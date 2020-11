Gần đây các chuyên gia tại Nhật Bản đã có bài đăng trên tạp chí BMJ Open Diabetes Research & Care với chủ đề tác dụng của trà xanh và cà phê trong việc giảm tỉ lệ tử vong ở bệnh nhân tiểu đường tuýp 2.

Theo đó, việc uống cà phê và trà xanh mỗi ngày có thể giúp kéo dài tuổi thọ và cải thiện cuộc sống của bệnh nhân tiểu đường. Người bệnh mỗi ngày uống ít nhất 4 cốc trà xanh và ít nhất 2 cốc cà phê có thể làm giảm tỉ lệ tử vong lên đến 63% trong vòng 5 năm.

Trong trà xanh và cà phê có chứa nhiều hợp chất mang hoạt tính sinh học, uống các loại đồ uống này thường xuyên rất có lợi cho sức khoẻ. Để xác định rõ hơn tác dụng của chúng, các chuyên gia Nhật Bản đã quyết định nghiên cứu tác động tiềm tàng của cà phê và trà xanh với nguy cơ tử vong ở bệnh nhân tiểu đường.

Bảng dữ liệu kết quả nghiên cứu trên 4923 bệnh nhân tiểu đường tại Nhật Bản.

Nghiên cứu được thực hiện dựa trên cơ sở theo dõi tất cả những lý do tử vong đối với 4923 bệnh nhân tiểu đường, trong đó có 2790 người là nam giới và 2133 người là phụ nữ.

Với thời gian theo dõi trung bình là 5,3 năm, các chuyên gia tiến hành thăm khám hàng năm đối với 4923 bệnh nhân này để tìm hiểu về tình trạng thể chất và mức độ uống trà xanh cùng cà phê của họ.

Biểu đồ thể hiện kết quả nghiên cứu.

Trong quá trình theo dõi có 309 bệnh nhân tử vong, trong đó có 218 người là nam giới và 91 phụ nữ. Nguyên nhân tử vong chính là ung thư (114 người) và bệnh tim mạch (76 người).



Epigallocatechin gallate (EGCG) là loại polyphenol tự nhiên phổ biến nhất trong trà, có tác dụng chống oxy hóa...

Uống cà phê hoặc trà xanh: Tỉ lệ tử vong thấp hơn những người không uống

Nghiên cứu đã phát hiện rằng, so với những người không uống trà xanh hoặc cà phê thì người có thói quen uống một trong hai loại thức uống này có tỉ lệ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn, uống cả hai loại này có tỉ lệ tử vong do mọi nguyên nhân thấp nhất.

Uống 1 tách trà xanh mỗi ngày có thể làm giảm 15% tỉ lệ tử vong, uống 2-3 tách trà xanh có thể giảm 27% tỉ lệ tử vong và mỗi người uống từ 4 tách mỗi ngày có thể giảm đến 40% tỉ lệ tử vong.

Những người vừa uống trà xanh vừa uống cà phê còn có tỉ lệ tử vong thấp hơn rất nhiều.

Những người uống nhiều nhất 1 cốc cà phê có khả năng giảm tử vong 12%, uống đều đặn 1 cốc mỗi ngày có nguy cơ tử vong thấp hơn 19%, uống 2 cốc cà phê trở lên có khả năng giảm 41% tỉ lệ tử vong.

Axit chlorogenic trong cà phê có lợi cho sức khỏe thông qua nhiều cơ chế như chống oxy hóa và chống viêm, giảm nguy cơ phát triển bệnh tim mạch, cũng như cân bằng lượng đường trong máu...

Vì sao cà phê và trà xanh có thể đem lại lợi ích lớn như vậy?

Các nhà nghiên cứu suy đoán rằng, kết quả này có liên quan đến nhiều chất có lợi như hợp chất phenolic, theanine, caffeine... trong trà xanh và cà phê. Chẳng hạn như epigallocatechin gallate (EGCG) là loại polyphenol tự nhiên phổ biến nhất trong trà, có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm, chống đột biến, ngăn ngừa bệnh tim mạch, bệnh não... Trong cà phê cũng có chứa các hoạt chất sinh học khác, ví dụ như axit chlorogenic có lợi cho sức khỏe thông qua nhiều cơ chế như chống oxy hóa và chống viêm, giảm nguy cơ phát triển bệnh tim mạch, cũng như cân bằng lượng đường trong máu...



Nguồn Aboluowang, Bmj, Sciencedaily