Bạn trai Hoa hậu Quỳnh Anh làm gì thế này?

Sau khi Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, cái tên được nhắc đến bên cạnh cô không chỉ có những người đẹp, nhà thiết kế hay các nhân vật trong giới thời trang, mà còn là Neyun – chàng trai từng nổi tiếng với những video hóa thân thành Người Nhện trên TikTok. Hai người gây chú ý bởi chiều cao chênh lệch khoảng 10 cm, đằng sau là câu chuyện tình yêu vô cùng thú vị.

Đằng sau danh xưng “bạn trai Hoa hậu” là một Neyun đã có hành trình riêng trên mạng xã hội, từng tạo ra hàng chục triệu lượt xem và hiện đang tìm cách bước từ thế giới TikTok sang thời trang, truyền hình. Còn Quỳnh Anh, thay vì tìm một người có hình ảnh tương đồng với mình, lại lựa chọn một người khiến cô cảm thấy thoải mái và có thể đồng hành.

Từ một buổi chơi pickleball đến mối tình được công khai

Quỳnh Anh và Neyun quen nhau khi cô vẫn là Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024. Theo chia sẻ của Quỳnh Anh, hai người gặp nhau tình cờ thông qua bạn bè trong một buổi chơi pickleball. Trước khi gặp ngoài đời, cô đã biết Neyun qua các video trên mạng và từng nghĩ anh khá “ngầu”. Nhưng khi tiếp xúc trực tiếp, cô nhận ra anh vui vẻ, nhiều năng lượng và cởi mở hơn hình dung ban đầu.

Mối quan hệ được giữ tương đối riêng tư trong một thời gian trước khi công khai vào tháng 10/2025. Neyun đăng video ghi lại một buổi hẹn hò, tặng Quỳnh Anh hoa và dây chuyền, sau đó hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Quỳnh Anh cũng xác nhận chuyện tình cảm. Đây là lần đầu sau nhiều năm hoạt động trong showbiz cô công khai bạn trai trước công chúng.

Từ đó, cả hai xuất hiện thoải mái hơn bên nhau. Neyun đồng hành cùng bạn gái tại các sự kiện, còn Quỳnh Anh cũng trở thành người hỗ trợ anh khi Neyun bước vào The Face Vietnam 2026.

Điều thú vị là vai trò của họ trong mối quan hệ không đơn thuần là “Hoa hậu và bạn trai”. Khi Neyun thi The Face, Quỳnh Anh chia sẻ cho anh kinh nghiệm trình diễn mà cô tích lũy từ chính cuộc thi này năm 2018. Trong khi đó, khi Quỳnh Anh chinh phục vương miện Miss Universe Vietnam 2026, Neyun trở thành một trong những người cổ vũ nhiệt tình nhất. Trước đêm chung kết, anh còn chuẩn bị bảng LED với dòng chữ “#1 FAN Quỳnh Anh”.

Anh người yêu không đứng sau danh xưng “bạn trai Hoa hậu”

Neyun tên thật Bùi Mạnh Nguyên, sinh năm 1998, quê Sơn La. Anh bắt đầu được biết đến rộng rãi khoảng năm 2022 nhờ các video biến hình, bắt trend trên TikTok. Trong đó, những video hóa thân thành Người Nhện tạo hiệu ứng mạnh, có tổng lượt xem được ghi nhận hơn 67 triệu.

Từ một creator chuyên làm nội dung ngắn, Neyun mở rộng sang làm mẫu ảnh, quảng cáo, thời trang và từng thử sức với phim ảnh. Đến năm 2026, anh ghi danh The Face Vietnam, một bước đi cho thấy mong muốn xây dựng hình ảnh vượt ra ngoài phạm vi một TikToker.

Quyết định này cũng khiến Neyun phải đối diện trực tiếp với điểm từng khiến anh tự ti: chiều cao. Anh cao khoảng 1,63 m, trong khi Quỳnh Anh cao 1,75 m. Sự chênh lệch khiến cả hai nhận không ít bình luận trên mạng xã hội.

Nhưng thay vì né tránh, Neyun thừa nhận bản thân từng mặc cảm về chiều cao và xem The Face là cơ hội để phá bỏ giới hạn ấy. Đây có lẽ là chi tiết đáng chú ý hơn cả những tranh luận về ngoại hình. Bởi một người từng thành công nhờ những nội dung giải trí trên mạng đang chủ động bước vào một môi trường mà ngoại hình, kỹ năng trình diễn và khả năng chịu áp lực đều bị đánh giá trực tiếp.

Neyun vì thế không hoàn toàn là một nhân vật “được biết đến nhờ yêu Hoa hậu”. Anh đã có lượng người theo dõi lớn và một công việc riêng trước khi mối quan hệ với Quỳnh Anh trở thành tâm điểm.

Tình yêu không nhất thiết phải “xứng đôi” theo tiêu chuẩn của người ngoài

Khi Quỳnh Anh và Neyun công khai, phần được bàn luận nhiều nhất lại là chiều cao. Nhưng chính phản ứng của Quỳnh Anh mới đáng chú ý. Cô không xem chiều cao, kinh tế hay địa vị là những tiêu chí quyết định một người có phù hợp để yêu hay không. Với cô, sự chân thành, cảm giác thoải mái và khả năng đồng hành mới quan trọng.

Quan điểm này nghe đơn giản nhưng lại chạm đúng một áp lực khá phổ biến trong tình yêu của người nổi tiếng: họ thường bị đặt vào những khuôn mẫu về “độ xứng đôi”. Hoa hậu phải đi với doanh nhân, người đẹp phải yêu một người có địa vị tương đương, cặp đôi phải đẹp cả khi đứng cạnh nhau. Chỉ cần lệch khỏi những tiêu chuẩn ấy, mối quan hệ lập tức trở thành đề tài để người ngoài phán xét.

Quỳnh Anh và Neyun lại đang cho thấy một cách khác. Cô có con đường nghề nghiệp của mình, anh cũng đang xây dựng con đường riêng. Họ không nhất thiết phải giống nhau về xuất phát điểm hay hình ảnh để có thể hỗ trợ nhau.

Có lẽ điều đáng chú ý nhất ở chuyện tình Quỳnh Anh – Neyun không nằm ở chiếc vương miện hay khoảng cách 10 cm.

Một người đã có nhiều năm trong nghề người mẫu, từng là Á quân The Face và nay trở thành Miss Universe Vietnam. Một người bước ra từ TikTok, từng gây sốt với hình tượng Người Nhện rồi quyết định thử sức ở chính sân chơi thời trang mà bạn gái từng trải qua.

Họ gặp nhau khi chưa ai biết tương lai sẽ đi đến đâu, rồi dần trở thành người đồng hành trong những bước tiến nghề nghiệp của nhau. Và khi cả hai cùng bước vào một giai đoạn mới, điều được nhìn thấy không chỉ là một cặp đôi nổi tiếng, mà là hai người vẫn đang cố gắng xây dựng vị trí riêng.

Tình yêu trưởng thành có lẽ không phải tìm một người khiến mình “xứng đôi” trong mắt thiên hạ. Đó là tìm một người có thể đứng cạnh mình mà không cần mình phải nhỏ lại, đồng thời cũng không khiến người kia phải sống dưới cái bóng của mình.

Với Quỳnh Anh và Neyun, câu chuyện thú vị nhất có lẽ mới chỉ bắt đầu: một người chuẩn bị bước ra sân khấu Miss Universe, một người tiếp tục tìm chỗ đứng trong thời trang và giải trí. Nếu cả hai cùng giữ được khả năng ủng hộ nhau mà không đánh mất con đường riêng, đó mới là thứ khiến một mối quan hệ đáng được nhìn lâu hơn một bức ảnh đẹp.