Điều khó tin đã xảy ra trong show hẹn hò Việt Nam

Từ một lần gặp gỡ trên sóng truyền hình, chàng đầu bếp Sơn Bảo và cô giáo tiếng Anh Như Quỳnh đã viết nên một câu chuyện tình yêu đẹp như phim. Sau màn ghép đôi tại chương trình "Bạn Muốn Hẹn Hò", cả hai nhanh chóng trở thành cặp đôi được đông đảo khán giả yêu mến bởi sự chân thành, tinh tế và cách họ dành cho nhau những cảm xúc rất đỗi tự nhiên.

Một lần nhấn nút... thay đổi định mệnh của cả hai người

Sơn Bảo (sinh năm 1993) là một đầu bếp và từng lọt Top 3 MasterChef Việt Nam năm 2025. Trong khi đó, Như Quỳnh (sinh năm 1997) là một cô giáo tiếng Anh sở hữu nét duyên dáng, nhẹ nhàng và cách trò chuyện đầy thiện cảm.

Ngay từ những phút đầu xuất hiện tại chương trình, cả hai đã tạo được ấn tượng nhờ cách ứng xử khéo léo và tinh tế. Không phô trương, cũng không cố tạo những khoảnh khắc quá kịch tính, Sơn Bảo và Như Quỳnh chinh phục khán giả bằng chính sự chân thành trong từng câu nói, ánh mắt và cách họ lắng nghe đối phương.

Đặc biệt, món quà Sơn Bảo dành tặng Như Quỳnh đã khiến không ít người xem xúc động. Thay vì lựa chọn hoa hay những món quà nhỏ xinh như nhiều khách mời khác, nam đầu bếp quyết định dùng chính điều mình giỏi nhất để bày tỏ tình cảm: Tự tay chuẩn bị một món ăn dành cho cô gái mình mới gặp.

Sơn Bảo nhắn gửi tới Như Quỳnh: "Anh nghĩ anh cũng tìm món quà, đi nhà sách rồi đi shopping kiếm nhiều quá, nhưng mà cuối cùng anh cảm thấy tất cả món quà phải từ cái tâm. Bởi vì anh muốn dành điều mà anh làm tốt nhất, cái tâm tốt nhất để dành cho em. Món quà anh dành tặng cho em xuất phát từ trái tim của anh. Cái gì anh giỏi nhất, anh làm tặng cho em, bây giờ và sau này nữa cũng vậy".

Sự chân thành ấy không chỉ chạm đến trái tim Như Quỳnh mà còn khiến hàng triệu khán giả theo dõi chương trình dành nhiều thiện cảm cho Sơn Bảo.

Ở cuối chương trình, cả hai cùng bấm nút đồng ý cho nhau cơ hội tìm hiểu. Sơn Bảo cũng thẳng thắn đặt câu hỏi về tương lai: "Nếu chúng ta hợp với nhau thì em có nghĩ đến chuyện lâu dài không?".

Như Quỳnh không ngần ngại trả lời: "Nếu mình cho nhau cơ hội thì tất nhiên là em có nghĩ đến chuyện lâu dài". Không chỉ dừng lại ở những lời nói mang tính xã giao trên sóng truyền hình, cả hai còn chia sẻ khá rõ ràng về kế hoạch hôn nhân. Nếu cảm thấy thực sự phù hợp, họ sẵn sàng tính đến chuyện cưới xin trong khoảng vài tháng hoặc vào năm sau.

Có lẽ chính sự nghiêm túc ấy đã khiến lần bấm nút hôm đó trở thành một cột mốc đặc biệt của cả hai bạn trẻ.

Chính thức về chung một nhà sau 3 tháng tham gia chương trình

Sau khi chương trình kết thúc, Sơn Bảo và Như Quỳnh tiếp tục dành thời gian tìm hiểu nhau ngoài đời. Không còn ánh đèn sân khấu, không còn những câu hỏi từ MC hay sự theo dõi trực tiếp của khán giả, cả hai từng bước khám phá con người thật của đối phương.

Như Quỳnh nhớ lại: "Lần đầu gặp đối phương tại chương trình, mình cảm thấy hồi hộp, không biết anh là người thế nào. Và sau nhiều lần nói chuyện trên show thì mình cảm thấy có sự kết nối".

Về phía Sơn Bảo, anh cũng chia sẻ: "Sau khi chương trình kết thúc, mình và Quỳnh cũng nghiêm túc dành thời gian tìm hiểu nhau. Và trong thời gian đó, mình cũng cảm nhận được sự chân thành của Quỳnh nên chúng mình quyết định tiến tới xa hơn".

Và rồi điều khiến mọi người mong chờ đã đến. Chỉ khoảng 3-4 tháng sau thời điểm chương trình được phát sóng, Sơn Bảo và Như Quỳnh chính thức về chung một nhà. Từ hai người xa lạ được mai mối trên một chương trình truyền hình, họ thực sự trở thành bạn đời của nhau.

"Không ngờ lần bấm nút đó lại là một định mệnh của cuộc đời mình", Sơn Bảo xúc động chia sẻ khi nhìn lại hành trình tình yêu của hai người.

Lá thư tay ngày đầu gặp mặt trở thành lời VOW trong lễ cưới

Một trong những chi tiết đặc biệt nhất trong lễ cưới của cặp đôi chính là lời thề nguyện. Thay vì viết một lá thư hoàn toàn mới, cô dâu Như Quỳnh lựa chọn chính lá thư tay cô từng dành tặng Sơn Bảo trong ngày đầu gặp nhau tại "Bạn Muốn Hẹn Hò" để làm lời VOW trong lễ cưới.

"Gửi anh có thể là người thương tương lai của em. Vì em hiểu rằng chẳng ai là hoàn hảo cả, nên em sẽ tặng anh mọi ưu điểm mà em có. Tuy ít nhưng có tâm và đủ ngọt như những chiếc bánh này.

Và thật không may là toàn bộ khuyết điểm của em cũng sẽ được đính kèm. Mong anh sẽ bao dung và đón nhận nhé. Hy vọng anh và em đã sẵn sàng không để yêu người hoàn hảo mà để cùng nhau viết nên câu chuyện có tựa đề: Chúng ta".

Ngày lá thư tay được viết, Như Quỳnh gọi Sơn Bảo là "người có thể là người thương tương lai". Đến ngày cưới, hai chữ "có thể" đã trở thành một lời khẳng định.

Từ một món ăn được chuẩn bị bằng tất cả sự chân thành, một nút bấm quyết định cho nhau cơ hội, đến lá thư tay ngày đầu gặp mặt xuất hiện lần nữa trong lễ cưới, hành trình của chàng đầu bếp và cô giáo tiếng Anh đã khép lại chương đầu tiên bằng một cái kết đẹp.

Và cũng từ đó, một câu chuyện mới chính thức bắt đầu - câu chuyện mang tên "Chúng ta".

Nguồn: Bạn Muốn Hẹn Hò, Masterchef bạn muốn hẹn hò, Lucia Studio

