Gần đây, một hình ảnh đáng báo động đã được dược sĩ Quỳnh Anh chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người. Đó là cánh tay của một cụ bà 85 tuổi, sau 6 năm liên tục sử dụng một loại kem bôi da "quốc dân" nổi tiếng chứa corticoid. Da tay bà giờ đây trở nên cực kỳ mỏng manh, nổi chi chít vết bầm tím, đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng gây chảy máu, buộc phải dán băng cá nhân khắp nơi.

Ảnh từ MXH

Đây không chỉ là một trường hợp cá nhân mà còn là lời cảnh tỉnh rõ ràng về hậu quả của việc lạm dụng corticoid mà không có chỉ định từ bác sĩ. Nhiều người vẫn chủ quan với các loại "thuốc ngoài da", nghĩ rằng bôi là nhanh khỏi ngứa hay dị ứng, nhưng thực tế, corticoid có thể thấm qua da, đi vào máu và gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng toàn thân.

Nhóm Corticoid là thuốc có tác dụng chống viêm dị ứng, đồng thời ức chế miễn dịch, theo đó nhóm thuốc này được ứng dụng để điều trị nhiều bệnh lý khác nhau, ví dụ như: bệnh vảy nến, chàm và các bệnh viêm da dị ứng; sốc phản vệ hay mề đay...; hen phế quản và tắc phổi nghẽn mạn tính; hội chứng thận hư nguyên phát...; viêm đa khớp và thấp khớp. Ngoài ra, nhóm thuốc này còn có tác dụng điều trị một số bệnh lý về tiêu hóa, mắt, huyết học, bệnh ác tính...hoặc theo sự chỉ định sử dụng điều trị của bác sĩ kê đơn. Bất kì một loại thuốc nào trước khi sử dụng cũng cần có sự chỉ định tư vấn từ các bác sĩ và các dược sĩ có chuyên môn , nhóm thuốc Corticoid cũng như vậy, tránh lạm dụng.

Nguy hiểm khi lạm dụng Corticoid

Nếu sử dụng dài ngày, không đúng cách hoặc lạm dụng corticoid có thể dẫn đến hàng loạt tác dụng phụ nguy hiểm, cả tại chỗ và toàn thân. Dưới đây là một số rủi ro điển hình:

Ảnh minh họa

Tác dụng phụ tại chỗ (trên da): Da trở nên mỏng manh, teo da, dễ bầm tím và chảy máu khi va chạm nhẹ (như trường hợp cụ bà trên). Ngoài ra, có thể gây nổi mẩn đỏ, rậm lông, phát ban giống mụn trứng cá, giãn mạch máu, trứng cá đỏ, viêm da quanh miệng, vảy nến mủ. Sau khi ngừng thuốc, da dễ bị ngứa, châm chích, thậm chí nhiễm trùng do mất lớp bảo vệ tự nhiên.

Tác dụng phụ toàn thân: Corticoid thấm vào máu có thể gây loãng xương, tăng nguy cơ gãy xương; tiểu đường do rối loạn chuyển hóa đường; tăng huyết áp; suy giảm miễn dịch dẫn đến dễ nhiễm bệnh; tăng cân bất thường; thay đổi tâm trạng như nóng nảy, trầm cảm; và thậm chí suy tuyến thượng thận nếu dùng kéo dài.

Những biến chứng này thường xuất hiện dần dần, khiến người dùng không nhận ra ngay lập tức, dẫn đến "nghiện" thuốc và hậu quả khó khắc phục. Theo các chuyên gia y tế, lạm dụng corticoid bôi da có thể gây tai biến nghiêm trọng, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc trẻ em có da mỏng.

Các sản phẩm chứa Corticoid phổ biến và mức độ ảnh hưởng

Dưới đây là bảng tóm tắt một số loại corticoid thường có trong các sản phẩm kem bôi da, thuốc mỡ hoặc mỹ phẩm phổ biến trên thị trường. Nhiều kem trộn "handmade" hoặc mỹ phẩm kém chất lượng cũng có thể chứa corticoid mà không ghi rõ, vì vậy, người dân cần cẩn trọng khi sử dụng.

Nhóm sản phẩm Tên sản phẩm/hoạt chất thường gặp Công dụng ban đầu Nguy cơ khi lạm dụng Mức độ ảnh hưởng Thuốc bôi ngoài da (hợp pháp) Fucicort (Betamethasone Fusidic acid), Diprosone (Betamethasone), Dermovate (Clobetasol), Hydrocortisone cream 1% Trị viêm da, dị ứng, chàm, nhiễm trùng da Teo da, rạn da, giãn mạch, nghiện corticoid da Cao Thuốc uống/tiêm corticoid Prednisolone (Solupred, STADA), Methylprednisolone (Medrol, Solu-Medrol), Dexamethasone (Decadron, Dexa), Triamcinolone (Kenacort) Điều trị viêm khớp, hen, lupus, bệnh tự miễn Suy thượng thận, loãng xương, loét dạ dày, phù, tiểu đường Rất cao Thuốc nhỏ mắt/tai Maxitrol, Tobradex, Sofradex (đều có Dexamethasone kháng sinh) Giảm viêm, chống nhiễm khuẩn mắt/tai Tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể, nhiễm trùng mắt Trung bình – Cao Thuốc xịt mũi/hít Flixonase, Avamys (Fluticasone), Pulmicort (Budesonide), Seretide (Fluticasone Salmeterol), Symbicort (Budesonide Formoterol) Hen suyễn, viêm mũi dị ứng Nấm miệng, khàn tiếng, chảy máu cam Thấp – Trung bình Mỹ phẩm/kem trộn trái phép Kem trộn trắng da, kem trị nám/mụn siêu tốc (không nhãn mác rõ, thường trộn Betamethasone, Dexamethasone) Làm trắng nhanh, trị mụn tức thời Nghiện corticoid da, đỏ mặt, nám/mụn bùng phát Rất cao Thực phẩm chức năng kém chất lượng Viên xương khớp MH, Xương Khớp Ong Vàng (từng bị Bộ Y tế thu hồi do trộn Dexamethasone/Prednisolone) Giảm đau xương khớp giả tạo Suy thận, tiểu đường, phù mặt trăng, loãng xương Rất cao

Làm sao để nhận ra thành phần của sản phẩm có Corticoid?

Việc nhận biết sản phẩm chứa corticoid không khó nếu bạn chú ý kỹ. Dưới đây là một số cách đơn giản và hiệu quả:

Kiểm tra nhãn thành phần: Tìm kiếm các tên hoạt chất như hydrocortisone, betamethasone, clobetasol, prednisone, prednisolone, methylprednisolone, fluocinolone, triamcinolone, dexamethasone, mometasone . Nếu sản phẩm không ghi rõ thành phần hoặc nguồn gốc mơ hồ, hãy tránh xa.

Quan sát đặc điểm sản phẩm: Kem chứa corticoid thường có màu vàng nhạt, trắng ngả hồng hoặc hồng đậm, mùi tanh hắc (do dầu động vật). Da sử dụng sẽ trắng nhanh bất thường chỉ sau 1-2 tuần, mụn cám biến mất ngay, da căng bóng mịn màng chỉ sau vài ngày – đây là dấu hiệu "quá tốt để là thật".

Kiểm tra nguồn gốc: Sản phẩm chính hãng phải có nhãn mác rõ ràng, số đăng ký từ Bộ Y tế. Tránh mua kem trộn handmade, mỹ phẩm giá rẻ trên mạng xã hội.

Nếu nghi ngờ, hãy mang sản phẩm đến bác sĩ hoặc dược sĩ để kiểm tra.

Ảnh minh họa

Cách tránh lạm dụng Corticoid

Để tránh rơi vào tình trạng lạm dụng corticoid như cụ bà trong hình ảnh trên, hãy áp dụng các biện pháp sau:

Chỉ dùng theo chỉ định: Luôn tham khảo bác sĩ da liễu trước khi sử dụng bất kỳ kem bôi da nào chứa corticoid. Không tự ý mua thuốc "ngoài da" vì nghĩ chúng an toàn.

Tuân thủ liều lượng và thời gian: Sử dụng đúng liều, không kéo dài quá 7-14 ngày mà không có theo dõi y tế. Chọn loại corticoid có thời gian bán thải ngắn để giảm rủi ro.

Giảm liều từ từ: Không ngừng đột ngột để tránh phản ứng rebound (da tệ hơn).

Chăm sóc da đúng cách: Sử dụng kem dưỡng ẩm không chứa corticoid, bảo vệ da khỏi nắng (kem chống nắng), ăn uống lành mạnh để tăng cường miễn dịch. Tránh mỹ phẩm kém chất lượng hoặc kem trộn.

Theo dõi sức khỏe: Nếu đang dùng corticoid, kiểm tra định kỳ huyết áp, đường huyết, mật độ xương. Với trẻ em và người cao tuổi, cần cẩn trọng hơn vì da mỏng dễ hấp thụ.

Tư vấn chuyên gia: Nếu gặp vấn đề da liễu, đến bệnh viện hoặc phòng khám uy tín để khám thay vì tự chữa.

Hãy nhớ rằng, sức khỏe không phải là thứ để "thử nghiệm". Đừng vì ham "nhanh khỏi" mà đánh đổi hậu quả lâu dài. Nếu bạn đang sử dụng sản phẩm chứa corticoid, hãy dừng lại và tham khảo ý kiến bác sĩ ngay hôm nay!

(Nguồn: Dựa trên các tài liệu y tế từ Vinmec, Tam Anh Hospital và các nguồn uy tín khác.)