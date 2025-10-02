Muốn sống khỏe cũng rất đơn giản, chỉ cần thay đổi một số thói quen xấu trong cuộc sống, đồng thời nuôi dưỡng những thói quen tốt để cơ thể luôn khỏe mạnh. Dưới đây là các lời khuyên dựa trên nguyên tắc này, được hỗ trợ bởi các bằng chứng khoa học từ các nghiên cứu đáng tin cậy.

3 việc nên làm vào buổi sáng

1. Bật dậy từ từ

Khi vừa ngủ dậy, huyết áp tăng nhanh chóng, nếu bật dậy quá nhanh hoặc quá mạnh rất dễ khiến huyết áp tăng cao gây chóng mặt. Hơn nữa, sau một đêm, cơ thể ở trạng thái tĩnh, độ nhớt của máu tăng lên, làm tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu.

Đồng thời hành động này cũng có thể khiến việc cung cấp máu không đủ, dẫn đến các bệnh về tim mạch và mạch máu não. Do vậy, nên thức dậy từ từ để cơ thể kịp thích ứng với môi trường xung quanh và tránh những tai nạn ngoài ý muốn. Theo nghiên cứu, sự tăng vọt huyết áp vào buổi sáng là yếu tố nguy cơ độc lập đối với một số bệnh nhân cao huyết áp cao tuổi, và việc thức dậy chậm rãi có thể giúp giảm nguy cơ này.

2. Uống nước ấm

Sau khi ngủ dậy, nước trong cơ thể đã gần như tiêu hao hết, máu cũng ở mức độ nhớt nhất định. Lúc này, uống một cốc nước ấm, nước sẽ đến mọi ngóc ngách trong cơ thể, đánh thức cơ thể khỏi giấc ngủ, thúc đẩy quá trình tuần hoàn của các tế bào, đồng thời tăng cường đào thải rác và độc tố trong cơ thể ra ngoài, rất có lợi cho sức khỏe.

Các nghiên cứu cho thấy, uống nước ấm có thể hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện tuần hoàn máu và giảm căng thẳng.

3. Đi đại tiện

Cơ thể chúng ta đã trải qua cả một đêm trao đổi chất, lúc này cơ thể cần thải "rác" ra bên ngoài, đi đại tiện buổi sáng chính là việc làm cần thiết nhất để bảo vệ sức khỏe đường ruột. Nếu lúc này nhịn đại tiện, phân vẫn còn trong ruột kết, thời gian dài nước bị hấp thụ, đại tiện phân khô sẽ dẫn đến táo bón, thậm chí mắc các bệnh như nứt hậu môn và trĩ. Nghiên cứu chỉ ra rằng, tần suất đại tiện đều đặn có tác động lớn đến chức năng hệ sinh thái đường ruột, và đại tiện buổi sáng giúp duy trì sức khỏe tổng thể.

4 việc không nên làm vào buổi tối

1. Thức khuya

Theo kết quả nghiên cứu, nếu con người thường xuyên thức khuya thì di chứng nặng nề nhất do thói quen này gây ra là cơ thể mệt mỏi, thiếu năng lượng, đồng thời giảm khả năng miễn dịch và tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm, thậm chí là đột quỵ. Làm việc muộn có thể dẫn đến rối loạn tâm thần và tăng nguy cơ tiểu đường, huyết áp cao.

2. Uống canxi và vitamin

Nhiều người có thói quen uống những chất dinh dưỡng bảo vệ sức khỏe như: Canxi, vitamin… vào ban đêm trước khi đi ngủ, nhưng những loại thuốc này sẽ là gánh nặng không cần thiết do dạ dày, từ đó làm gián đoạn việc nghỉ ngơi.

Hơn nữa, khi chúng ta ngủ, các chức năng trao đổi chất của cơ thể cũng ở trong trạng thái ngủ, một số cơ quan cũng bắt đầu "nghỉ ngơi", hoàn toàn không có lợi cho việc hấp thu dưỡng chất. Tốt nhất nên uống sau bữa ăn. Uống canxi trước khi ngủ có thể làm gián đoạn giấc ngủ vì ảnh hưởng đến hấp thụ magiê.

3. Lướt điện thoại trước khi đi ngủ

Có rất nhiều người tận dụng thời gian buổi tối để nằm trên giường chơi game, xem tin tức hoặc "nấu cháo" điện thoại với bạn bè, điều này không chỉ không thể thư giãn mà còn dẫn đến việc cơ thể càng kiệt quệ hơn.

Vì vậy, mỗi ngày sau 9 giờ tối, tốt nhất là hãy tắt điện thoại hoặc để điện thoại cách xa phòng ngủ, tránh tác hại của sóng điện từ. Sử dụng điện thoại trước khi ngủ làm giảm thời lượng giấc ngủ và tăng thời gian bắt đầu ngủ.

4. Ăn đêm

Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng, chỉ khi dạ dày được thoải mái mới có thể đảm bảo chất lượng giấc ngủ ngon. Vì vậy, tốt nhất bạn không nên ăn trước khi đi ngủ 2 tiếng để không làm tăng tiết axit dịch vị và mang thêm gánh nặng cho đường ruột và dạ dày.

Ăn muộn còn có liên quan đến tăng nguy cơ béo phì, tăng mỡ cơ thể và giảm thành công giảm cân.