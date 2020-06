Những lưu ý cho người bị bệnh tiểu đường

Những con số báo động về bệnh tiểu đường



Theo thống kê, tại Việt Nam, có tới 3,53 triệu người đang chung sống với bệnh đái tháo đường, mỗi ngày ít nhất 80 người tử vong vì các biến chứng liên quan. Dự kiến đến năm 2045 có tới 6,13 triệu người mắc bệnh tiểu đường. Tiểu đường là nguyên nhân gây tử vong thứ 3 tại Việt Nam.

Tiểu đường là một trong những căn bệnh rối loạn chuyển hóa, có nguyên nhân là do tuyến tụy suy yếu, dẫn đến thiếu hụt insulin về số lượng hoặc chất lượng khiến các tế bào không hấp thụ được đường gây ra tăng lượng đường trong máu.

Bệnh tiểu đường nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, sẽ gây ra nhiều biến chứng nặng nề như: mù lòa, suy thận, đoạn chi, tim mạch…

Quẳng gánh lo đi và vui sống

Có nhiều cách để kiểm soát lượng đường, tuy nhiên bênh nhân nên nắm vững nguyên tắc: nên tự trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về bệnh tiểu đường, xây dựng chế độ ăn khoa học, thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, đặc biệt không lạm dụng các loại thuốc điều trị tiểu đường để tránh các trường hợp bệnh chuyển biến xấu.

Bác Hoàng Lan (60 tuổi, Bình Dương) chia sẻ:"Từ khi phát hiện mình bị tiểu đường, các con bắt tôi kiêng khem đủ thứ, không đường, không dầu mỡ, cái gì cũng thấy không được ăn… Sau thời gian thấy cơ thể sút cân, người lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi. Đi khám thì bác sĩ kết luận do chế độ ăn của tôi không khoa học, dẫn đến tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể.

Quả thực không ít trường hợp người bị tiểu đường gặp rắc rối như bác Hoàng Lan. Theo các chuyên gia, người bị tiểu đường cần điều chỉnh chế độ ăn, giảm lượng glucose, loại bỏ các thực phẩm xấu nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng và các chất thiết yếu cho cơ thể. Đặc biệt, nên duy trì mức cân nặng ổn định, không để giảm cân quá mức. Theo khuyến cáo, với trường hợp người bị tiểu đường tuýp 2 kèm béo phì, cần có chế độ ăn dưới 1.200 kcal mỗi ngày để giảm 20-25% so với nhu cầu năng lượng.

Ngoài ra, người bị tiểu đường cũng cần quan tâm đến thể lực, các hoạt động thể dục thể thao thường xuyên sẽ giúp hỗ điều trị tiểu đường hiệu quả như giúp giảm cân, giảm đề kháng insulin, cải thiện dung nạp glucose và nồng độ lipid máu.

Bên cạnh đó, người bị tiểu đường cũng có thể kết hợp dùng các loại sản phẩm bổ sung có nguồn gốc từ thảo mộc để hỗ trợ quá trình điều trị và giảm nguy cơ tác dụng phụ, nhờ đó có thể duy trì sức khỏe về lâu dài.

Theo công bố, thực phẩm bảo vệ sức khỏe: MORE-BITTER GOURD JUICE WITH CORDYCEPS là thực phẩm chức năng có tác dụng hỗ trợ hạ đường huyết, phòng ngừa các biến chứng tiểu đường.

Sở dĩ sản phẩm này có hiệu quả trong việc hỗ trợ điều trị tiểu đường là do khổ qua rừng tạo điều kiện cho sự trao đổi chất glucose trong toàn bộ cơ thể với hai hợp chất có charatin và momordicin - chúng được công nhận đóng một vai trò quan trọng trong việc làm giảm mức đường trong máu.

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Khác với các dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe khác trên thị trường, thực phẩm bảo vệ sức khỏe: MORE-BITTER GOURD JUICE WITH CORDYCEPS được tin dùng nhờ được điều chế từ các loại thảo mộc bổ sung và cân bằng lẫn nhau, dựa trên kinh nghiệm của Thái Lan. Thành phần chính bao gồm khổ qua rừng, đông trùng hạ thảo, me rừng, bầu nâu.

Theo đơn vị sản xuất, người bị tiểu đường sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe: MORE-BITTER GOURD JUICE WITH CORDYCEPS cảm nhận hạ và ổn định đường huyết chỉ sau một thời gian sử dụng, hơn thế người dùng còn có thể giúp cải thiện giấc ngủ và giảm bớt mệt mỏi, thực phẩm bảo vệ sức khỏe: MORE- BITTER GOURD JUICE WITH CORDYCEPSMORE hiệu quả nhanh vì ở dạng lỏng.

Nhập và phân phối bởi Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Balas Địa chỉ: Số 40 Nguyễn Văn Lạc, Phường 19, quận Bình Thạnh, TP HCM Hotline: 0938755480 Email: info@moredrinks.vn Website: https://moredrinks.vn Được biết, thực phẩm bảo vệ sức khỏe: MORE-BITTER GOURD JUICE WITH CORDYCEPS chiết xuất từ khổ qua rừng và đông trùng hạ thảo