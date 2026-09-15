Con dâu ngủ đến trưa, mẹ chồng dậy từ 4h sáng đi chợ nấu cơm, sẵn sàng "đối đầu" với MXH để bênh vực con dâu

Có một kiểu mẹ chồng mà cô con dâu nào cũng muốn "xin vía": Không soi mói xét nét, không coi con dâu là "người ngoài", không đặt ra những quy tắc khắt khe, càng không bắt con dâu phải làm vừa lòng nhà chồng. Ngược lại, luôn nghĩ cho con, thương con và sẵn sàng giúp đỡ khi con cần.

Câu chuyện mẹ chồng - nàng dâu của gia đình bà Cúc được chia sẻ trên kênh TikTok "Mẹ Con Cô Cúc Daily", cuộc sống của gia đình bà vẫn xoay quanh những việc rất đỗi quen thuộc như đi chợ, nấu cơm, chăm sóc nhau mỗi ngày. Thế nhưng, chính những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại cho thấy bà Cúc thương con dâu đến mức nào.

"Tôi nghĩ rồi, nhà có mỗi đứa con dâu không chiều thì chiều ai" - bà Cúc tâm sự như vậy khi nói về con dâu của bà.

Mẹ chồng dậy từ 4 rưỡi sáng, đi chợ mua thứ ăn, nấu cơm cho con dâu

Hiện tại Tú - con dâu của bà Cúc, đang mang bầu, lại trong giai đoạn nghén ngẩm nên bà dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc. Ngày nào bà cũng hỏi con dâu thích ăn gì rồi đi chợ chuẩn bị. Con dâu thích món nào, bà cố gắng tìm mua cho bằng được, vừa để con ăn ngon miệng, vừa đảm bảo chất lượng trong thời gian bầu bí.

Có hôm, con dâu nói thích ăn thủ lợn chấm muối ớt. Biết món này không phải ngày nào cũng dễ mua, bà Cúc chủ động dậy sớm để đi chợ. "Nay tôi tự thưởng cho bản thân ngủ đến 4 rưỡi sáng thôi. Lọ mọ dậy đánh răng rửa mặt cho sớm rồi ra ngắm cái vườn một tí. Hôm qua Tú bảo thích ăn thủ lợn chấm muối ớt, mà cái này không phải lúc nào cũng mua được đâu. Thế nên sáng nay cô phải đi sớm hơn một tí cho nó chắc chứ, đi muộn là hết ngay".

Đi chợ mua được món con dâu thích, bà về chuẩn bị, nấu nướng xong xuôi rồi tranh thủ vào vườn tưới cây trong lúc chờ các con thức dậy. Một buổi sáng của bà Cúc cứ giản dị như thế. Không có những lời yêu thương hoa mỹ, nhưng cách bà nhớ con dâu thích ăn gì, chủ động đi mua từ sáng sớm lại khiến nhiều người cảm nhận được tình cảm rất rõ ràng.

Con dâu ngủ đến 10 giờ sáng, mẹ chồng lập tức lên tiếng bênh vực

Điều khiến câu chuyện được nhiều người chú ý hơn là việc bà Cúc từng đăng video mình dậy sớm nấu ăn, trong khi con dâu có hôm ngủ đến 10 giờ sáng. Một số người cho rằng con dâu như vậy là chưa phù hợp, ngủ nướng đến trưa trong khi mẹ chồng dậy từ 4 giờ sáng đi chợ nấu cơm.

Nhưng thay vì trách con dâu, bà Cúc lại lên tiếng giải thích và bênh con. Bà cho biết Tú bán hàng ở thành phố, một tuần chỉ có một ngày nghỉ để về nhà nên khi về được nhà, bà muốn con nghỉ ngơi, ngủ thêm một chút.

"Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mọi người nhỉ. Tú nhà tôi bán hàng ở thành phố, một tuần mới nghỉ 1 ngày về nhà nên dậy muộn hơn một chút, chứ bình thường toàn bán hàng đến tận khuya cũng mệt lắm. Còn con trai tôi thì nhiều hôm thức khuya viết kịch bản dựng video cho các kênh của nhà, mà nó cũng chỉ ngủ đến 6 giờ là cùng thôi".

Với bà, con cái ngủ đến mấy giờ không quan trọng bằng việc chúng có làm việc, có cố gắng và có giữ gìn sức khỏe hay không. "Cứ làm rồi là ngủ nghỉ đủ giấc, đảm bảo sức khỏe là được", quan điểm của bà Cúc nhận được sự đồng tình của nhiều người.

Bà cũng cho rằng không thể lấy cách sống của thế hệ trước để áp đặt lên người trẻ ngày nay. Ngày trước, 4-5 giờ sáng đã phải ra đồng cấy cày vì đó là không còn cách nào khác để kiếm sống. Còn hiện tại, người trẻ có nhiều công việc và cơ hội khác nhau, thậm chí có người livestream bán hàng đến tận đêm khuya.

"Nhiều bạn trẻ, tôi thấy chịu khó thật đấy, livestream bán hàng đến tận nửa đêm, có khi còn đến tận sáng ấy chứ. Đến tôi cũng còn cố gắng tham gia kiếm tiền online cùng các con đây này.

Thôi thì cũng chỉ mong tất cả chị em phụ nữ chúng mình ai cũng được nhà chồng tôn trọng, yêu thương như con đẻ, thông cảm và cùng nhau hướng đến cái gọi là hạnh phúc, mọi người nhỉ. Chứ tôi xem mấy cái vụ mẹ chồng ở trên mạng vừa rồi mà bức xúc quá" - bà Cúc chia sẻ.

"Nhà có mỗi đứa con dâu, không chiều thì chiều ai"

Điều đặc biệt là sự yêu thương này không chỉ xuất hiện khi con dâu mang bầu. Ngay từ khi Tú mới về làm dâu, bà Cúc đã có quan điểm rất rõ ràng: "Nhà có mỗi đứa con dâu không chiều thì chiều ai".

Con dâu của bà làm việc và bán hàng ở xa, mỗi tuần chỉ có dịp nghỉ một ngày để về nhà. Vì vậy, mỗi lần con về, bà thường chủ động đi chợ, mua những món con thích rồi nấu nướng để cả nhà cùng ăn.

Có người góp ý rằng bà nên để con dâu đi chợ, làm việc nhà nhiều hơn. Nhưng bà Cúc lại nghĩ khác: "Con dâu bận, bán hàng mệt về được hôm nghỉ ngơi mình quen giấc và biết chợ nên đi mua chút không sao hết, giúp được các con cái gì mình giúp".

Đáng nói, bà cũng không xem việc mình đi chợ, nấu cơm là "phục vụ" con dâu. Hai mẹ con vẫn cùng nhau sơ chế, chuẩn bị đồ ăn, cùng làm việc nhà. Sự chăm sóc vì thế trở thành một cách để các thành viên hỗ trợ nhau, chứ không phải sự hy sinh một chiều.

Câu chuyện của gia đình bà Cúc không phải là những điều quá đặc biệt. Đó chỉ là một người mẹ chồng nhớ con dâu thích ăn gì, đi chợ sớm hơn một chút để mua được món con thích; là người sẵn sàng để con dâu ngủ thêm khi biết con đã mệt; là người không vì những lời bàn tán trên mạng mà quay sang trách móc con.

Và có lẽ chính những điều nhỏ bé ấy lại khiến nhiều cô con dâu ao ước.