Mỗi năm thế giới ghi nhận khoảng 59.000 trường hợp tử vong do bệnh dại ở người: Những việc cha mẹ cần làm để phòng bệnh dại cho con

Ngày 28/9/2025, đánh dấu Ngày Thế giới phòng, chống bệnh Dại lần thứ 19. Với chủ đề "Hành động ngay, vì bạn, vì tôi, vì cộng đồng", nhằm kêu gọi nâng cao ý thức phòng, chống bệnh dại của người dân và cộng đồng; tăng cường tỷ lệ tiêm vắc xin phòng dại ở đàn chó, giảm người bị chó mèo cắn và tử vong do bệnh dại. Tăng cường sự tham gia của chính quyền và xã hội trong việc chủ động phòng bệnh dại ở cả người và động vật.

Theo các số liệu thống kê, hàng năm, thế giới ghi nhận khoảng 59.000 trường hợp tử vong do bệnh dại ở người. Từ đầu năm 2025 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 61 trường hợp nghi Dại, tử vong do bệnh dại tại 18 tỉnh/thành phố. Mặc dù tỷ lệ tử vong gần như 100% sau khi có dấu hiệu lầm sàng và không có thuốc điều trị đặc hiệu nhưng bệnh dại cũng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu được tiêm vắc xin và xử trí vết thương đúng cách và kịp thời.

Dưới đây là một số thông tin về bệnh dại, vắc xin phòng dại và cách phòng tránh bệnh, cha mẹ cần đặc biệt lưu ý:

(Theo BV Nhi Trung Ương)