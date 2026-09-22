Giữa ồn ào kiện tụng của cặp đôi nổi tiếng: Ai đúng sai không quan trọng, nhưng đừng biến đứa trẻ thành tâm điểm để cả cõi mạng dòm ngó

Những ngày qua, khắp mạng xã hội lại phủ kín thông tin liên quan đến vụ việc giữa của 1 cặp đôi nổi tiếng. Từ chuyện kiện tụng, quan hệ huyết thống đến trách nhiệm làm cha, làm mẹ, từng chi tiết đều bị đưa ra phân tích, tranh cãi và phán xét.

Nhưng điều khiến tôi trăn trở nhất không phải anh chàng ca sĩ ấy hay cô nàng diễn viên ấy sẽ thắng trong cuộc tranh luận này. Tôi chỉ nhìn thấy một đứa trẻ đang bị đặt vào giữa cuộc xung đột của người lớn.

Khi một đứa trẻ bị biến thành “bằng chứng”

Tôi là một người mẹ đơn thân. Con trai tôi chưa từng gặp bố.

Chính vì vậy, tôi hiểu cảm giác vừa phải nuôi con, vừa đối diện với những câu hỏi mà đôi khi bản thân không biết nên trả lời thế nào. Tôi cũng từng buồn, từng giận và từng cảm thấy bất công. Nhưng sau tất cả, tôi nhận ra một điều: mâu thuẫn giữa hai người lớn không được phép trở thành gánh nặng mà đứa trẻ phải mang theo suốt đời.

Ai đúng, ai sai không quan trọng. Ai từng làm tổn thương ai, cũng là điều đã từng. Ai hận thù ai thì người trong cuộc rõ nhất. Hai người có thể không tha thứ cho nhau, thậm chí không bao giờ còn muốn nhìn mặt nhau.

Nhưng đứa trẻ không có lỗi.

Con không lựa chọn hoàn cảnh mình được sinh ra. Con càng không lựa chọn việc tên tuổi, hình ảnh, huyết thống và câu chuyện gia đình của mình bị phơi bày trước hàng triệu người.

Khi giấy tờ liên quan đến quan hệ cha con bị chụp lại và chia sẻ khắp nơi, người lớn có thể xem đó là một chứng cứ để giành phần thắng. Nhưng với đứa trẻ, đó là một phần đời tư vô cùng nhạy cảm.

Hôm nay con còn nhỏ nên chưa hiểu. Nhưng vài năm nữa, con có thể tự tìm kiếm tên mình trên mạng. Con sẽ đọc được tất cả những lời miệt thị, chế giễu và phán xét mà người đời từng dành cho cha mẹ mình. Con có thể phải đối diện với những câu hỏi từ bạn bè mà lẽ ra một đứa trẻ không bao giờ phải trả lời.

Internet có thể quên một cuộc tranh cãi sau vài ngày, nhưng đứa trẻ phải sống với dấu vết của nó cả đời.

Người lớn không cần yêu nhau, nhưng phải cùng bảo vệ con

Tôi không cho rằng một đứa trẻ nhất thiết phải lớn lên trong một gia đình có đủ cha và mẹ mới có thể hạnh phúc. Có những gia đình đầy đủ hình thức nhưng mỗi ngày đều là tiếng cãi vã. Ngược lại, nhiều đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi một người vẫn trưởng thành trong tình yêu thương và sự an toàn.

Điều quan trọng không phải cha mẹ có còn ở bên nhau hay không, mà là họ có đủ trưởng thành để không bắt con trả giá cho sự đổ vỡ ấy hay không.

Một người cha không chỉ được xác định bằng huyết thống. Làm cha còn là sự hiện diện, trách nhiệm, chăm sóc và đồng hành. Tương tự, làm mẹ không chỉ là sinh con và bảo vệ con theo bản năng, mà còn phải biết giới hạn những thông tin nào nên được công khai để giữ gìn tương lai của con.

Một đứa trẻ cần được bảo đảm quyền lợi vật chất, được chăm sóc về tinh thần và được biết về nguồn cội của mình theo cách phù hợp với độ tuổi. Nhưng con không nên bị biến thành chiến lợi phẩm trong cuộc giằng co giữa người lớn.

Con cũng không nên bị buộc phải lựa chọn yêu bố hay yêu mẹ. Không đứa trẻ nào đáng phải cảm thấy rằng yêu một người đồng nghĩa với phản bội người còn lại.

Cha mẹ không nhất thiết phải làm lành. Họ cũng không cần xuất hiện trước công chúng như một gia đình hạnh phúc. Nhưng ít nhất, họ cần thống nhất một ranh giới: không sử dụng con để công kích đối phương, không đưa những thông tin riêng tư của con ra làm vũ khí và không để con lớn lên giữa những lời kết tội.

Công chúng cũng cần dừng lại

Chúng ta có quyền quan tâm đến một vụ việc đang được dư luận chú ý, nhưng không có quyền xâm phạm đời tư của một đứa trẻ.

Mỗi lượt chia sẻ hình ảnh, giấy tờ hay thông tin cá nhân đều khiến câu chuyện bị lưu lại lâu hơn. Mỗi lời chế giễu cha hoặc mẹ, dù được viết với lý do “bảo vệ đứa trẻ”, cuối cùng vẫn có thể quay lại làm tổn thương chính đứa trẻ ấy.

Đừng lấy gương mặt, tên tuổi hay tương lai của con ra để làm nội dung câu tương tác. Đừng suy đoán con sẽ nghĩ gì về cha mẹ khi lớn lên. Và cũng đừng nhân danh sự công bằng để tham gia vào một cuộc công kích tập thể.

Nếu thật sự thương đứa trẻ, điều tử tế nhất chúng ta có thể làm là ngừng chia sẻ những thông tin riêng tư về con và chờ cơ quan có thẩm quyền giải quyết phần việc của người lớn.

Xin hãy đặt bình yên của con lên trước

Là một người mẹ đơn thân, tôi không nghĩ mình có quyền phán xét Jack hay Thiên An. Mỗi gia đình đều có một câu chuyện mà người ngoài không thể hiểu hết chỉ qua vài bài đăng và đoạn video.

Tôi chỉ mong những người trong cuộc, dù còn bao nhiêu tổn thương và bất đồng, hãy đặt ra một câu hỏi trước mỗi phát ngôn hay hành động:

“Điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến con sau 5 năm, 10 năm nữa?”

Danh dự của người lớn có thể được bảo vệ bằng pháp luật. Trách nhiệm có thể được xác lập bằng phán quyết. Những tranh chấp cũng có thể được giải quyết trong phòng xử án.

Nhưng tuổi thơ của một đứa trẻ thì không thể làm lại.

Đứa trẻ không phải là bằng chứng, chiến lợi phẩm hay bản án đạo đức dành cho bất kỳ ai. Con là một con người cần được yêu thương, bảo vệ và lớn lên trong bình yên.

Trong câu chuyện này, người chiến thắng không nên là bố hay mẹ. Kết quả tốt đẹp nhất phải là khi đứa trẻ được bảo đảm quyền lợi mà không tiếp tục trở thành tâm điểm để cả xã hội xâu xé.