề công việc, chỉ có 2 vợ chồng tận hưởng thôi. Quốc Tuấn

Nhà mình có nhau, sau cùng, không phải là một căn nhà nơi ai cũng giỏi giang và có thể tự mình làm hết mọi việc. Đó là nơi mỗi người chịu gánh một phần, để người bên cạnh được nhẹ đi một chút.

Nhung có thể tiếp tục làm nghề vì phía sau có mẹ chồng. Hai đứa trẻ có thể lớn lên trong vòng tay của cả bố mẹ và những người yêu thương. Tuấn có thể yên tâm bước ra ngoài vì biết khi mình vắng nhà, vợ vẫn có người đồng hành. Còn bà nội bọn trẻ, sau những năm tháng đứng phía sau các con, có lẽ cũng đang được các con âm thầm ghi nhớ "nhất định chúng con sẽ đứng vững để sau này làm điểm tựa chắc chắn cho mẹ".

Gia đình Quốc Tuấn - Thị Nhung được đề cử ở hạng mục "Nhà Mình Có Nhau" của WeFamily Awards 2026, giải thưởng do aFamily phối hợp cùng KidsPlaza tổ chức, hướng đến lan tỏa thông điệp về một hành trình nuôi con đầy yêu thương, tư duy hiện đại và sự sẻ chia thiết thực trong gia đình. Lễ vinh danh sẽ diễn ra ngày 4/10/2026 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội. Hãy bình chọn cho Gia đình Tuấn Nhung ở hạng mục Nhà Mình Có Nhau để cùng WeFamily Awards 2026 lan tỏa những câu chuyện làm cha mẹ đẹp nhất năm nay. Bình chọn Tại Đây



