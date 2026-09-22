Cặp đôi "vợ chồng son" hứng "bão" chỉ trích sau màn thản nhiên kể chuyện ngoại tình trên sóng

Chương trình truyền hình Vợ chồng son vốn là nơi chia sẻ những câu chuyện thú vị, góc nhìn văn minh về tình yêu và hôn nhân. Tuy nhiên, một số phát ngôn và câu chuyện đời tư quá đà của người tham gia đôi khi lại tạo ra những làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Mới đây, sự xuất hiện của một cặp đôi trên sóng truyền hình khi chia sẻ về hành trình yêu đương phức tạp, thừa nhận việc "đi quá giới hạn" với người thứ ba ngay trong lúc đang hẹn hò đã vấp phải sự chỉ trích kịch liệt từ phía khán giả.

Phát ngôn gây sốc: Thản nhiên thừa nhận chuyện người thứ ba

Trong buổi ghi hình, khi chia sẻ về trải nghiệm thực tế và thử thách từng trải qua trong quá trình yêu nhau, cặp đôi đã khiến cả hai MC lẫn khán giả tại trường quay không khỏi ngạc nhiên.

Thay vì thể hiện sự trân trọng và thủy chung, người trong cuộc lại thản nhiên kể lại khoảng thời gian bản thân từng xao xuyên, thậm chí phát sinh quan hệ ngoài luồng và "đi quá giới hạn" với đối phương. Đáng chú ý hơn, hành vi phản bội diễn ra ngay trong giai đoạn cả hai đang chính thức hẹn hò với bạn trai, bạn gái của mình.

Việc coi nhẹ, thậm chí công khai chuyện ngoại tình trên sóng truyền hình đã nhanh chóng châm ngòi cho một cuộc tranh cãi gay gắt trên các nền tảng mạng xã hội.

Cư dân mạng phẫn nộ trước tam quan lệch lạc

Ngay sau khi đoạn clip cắt từ chương trình được đăng tải, hàng nghìn bình luận phẫn nộ đã tràn ngập các diễn đàn giải trí. Đại đa số khán giả đều cho rằng cặp đôi đang sở hữu một "tam quan lệch lạc" (góc nhìn về thế giới, nhân sinh và giá trị sống bị bóp méo) khi bình thường hóa hành vi phản bội.

Nhiều cư dân mạng bức xúc chỉ ra rằng, việc chung thủy là nền tảng tối thiểu của một mối quan hệ nghiêm túc. Việc lừa dối đối phương để quan hệ với người thứ ba là hành vi vi phạm đạo đức, hoàn toàn không thể bào chữa hay coi là câu chuyện để "khoe khoang" trên truyền hình.

Một bộ phận khán giả bày tỏ sự lo ngại khi những quan điểm tình yêu thiếu chuẩn mực như vậy lại được phát sóng rộng rãi. Điều này có thể tạo ra góc nhìn sai lệch cho khán giả trẻ, khiến họ vô tình xem nhẹ sự chân thành và coi chuyện ngoại tình là điều dễ dàng được dung thứ. Không ít bình luận nhận xét cặp đôi thiếu sự tinh tế và tôn trọng khán giả khi đưa những chi tiết nhạy cảm, riêng tư và mang tính vi phạm chuẩn mực đạo đức lên sóng truyền hình.

Sự chung thủy không phải là điều có thể mang ra đánh đổi

Việc dũng cảm nhìn nhận quá khứ là điều tốt, nhưng việc cổ xúy hay bình thản nhắc lại hành vi lừa dối như một niềm tự hào lại phản ánh sự thiếu trưởng thành trong tư duy tình cảm. Cuộc sống hạnh phúc ở hiện tại không thể là cái cớ để xóa bỏ hay hợp thức hóa những tổn thương và lỗi lầm trong quá khứ, đặc biệt là sự phản bội. Làn sóng phản ứng gay gắt từ cộng đồng mạng chính là tiếng nói khẳng định rằng: dù thời đại có thay đổi, sự trung thực, chân thành và tôn trọng lẫn nhau vẫn luôn là những giá trị cốt lõi không thể thay thế trong bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào.